Галина Тихенко проводит одиночный пикет в поддержку Навального. Волгоград, 17 января 2021 года. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла".

17 января 2021, 16:40

Волгоградские активисты выразили поддержку Навальному перед его прилетом в Россию

Четыре активиста на одиночных пикетах в Волгограде призвали власти не задерживать оппозиционера Алексея Навального, когда он прилетит в Россию. Некоторые прохожие поддержали требования пикетчиков.

Как писал "Кавказский узел", 27 декабря 2020 года три волгоградских активиста – Тамара Гродникова, Галина Тихенко и Владимир Васильченко – провели одиночные пикеты, на которых потребовали от российских властей завести уголовное дело о покушении на оппозиционера Алексея Навального с учетом сведений о причастности силовиков к его отравлению.

В августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после отравления в омском аэропорту. Сознание вернулось к нему уже в Берлине, куда Навального вывезли на лечение. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. Авторы журналистского расследования Bellingcat пришли к выводу, что оппозиционера отравила группа российских силовиков - все они были названы поименно. По утверждению Навального, он лично обзвонил членов этой группы, и один из силовиков, поверив, что разговаривает с начальством, раскрыл детали операции по отравлению.

Одиночный пикет Владимира Васильченко. Волгоград, 17 января 2021 года. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла".Сегодня четыре активиста - Владимир Васильченко, Галина Тихенко, Владимир Васиковский и Наталья Дорожнова - с 13.00 до 14.30 мск провели четыре одиночных пикета на аллее Героев в Волгограде. Они стояли с плакатами «За Навального! За прекрасную Россию!», «Навальный уже здесь. Путин [...]», «ФСБ, лучше займитесь расследованием здоровья президента!» и другими, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

"Сегодня Навальный прилетает. Надеюсь, его все же отпустят", - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» Владимир Васильченко.

Аналогичное мнение высказала корреспонденту "Кавказского узла" Галина Тихенко. "Нужно, чтобы он спокойно вернулся в свою страну. И чтобы не было эксцессов в отношении людей, которые приедут встречать его во Внуково", - сказала она.

Алексей Навальный должен сегодня в 19.20 мск прилететь в Москву из Берлина, несколько дней назад он объявил о решении вернуться на родину, несмотря на вероятный арест: в конце декабря 2020 года ФСИН объявила Навального в розыск, обвинив в уклонении от контроля по «делу Ив Роше». Встретить оппозиционера планируют как его сторонники, так и противники, сообщает сегодня на своем сайте "Эхо Москвы". В преддверии возвращения Навального у аэропорта Внуково выстроилась колонна автозаков, информирует сегодня на своем сайте телеканал "Дождь". Согласно онлайн-табло аэропорта, в 19.20 мск из Берлина прибывает рейс DP 936 авиакомпании "Победа". Статус рейса, по состоянию на 16.37 мск, на онлайн-табло не указан.

В свою очередь Владимир Васиковский сказал корреспонденту "Кавказского узла", что вышел на пикет потому, что «Путин уже 20 лет у власти, хватит ему, наверно, надо дать дорогу молодым».

Одиночный пикет Натальи Дорожновой. Волгоград, 17 января 2021 года. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла".Наталья Дорожнова выразила восхищение оппозиционным политиком. "Я считаю, что Навальный настоящий герой, потому что решил вернуться на родину, где его могут посадить", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Перед началом пикетов на аллее Героев уже находилось пять полицейских. Они сфотографировали плакаты активистов и записали их данные. По словам Васильченко, после пикетов к активистам подошел сотрудник силовой структуры и потребовал письменных объяснений. "Но мы от них отказались. [Он] спрашивал, что мы имеем в виду - по поводу транспарантов. Мы дали устные объяснения. Я сказал, что приезжает Навальный, а Путину пора принимать какие-то меры и уходить", - рассказал активист.

Горожане высказали полярные мнения о плакатах пикетчиков

Прохожие по-разному отреагировали на пикеты. Проходившая мимо пенсионерка высказала возмущение их плакатами. "При чем здесь Путин. Вот делать вам нечего, ерундой заниматься, всё Путин вам виноват, лучше бы работать шли", – укорила она активистов.

Несколько молодых людей, проходя мимо, жестами продемонстрировали поддержку активистам. Студентка Виктория сказала корреспонденту "Кавказского узла", что знает о планируемом возвращении оппозиционера в Россию и ждет его "в напряжении". "Говорят, там уже караулят встречающих во Внуково, и даже автозак приехал", - сказала она.

Мужчина средних лет, представившийся Павлом, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что также в курсе запланированного возвращения Навального. "Но какое-то шоу из этого сделали. Я не против Навального, но почему его все время сопровождает какой-то цирк? Вот даже с отравлением было странно. Я не исключаю, что отравление было, но если это было отравление «Новичком», то почему от этого не умер он сам и все вокруг? А интервью ему "эфэсбешника" вообще смешно", - сказал Павел.

Прохожая, представившаяся Аллой Станиславовной, рассказала, что также знает о готовящемся возвращении оппозиционера. «Дети мои обсуждают эту ситуацию, что якобы сегодня его схватят в московском аэропорту. Я сама не очень за ним слежу, мне кажется, это больше интересно молодежи», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Дизайнер Александр одобрил позицию пикетчиков. "Хоть кто-то выражает в нашем городе свое мнение. Вообще-то это смелый поступок [для Навального] – вернуться домой после того, что было с отравлением. Думаю, вечером будет шоу с задержанием сторонников", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Что Навальный как политик предлагает Кавказу, какое место Кавказ занимает в его программах и какие инициативы оппозиционера имеют кавказское измерение, можно узнать из справки "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение".

Примечание:

"Пикетчики в Волгограде осудили политические репрессии", "Пикеты против преследования активистов нашли отклик у прохожих в Волгограде", "Расследование отравления Навального напомнило о покушении на Политковскую и смерти Куашева".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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