Полиция отчиталась о профилактических беседах с участниками акции памяти Навального

19 февраля 2024, 18:47

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Полицейские провели профилактические беседы с 14 жителями Владикавказа, которые в память об Алексее Навальном попытались возложить цветы к мемориалу жертвам репрессий.

Как писал "Кавказский узел", после смерти Алексея Навального жители городов страны, в том числе на юге России, подверглись преследованиям за попытки почтить память жертв репрессий. Так, в Таганроге были задержаны не менее семи человек, один из них оштрафован за неповиновение полиции. Участники акции в Ставрополе сообщили о десятках доставленных в отделения полиции.

16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Алексей Навальный скончался в колонии после того, как его состояние резко ухудшилось. В Тбилиси, Батуми и Ереване вечером того же дня активисты почтили память Навального.

14 жителей Владикавказа после смерти Навального пытались возложить цветы к памятнику жертвам политических репрессий в Тургеневском сквере, сообщил представитель МВД на аппаратном совещании в правительстве Северной Осетии.

По данным МВД, сотрудники полиции провели с этими людьми профилактические беседы и "выписали предостережения о недопущении нарушения законодательства РФ, касающегося проведения несанкционированных публичных акций", пишет сегодня "Основа".

Представитель республиканского МВД на аппаратном совещании заявил также, что "памятную акцию во Владикавказе пытался организовать гражданин, не имеющий никакого отношения к республике", информирует издание ASTRA.

По состоянию на 18.35 мск, в отчете о прошедшем совещании, который размещен в телеграм-канале и на сайте правительства республики, нет упоминаний о заявлении представителя МВД. На сайте и в телеграм-канале республиканского МВД к этому времени также не опубликована информация о том, что жители Владикавказа пытались почтить память Алексея Навального.

При этом республиканское МВД сегодня разместило на своем сайте предостережение "об ответственности за участие в несанкционированных акциях". "Правоохранительные органы будут незамедлительно пресекать попытки проведения несогласованных публичных мероприятий, а также любые провокационные действия со стороны их участников", - говорится в публикации.

Напомним, в августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после отравления в омском аэропорту. Сознание вернулось к нему уже в Берлине, куда Навального вывезли на лечение. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. В январе 2021 года Алексея Навального, вернувшегося в Россию, задержали в аэропорту Шереметьево.

2 февраля 2021 года суд приговорил Навального к 3,5 года колонии, позднее ему были предъявлены новые обвинения и увеличен срок лишения свободы. Политологи признали акции в его поддержку, которые проходили в январе 2021 года по всей России, самыми массовыми за последние десятилетия.

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