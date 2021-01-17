Волгоградские активисты выразили поддержку Навальному перед его прилетом в Россию

17 января 2021, 16:40

Четыре активиста на одиночных пикетах в Волгограде призвали власти не задерживать оппозиционера Алексея Навального, когда он прилетит в Россию. Некоторые прохожие поддержали требования пикетчиков.

Как писал "Кавказский узел", 27 декабря 2020 года три волгоградских активиста – Тамара Гродникова, Галина Тихенко и Владимир Васильченко – провели одиночные пикеты, на которых потребовали от российских властей завести уголовное дело о покушении на оппозиционера Алексея Навального с учетом сведений о причастности силовиков к его отравлению.

В августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после отравления в омском аэропорту. Сознание вернулось к нему уже в Берлине, куда Навального вывезли на лечение. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. Авторы журналистского расследования Bellingcat пришли к выводу, что оппозиционера отравила группа российских силовиков - все они были названы поименно. По утверждению Навального, он лично обзвонил членов этой группы, и один из силовиков, поверив, что разговаривает с начальством, раскрыл детали операции по отравлению.

Сегодня четыре активиста - Владимир Васильченко, Галина Тихенко, Владимир Васиковский и Наталья Дорожнова - с 13.00 до 14.30 мск провели четыре одиночных пикета на аллее Героев в Волгограде. Они стояли с плакатами «За Навального! За прекрасную Россию!», «Навальный уже здесь. Путин [...]», «ФСБ, лучше займитесь расследованием здоровья президента!» и другими, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

"Сегодня Навальный прилетает. Надеюсь, его все же отпустят", - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» Владимир Васильченко.

Аналогичное мнение высказала корреспонденту "Кавказского узла" Галина Тихенко. "Нужно, чтобы он спокойно вернулся в свою страну. И чтобы не было эксцессов в отношении людей, которые приедут встречать его во Внуково", - сказала она.

Алексей Навальный должен сегодня в 19.20 мск прилететь в Москву из Берлина, несколько дней назад он объявил о решении вернуться на родину, несмотря на вероятный арест: в конце декабря 2020 года ФСИН объявила Навального в розыск, обвинив в уклонении от контроля по «делу Ив Роше». Встретить оппозиционера планируют как его сторонники, так и противники, сообщает сегодня на своем сайте "Эхо Москвы". В преддверии возвращения Навального у аэропорта Внуково выстроилась колонна автозаков, информирует сегодня на своем сайте телеканал "Дождь". Согласно онлайн-табло аэропорта, в 19.20 мск из Берлина прибывает рейс DP 936 авиакомпании "Победа". Статус рейса, по состоянию на 16.37 мск, на онлайн-табло не указан.

В свою очередь Владимир Васиковский сказал корреспонденту "Кавказского узла", что вышел на пикет потому, что «Путин уже 20 лет у власти, хватит ему, наверно, надо дать дорогу молодым».

Наталья Дорожнова выразила восхищение оппозиционным политиком. "Я считаю, что Навальный настоящий герой, потому что решил вернуться на родину, где его могут посадить", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Перед началом пикетов на аллее Героев уже находилось пять полицейских. Они сфотографировали плакаты активистов и записали их данные. По словам Васильченко, после пикетов к активистам подошел сотрудник силовой структуры и потребовал письменных объяснений. "Но мы от них отказались. [Он] спрашивал, что мы имеем в виду - по поводу транспарантов. Мы дали устные объяснения. Я сказал, что приезжает Навальный, а Путину пора принимать какие-то меры и уходить", - рассказал активист.

Горожане высказали полярные мнения о плакатах пикетчиков

Прохожие по-разному отреагировали на пикеты. Проходившая мимо пенсионерка высказала возмущение их плакатами. "При чем здесь Путин. Вот делать вам нечего, ерундой заниматься, всё Путин вам виноват, лучше бы работать шли", – укорила она активистов.

Несколько молодых людей, проходя мимо, жестами продемонстрировали поддержку активистам. Студентка Виктория сказала корреспонденту "Кавказского узла", что знает о планируемом возвращении оппозиционера в Россию и ждет его "в напряжении". "Говорят, там уже караулят встречающих во Внуково, и даже автозак приехал", - сказала она.

Мужчина средних лет, представившийся Павлом, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что также в курсе запланированного возвращения Навального. "Но какое-то шоу из этого сделали. Я не против Навального, но почему его все время сопровождает какой-то цирк? Вот даже с отравлением было странно. Я не исключаю, что отравление было, но если это было отравление «Новичком», то почему от этого не умер он сам и все вокруг? А интервью ему "эфэсбешника" вообще смешно", - сказал Павел.

Прохожая, представившаяся Аллой Станиславовной, рассказала, что также знает о готовящемся возвращении оппозиционера. «Дети мои обсуждают эту ситуацию, что якобы сегодня его схватят в московском аэропорту. Я сама не очень за ним слежу, мне кажется, это больше интересно молодежи», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Дизайнер Александр одобрил позицию пикетчиков. "Хоть кто-то выражает в нашем городе свое мнение. Вообще-то это смелый поступок [для Навального] – вернуться домой после того, что было с отравлением. Думаю, вечером будет шоу с задержанием сторонников", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Что Навальный как политик предлагает Кавказу, какое место Кавказ занимает в его программах и какие инициативы оппозиционера имеют кавказское измерение, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение".