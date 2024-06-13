Дело о травле сторонников Навального в Волгограде дошло до суда

13 июня 2024, 11:57

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Жители Волгограда подали иск в суд после того, как журналисты провластного телеканала разгласили их персональные данные. Сотрудники СМИ сняли волгоградцев на видео, когда те возлагали цветы в память о Навальном, а затем распространили их данные, назвав потенциальными вредителями.

Как информировал "Кавказский узел", волгоградский телеканал обнародовал имена людей, которые принесли цветы к памятнику жертвам политических репрессий в память об Алексее Навальном, назвав их потенциальными "вредителями". Ведущие программы "Разговор онлайн" на телеканале "Волгоград 1" заявили, что провели "журналистское расследование" о жителях города, которые приносили цветы к памятнику жертвам политических репрессий.

Центральный райсуд Волгограда назначил на 8 июля первое заседание по иску волгоградцев к телеканалу "Волгоград 1" за распространение их персональных данных, сообщило 12 июня в своем телеграм-канале движение "Дозор в Волгограде". В сообщении отмечается, что подача исков от имени пострадавших организована активистами движения. "После слива данных волгоградцев, возлагавших на цветы памятник жертвам политрепрессий в день смерти и осуждения Навального, мы собрали виновных и организовали подачу исков к телеканалу «Волгоград 1»", - говорится в сообщении.

В карточке дела на сайте суда указано, что судебное заседание запланировано на 15.00 мск 8 июля.

Меня показывают там в контексте с обвинениями во враждебности и вредоносности государству и обществу. Считаю это незаконным и для себя опасным

Ранее один из "героев" телепередачи телеканала "Волгоград-1" Владимир Тельпук рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что авторы передачи использовали видеосъемку с ним как рефрен передачи – постоянно демонстрировали видео с ним в ходе разговора в студии. 1

"Эти люди (журналист Сергей Мазанов и бывший депутат гордумы Волгограда Роман Потоловский, – прим. "Кавказского узла") устроили мне настоящий допрос, который они снимали на свои телефоны. <…> Потом я увидел видеозапись в эфире. Меня показывают там в контексте с обвинениями во враждебности и вредоносности государству и обществу. Считаю это незаконным и для себя опасным", – сказал Тельпук.

Объектом "журналистского расследования" телеканала "Волгоград-1" стал также бывший доцент Волгоградского государственного университета (ВолГУ) Роман Мельниченко. "Поставил свечу к подножию памятника. Видел, как меня скрытно снимали из припаркованного рядом автомобиля", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий.

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