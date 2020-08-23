Активисты в Ростове-на-Дону провели пикеты в поддержку Навального

23 августа 2020, 02:01

Активисты штаба Навального провели 22 августа возле Донской публичной библиотеки в Ростове-на-Дону серию одиночных пикетов. Они потребовали тщательного расследования инцидента, после которого политик попал в больницу. Жители разделились во мнении об акции протеста.

Как сообщал "Кавказский узел", утром 20 августа оппозиционер Алексей Навальный был срочно госпитализирован в больницу с подозрением на отравление. Представители штабов Навального на юге России 21 августа заявили о намерении провести ряд пикетов в его поддержку после того, как расценили произошедшее с политиком как покушение на жизнь.

Об инциденте с Навальным сообщила утром 20 августа его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Политик почувствовал себя плохо в самолете, когда летел из Томска в Москву. Утром перед вылетом он выпил в аэропорту чай, рассказала Ярмыш. Самолет совершил экстренную посадку в Томске, и Навального в бессознательном состоянии доставили в местную больницу. По одной из версий врачей, оппозиционер мог быть отравлен. 22 августа политик был перевезен на лечение в Берлин.

Участники акции протеста назвали покушением отравление Навального

Серия одиночных пикетов в поддержку Алексея Навального прошла 22 августа рядом со зданием Донской публичной библиотеки в Ростове-на-Дону. В акциях участвовали шесть человек, поочередно сменявшие друг друга. Активисты представляли штаб Навального в Ростове-на-Дону, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на мероприятии.

Участники держали в руках плакаты с надписями: "Один за всех и все за одного", "Я здесь, потому что я за Навального", "Дорогой Алексей! Мы с Вами сердцем и душой! Любим и молимся!", "В стаканчике был чай..." и другими. Акция проходила в многолюдном месте, где обычно гуляет много студентов, и привлекала внимания прохожих. Некоторые из них подходили и общались с пикетчиками. Рядом с протестующими дежурили полицейские, кроме того, пикетирующих снимали несколько человек в гражданской одежде с одинаковыми видеокамерами. Один из полицейских проверял документы у участников акции протеста и пытался записать их данные.

Участники пикетов, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", осудили происшествие, случившиеся с Навальным и выразили уверенность в причастности к нему властей. "Я считаю, что людей нельзя травить, а потом не пускать жену и лечащего врача", – высказалась одна из участниц акции инженер Юлия Ляшова. "Отравление однозначно связано с политической деятельностью Алексея Навального, нет в этом сомнений", – добавила она. По мнению активистки, у Алексея Навального очень большая популярность среди молодежи, некоторые коррумпированные лица из властных кругов его бояться и поэтому решили "убрать".

"Сначала зеленкой в глаз плеснули, потом в прошлом году его травили… прощупывают почву чтобы понять, если его убить, люди выйдут, будет ли что-нибудь значимое", – сказала Ляшова.

Волонтер штаба Навального в Ростове-на-Дону Валерия Дзбоева назвала произошедшее с Навальным "попыткой политического убийства". По словам девушки, среди прохожих были как поддержавшие акцию, так и посчитавшие, что Навальному "так и надо" и он "получил по заслугам".

Расследования Навального и его Фонда борьбы с коррупцией не раз затрагивали чиновников, связанных с регионами юга России. Одним из самых известных расследований ФБК был фильм "Он вам не Димон". Согласно данным ФБК, бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев под прикрытием доверенных лиц владеет огромными участками земли и элитной недвижимостью на Рублевке, в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Ивановской и Курской областях. Кроме того, по версии авторов фильма, у премьера есть виноградники под Анапой и в итальянской Тоскане, поэтому он лоббирует интересы российских виноделов.

Жители по разному отнеслись к инциденту с политиком

Координатор штаба Алексея Навального Ксения Середкина заявила, что вышедшие на пикет люди возмущены происходящим и хотят разобраться в ситуации. "Мы хотим понять что происходит, требуем расследования ситуации, хотим разобраться как так произошло, почему Омская больница так долго не выдавала Навального", – сказала Середкина. Она также заявила, что действия в виде обращения в прокуратуру должны предпринимать в Москве, так как все юристы "Фонда борьбы с коррупцией" находятся в центральном штабе Навального. В регионах будут продолжена серия одиночных пикетов, сообщила активистка. По словам Середкиной, власти сторонникам Навального не препятствовали. "Пикетчики стояли спокойно, все прошло мирно, никого не задержали", – рассказала она.

Некоторые из жителей поддержали участников акции. "Согласен с пикетчиками, я против того, чтобы людей в России травили, убивали. Поскольку за Навальным круглосуточно наблюдает ФСО я делаю очевидный вывод, что это отравление и дано распоряжение не расследовать данное дело", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" ростовчанин Андрей.

"Да кому он нужен? Случай с Навальным – это попытка в очередной раз дискредитировать власти и дестабилизировать ситуацию в стране, чтобы у нас было как на Украине или как сейчас в Беларуси", – сказала корреспонденту "Кавказского узла" пенсионерка Лидия.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального". В материале "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, непосредственно связанных с Кавказом.