Пикетчики в Волгограде потребовали расследовать отравление Навального

27 декабря 2020, 16:03

Активисты на одиночных пикетах в Волгограде потребовали от властей без промедления завести уголовное дело о покушении на оппозиционера Алексея Навального с учетом сведений о причастности силовиков к его отравлению.

Как писал "Кавказский узел", на юге России уже проходили акции с требованием расследовать отравление Навального. Так, 22 августа в Ростове-на-Дону активисты штаба Навального провели серию одиночных пикетов, на которых потребовали тщательного расследования инцидента.

В августе оппозиционер Алексей Навальный впал в кому после отравления в омском аэропорту. Сознание вернулось к нему уже в Берлине, куда Навального вывезли на лечение. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. Авторы журналистского расследования Bellingcat пришли к выводу, что оппозиционера отравила группа российских силовиков - все они были названы поименно. По утверждению Навального, он лично обзвонил членов группы, которых считает своими отравителями, и один из силовиков, не узнав голос оппозиционера, поверил, что разговаривает с начальством и раскрыл детали операции по отравлению.

Сегодня три активиста – Тамара Гродникова, Галина Тихенко и Владимир Васильченко – с 12.00 до 13.00 мск провели одиночные пикеты в центре Волгограда. У них, в частности, были плакаты с требованием возбудить уголовное дело в связи с отравлением Навального, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

"Непонятно, почему не возбуждается дело, хотя на основании публикаций СМИ прокуратура имеет возможность возбудить уголовное дело. Кроме того, есть публичное заявление самого пострадавшего. Кроме того, за Навальным велась незаконная слежка, что также является основанием для уголовного дела", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Тамара Гродникова.

По словам Владимира Путина, Генпрокуратура и Следственный комитет проверяют ситуацию с возможным отравлением Алексея Навального, но уголовное дело в России не заводят, потому что по нему нет материалов. Президент подчеркнул, что российская сторона неоднократно просила зарубежных коллег прислать хотя бы официальное заключение, но, по данным Генпрокуратуры, Берлин запросы игнорировал, сообщило 11 декабря РИА Новости.

Гродникова отметила, что выступает также против закона о неприкосновенности бывших президентов России, подписанный Владимиром Путиным 22 декабря. По ее словам, этот закон "опасен для общества". "Он разлагает власть и политическую систему. Это опасно тем, что власть не будет нести никакой ответственности за свои действия", - сказала она.

Активистка также обратила внимание на низкий уровень жизни населения. По ее мнению, принимаемые в последнее время законы несправедливы. "Надо учесть категорию российских граждан, которые основной свой стаж выработали в советское время, когда были другие зарплаты и другая ситуация, нужно пересмотреть пенсионный коэффициент, влияющий на величину пенсий таким людям. У меня пенсия девять тысяч, после стабилизации цен на сахар и масло цены на продукты все равно растут", - пожаловалась пикетчица.

Несколько полицейских, стоявших поодаль, наблюдали за активистами. "Они стоят далеко, но смотрят внимательно, ожидая, что мы окажемся с плакатами рядом друг с другом", - предположила Гродникова.

Галина Тихенко в свою очередь пояснила решение выйти на пикет тем, что силовики "служат власти, а должны защищать народ и законы". "Всё извратили и поставили вверх ногами. Вместо того, чтоб возбуждать дела, они сами являются исполнителями преступных приказов об убийствах оппозиционеров. Мы требуем, чтобы возбудили уголовное дело по поводу отравления Навального", - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

Аналогичное требование озвучил Владимир Васильченко. "Непонятно, чего ждут и не возбуждают дело", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" активист.

Прохожих из-за плохой погоды было мало. Один из них, молодой мужчина, представившийся Владиславом, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что тема отравления Навального "безусловно, острая". В свою очередь пенсионерка Вера Павловна назвала пикетчиков «смутьянами». "Зачем смуту сеять по поводу всякой ерунды? Ни про какого Навального не знаю. Вот пенсии да, маленькие. Выжить трудно, но главное, что войны нет и пули не свистят", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"По поводу Навального мы правды так никогда и не узнаем, - высказала свое мнение корреспонденту "Кавказского узла" прохожая средних лет, представившаяся Ниной. – Понятно, что должно быть расследование со стороны России. А верить или нет иностранным источникам, я не знаю".