Алексея Навального задержали сразу после возвращения в Россию

17 января 2021, 21:26

Полиция задержала вернувшегося из Германии оппозиционера на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево за нарушение условного наказания. Он пробудет под стражей до суда, сообщило сегодня УФСИН.

Как писал "Кавказский узел", Алексей Навальный должен был сегодня в 19.20 мск прилететь в Москву из Берлина, несколько дней назад он объявил о решении вернуться на родину, несмотря на вероятный арест: в конце декабря 2020 года ФСИН объявила Навального в розыск, обвинив в уклонении от контроля по "делу Ив Роше". Встретить оппозиционера планировали как его сторонники, так и противники. В преддверии возвращения Навального у аэропорта Внуково выстроилась колонна автозаков, информирует сегодня на своем сайте телеканал "Дождь". Согласно онлайн-табло аэропорта, в 19.20 мск из Берлина прибывает рейс DP 936 авиакомпании "Победа".

В августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после отравления в омском аэропорту. Сознание вернулось к нему уже в Берлине, куда Навального вывезли на лечение. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. Авторы журналистского расследования Bellingcat пришли к выводу, что оппозиционера отравила группа российских силовиков - все они были названы поименно. По утверждению Навального, он лично обзвонил членов этой группы, и один из силовиков, поверив, что разговаривает с начальством, раскрыл детали операции по отравлению.

Алексея Навального, прилетевшего сегодня из Берлина в Москву, задержали после прохождения паспортного контроля в аэропорту "Шереметьево". Рейсом авиакомпании "Победа"должен был приземлиться во "Внуково", однако самолет был перенаправлен в Шереметьево. Встречать политика в аэропорту Внуково собрались представители штабов политика из разных регионов России в том числе Краснодара, Волгограда, следует из их Telegram-каналов.

Навального задержали для "уточнения обстоятельств пересечения государственной границы", приводит слова его пресс-секретаря Киры Ярмыш телеканал "Дождь".

УФСИН подтвердило задержание политика, отметив, что оно связано с нарушением условного наказания по делу "Ив Роше". "В аэропорту "Шереметьево" сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока", - привело РИА "Новости" сообщение ведомства. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда, он будет находиться под стражей, отмечается в сообщении.

После приземления самолета Навальный успел дать небольшую пресс-конференцию. "Это лучший мой день за последние пять месяцев, я совершенно счастлив, что прилетел. Сейчас выйду и поеду домой, потому что я прав, все уголовные дела сфабрикованы. Не только правда на моей стороне, но и суд", - приводит его слова Telegram-канал штаба Навального в Краснодаре.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального". В материале "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, непосредственно связанных с Кавказом.