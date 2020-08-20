Навальный: кавказское измерение

Оппозиционный политик, основатель Фонда по борьбе с коррупцией, Алексей Навальный был экстренно госпитализирован в Омске, куда совершил из-за резкого ухудшения его самочувствия аварийную посадку рейс Томск-Москва 20 августа 2020 года. По предположению пресс-секретаря Навального, находившейся с ним Киры Ярмыш, у политика токсическое отравление. Он находится без сознания в токсикореанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. «Кавказский узел» разбирался с тем, что Навальный как политик предлагает Кавказу, какое место Кавказ занимает в его программах, какие его инициативы имеют кавказское измерение. Получилось 11 пунктов.

1. Коррупция на Кавказе

21 февраля 2019 года Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального опубликовал расследование о коррупции в Карачаево-Черкесии. Видео об этом расследовании на текущий момент собрало в YouTube более 12 640 000 просмотров, почти 550 тысяч лайков и более 72 тысяч комментариев.

В расследовании "Бентли, дворцы, убийства. Как устроен Северный Кавказ", Алексей Навальный проследил родственные связи между "влиятельными кланами в Карачаево-Черкесии", уделив особое внимание семье (или клану) Каитовых. По данным Фонда борьбы с коррупцией, члены семьи, возглавляющие в том числе и муниципальные предприятия, такие как "Карачаевочеркесавтодор", ездят на дорогих машинах и живут в роскошных домах.

Навальный публично дал высокую оценку докладу Ильи Яшина о Кадырове: "Угроза национальной безопасности" . В этом докладе есть специальный антикоррупционный раздел 3 "А ты докажи, что не Аллах". В подготовке этого доклада принимал участие и эксперт навальновского Фонда борьбы с коррупцией Георгий Албуров .

В ноябре 2019 года Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, из которого следует, что близкие бывшего прокурора Дагестана Дениса Попова, активно участвовавшего в антикоррупционных зачистках в республике, владеют гостиницами и коттеджами в Черногории и Испании, а также базой отдыха в Астраханской области. Алексей Навальный опубликовал на своем сайте заявление президенту России Владимиру Путину, в котором попросил о досрочной отставке Дениса Попова с поста прокурора Москвы.

2. «Хватит кормить Кавказ»

В сентябре 2011 года Алексей Навальный поддержал общенациональную кампанию русских националистических организаций под лозунгом «Хватит кормить Кавказ» . Навальный тогда заявил, что от вливания огромных денег Кавказ богаче не становится, социальное расслоение лишь усиливается, потому что все средства уходят властям Северного Кавказа. «Хватит кормить Кавказ. Хватит кормить Рамзана Кадырова. Хватит кормить омерзительную воровскую шайку, именуемую „руководство республик Северного Кавказа“», — писал в 2011 году политик в своем блоге .

«К сожалению, сформировалась (что самое опасное!) сейчас иждивенческая идеология, которая поддерживается целыми поколениями, целыми группами. То есть в принципе промоутируются идеи о том, что давайте жить вот всегда так, и нам будут давать деньги исключительно потому, что мы не взрываем», — заявил Навальный в одном из интервью .

Именно с неправильной политикой финансирования Кавказа Навальный связывает проблему терроризма: «Я считаю, что мы должны прекратить систему финансирования Кавказа, которая приводит к тому, что мы кормим эти обнаглевшие, жирующие элиты. А абсолютно нищее местное население смотрит на эти элиты и понимает, что нужно уходить в лес с автоматом, чтобы с ними бороться» .

Лозунг «Хватит кормить Кавказ» — один из самых противоречивых тезисов Навального. Националист Константин Крылов, вместе с Навальным участвовавший в кампании «Хватит кормить Кавказ», был даже оштрафован за одно из своих выступлений на митинге под этим слоганом. Суд счел высказывания Крылова экстремистскими.

Сам по себе лозунг «Хватит кормить Кавказ» экстремистским признан не был. За его использование Навального не преследовали, однако в интервью и на встречах Навального со сторонниками слоган часто становится поводом для вопросов.

3. Прямые выборы глав регионов

Одним из положений своей президентской программы Алексей Навальный называет возвращение в России прямых выборов губернаторов. И именно для Кавказа этот пункт может оказаться наиболее актуальным и спорным. Ведь именно среди республик Северного Кавказа есть много регионов, глав которых выбирают не на прямых выборах, а через парламент.

Федеральный закон сегодня позволяет регионам самостоятельно решать, как выбирать губернаторов. Воспользовавшись этим механизмом власти в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Адыгее решили не переходить к прямым выборам, хотя такая возможность им была предоставлена в 2012 году.

Сторонники непрямых выборов ссылаются на необходимость учитывать региональную специфику . Так, например, Ризван Курбанов, депутат Госдумы, в интервью «Кавказскому узлу» заявил, что в Дагестане сложный национальный состав осложняет процесс избрания главы субъекта: «Конституционными являются 14 национальностей, разница в соотношении численности которых доходит тридцатикратных размеров... Можно ли сказать, что представитель любой национальности имеет реальную возможность быть избранным на должность главы субъекта, тогда когда очевидно, что во главу угла встанет национальный вопрос?» .

В Дагестане главу республики не выбирали прямым голосованием еще ни разу за всю историю. В 1994—2003 годах во главе региона стоял председатель Госсовета — органа, избираемого Конституционным собранием, состоящим из представителей 14 основных дагестанских народов. Принятая в 2003 году новая Конституция Дагестана вводила прямые и всенародные выборы президента республики — и они должны были бы состояться в 2006 году, но в 2004-м Кремль по всей России заменил прямые выборы губернаторов на назначение глав регионов президентом. Кстати, нынешний ВРИО главы республики Владимир Васильев, назначенный президентом, — первый в истории современной России глава Дагестана, который вообще не является выходцем из региона и не представляет ни один из крупных дагестанских этносов.

4. Свобода не носить хиджаб

На Кавказе и в регионах Юга России один из острых политических вопросов, вызывающий много споров, — вопрос о ношении хиджаба. Навальный, высказываясь по этому поводу, заявляет, что считает неуместным ношение мусульманских платков в общественных учреждениях и государственных органах.

«Я категорический противник того, что происходит в Чечне, когда заставляют всех девушек ходить в платках. Вы включите чеченское телевидение, все ведущие в платках. Я считаю, что ни к чему не нужно принуждать. Я же не заставляю всех поститься, потому что сейчас идет православный пост», — заявил Навальный в марте 2017 года, когда посещал Татарстан .

В 2015 году созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией провел соцопрос мусульман Дагестана и Татарстана, где, в частности, присутствовал вопрос об обязательном ношении платков в районах с преобладающим мусульманским населением. Рассказывая о результатах исследования, Алексей Навальный заявил о явном преувеличении «якобы существующей горячей любви российских мусульман к хиджабам». В Дагестане и Татарстане более 60% мусульман высказались против обязательного ношения платка .

В позиции Алексея Навального по поводу хиджабов можно усмотреть некоторое противоречие с положениями программы возглавляемой им же самим «Партии прогресса». В программе этой незарегистрированной партии сказано, что человек имеет право «вести тот или иной образ жизни, исповедовать ту или иную религию или не исповедовать никакой» .

5. Отмена «Платона»

В ноябре 2015 года в Росси была введена в действие система «Платон», направленная на взимание платы за проезд большегрузов по федеральным трассам. В 2017 году по стране прокатилась масштабная волна акций протеста и забастовок.

Особенно массовыми протесты были в Дагестане. В других регионах СКФО и ЮФО перевозчики также присоединились к забастовке.

Алексей Навальный в своих блогах раскрыл коррупционную составляющую системы «Платон» и выражал поддержку протестующим дальнобойщикам. «Почему на фоне аттракциона неслыханной щедрости, когда правительство помогает госмонополиям, дальнобойщикам нужно вводить новый налог... Это неправильно, несправедливо и незаконно», — отметил Навальный.

В апреле 2017 года, реагируя на пост дагестанского чиновника Руслана Акаева с призывом «кромсать уродов-дальнобойщиков», Навальный заявил: «Про чиновников-коррупционеров такое никто не напишет, про олигархов-взяточников такого никто не скажет, про следователей-вымогателей вы такого поста не увидите, а если кто и напишет такое, то сразу возбудят дело по экстремизму, к автору придут домой с обыском. А про дальнобойщиков можно».

Некоторые из дальнобойщиков были недовольны вниманием Навального к их протестной кампании. Звучали обвинения в том, что политик «примазался» к этой теме . Это, впрочем, не вполне справедливо, поскольку Навальный начал расследовать коррупционные схемы вокруг «Платона» еще до того, как протесты дальнобойщиков набрали обороты.

6. Запрет дорогих машин чиновников

В марте 2011 года Алексей Навальный раскритиковал решение министра финансов Дагестана Абдусамада Гамидова приобрести себе дорогую машину за 8,5 млн рублей, проведя ее как госзакупку: «Кавказская гордость не разрешает Адбусамаду Мустафаевичу передвигаться по дорогам Махачкалы на чем-то, кроме скромного AUDI A8L с высшей степенью бронирования... Почему министр нищей республики должен ездить на такой? Вся республика ни хрена ничего не делает. Огромная безработица. Куча реальных проблем. Даже приличные люди, желающие честно работать, делать это не могут. Руководство РД вечно клянчит деньги у центра и шантажируют ростом терроризма, но при этом вышвыривает 8,5 миллионов для рядового министра, которых там ошивается целая куча», написал Навальный в «Живом журнале» .

После того, как информация о намерении дагестанского министра стала достоянием общественности, чиновник отказался от покупки дорогой машины .

По просьбе Алексея Навального в 2011 году несколько оппозиционных депутатов Госдумы вносили законопроекты, предусматривающие ограничение стоимости автомобилей, закупаемых для чиновников, 2 миллионами рублей , но ни одна из этих инициатив не была поддержана в правительстве России . В 2013 году Навальный и ФБК предприняли попытку внести аналогичную инициативу через РОИ (Российская общественная инициатива) . За три месяца Навальному удалось собрать более 100 тысяч необходимых подписей, чтобы Госдума рассмотрела этот проект .

В итоге в ноябре 2013 года Госдума поддержала запрет на покупку дорогих машин для чиновников, но не в редакции Навального, который предлагал ограничить цену машины 1,5 млн рублей, а в версии депутата от «Единой России» Вячеслава Лысакова, где максимальная цена для автомобилей федеральных чиновников установлена в три миллиона .

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, комментируя инициативу еще в рамках заседания рабочей группы правительства, заявлял, что предложенный Навальным проект хоть и имеет популистский характер, отражает, тем не менее реальные общественные настроения .

7. Против «шариатской армии» Кадырова

Навальный неоднократно критиковал позицию Кремля в отношении руководства Чечни и указывал, что Рамзаном Кадыровым при финансовой поддержке Москвы фактически создана собственная армия. Зачастую высказывания Навального об этой проблеме звучат достаточно резко и спорно, поскольку оппозиционер делает акцент на религиозном аспекте мобилизации вооруженных сторонников Кадырова, обвиняя руководство Чечни в создании «шариатской армии» и в том, что в регионе формируется «ядро поддержки радикального ислама» .

«Исламское движение не возникло в народе, оно насаждается Кадыровым как элемент управления. Он же не может в чистом виде проводить идеологию того, что мы крутые ребята с автоматами, поэтому пусть нам все платят деньги. Он это все запаковал в упаковку ислама, и вот они все ходят, бесконечно молятся и т.д.», — считает Навальный.

Это, как заявляет Навальный, является не гарантией стабильности в регионе, а угрозой. В одном из интервью политик отметил: «Представим гипотетическую ситуацию, что завтра, не дай Бог, что-то случилось с Рамзаном Кадыровым. В Чечне моментально начинается гражданская война невиданного до этого момента формата. Потому что там есть шариатская армия у Кадырова, шариатская армия у каких-то других семей... Там огромное количество денег, там восстановлена инфраструктура, там мы просто вооружили на свои деньги каких-то бородачей, которые в отличие от обычных солдат молятся по несколько раз в день и совершенно никому не подчиняются. Эти люди, снабженные корочками спецслужб, являются какими-то непонятными бандитами из леса. Они приезжают в Москву, совершают заказные убийства и прикрываются этими корочками» .

8. Уголовное преследование за незаконное обогащение

В сентябре 2014 года Алексей Навальный и ФБК инициировали проект по борьбе с незаконным обогащением, предполагающим ратификацию 20-й статьи Конвенции ООН против коррупции и введению в УК России понятия «незаконное обогащение», позволяющего привлекать к уголовной ответственности чиновников, которые не могут объяснить источники доходов, покрывающие их реальные траты .

Через РОИ была запущена кампания по сбору подписей в поддержку ратификации «20-й статьи». И уже к декабрю 2014 года были набраны необходимые 100 тыс. голосов .

В качестве примера незаконного обогащения Навальный в своем блоге рассказывал о медовом месяце пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова на яхте за 26 миллионов рублей в неделю . Навальный обвинил Пескова в том, что его отдых на яхте был «щедрым подарком» от одного из богатейших бизнесменов России Зияудина Магомедова — уроженца Махачкалы, владельца группы компаний «Сумма» .

Также в незаконном обогащении Навальный обвинял и руководителей Северного Кавказа, прежде всего клан Рамзана Кадырова .

25 февраля 2015 года экспертная рабочая группа федерального уровня вынесла решение по поводу инициативы Навального, признав ее нецелесообразной, поскольку она противоречит основному закону и правовой системе России .

Противники инициативы Навального настаивали на том, что положения «20-й статьи» противоречат российской Конституции, нарушая принцип презумпции невиновности .

9. Защита мусульман в Мьянме

В сентябре 2017 года одним из самых громких событий на Кавказе стал масштабный митинг в Грозном с требованием защитить мусульман из народа рохинья в Мьянме, ставших жертвами волны насилия и гонений со стороны буддийского большинства. Комментируя протестные выступления мусульман, Навальный заявил, что считает сами требования защиты рохинья правильными, но указал, что ответственность за вспышку насилия несет в том числе и руководство России.

«Проблема притеснения мусульман в Мьянме, конечно, есть. И это хорошо, что про нее вдруг вспомнили. Только про нее не имеет права говорить российское чиновничество. И Рамзан Кадыров тоже ничего особо может говорить, потому что геноцид этих рохинджа происходит давно. В 2012 году их резали — и все молчали», — заявил Навальный в одной из своих еженедельных передач на «Ютьюбе».

«Совет безопасности ООН уже 10 лет пытается принять резолюцию по Мьянме. И кто же её блокирует? Правильно — Россия. Поэтому пикетировать надо тут Кремль и МИД РФ. Путин и Лавров несут ответственность за эти убийства. Только Кадыров, призывавший к акциям протеста, делает вид, что этого не понимает», — написал Навальный в своем Фэйсбуке .

Вероятно, Алексей Навальный не читал «Кавказский узел», в новостях которого приведены цитаты из заявления в поддержку рохинья, сделанного Рамзаном Кадыровым в 2012 году. Еще пять лет назад глава Чечни призывал российские власти «обратить внимание на религиозно-этнические чистки в Мьянме и остановить геноцид народа рохинджа в этой стране».

Навальный очень резко отреагировал на сам факт массового митинга в Грозном под религиозными лозунгами и с требованием отправить в Мьянму добровольцев из Чечни: «Россия не должна поддерживать это безумие, когда „добровольцы“ просто жгут деревни и убивают людей сотнями и тысячами. Только не сделают Кремль и МИД этого. И что тогда произойдёт? Кадыров объявит их шайтанами и выйдет из состава РФ?»

10. Независимость Южной Осетии и Абхазии

С началом войны в Южной Осетии в августе 2008 году Алексей Навальный выступил за силовое решение конфликта, тем самым поддержав действия России на том основании, что «в современных условиях авторитет базируется только на силе и способности применять эту силу разумно и там, где надо. Уверен, что сейчас как раз „надо“».

В период обострения ситуации Навальный предлагал оказать военную и финансовую помощь Южной Осетии и Абхазии, объявить Южную Осетию закрытой для полетов зоной и немедленно сбивать все воздушные суда, оказавшиеся в этой зоне, объявить полную блокаду Грузии, прекратив с ней любое сообщение и выдворив за пределы России всех грузинских граждан. «В дальнейшем действовать по ситуации, но при этом отдавать себе отчёт в том, что конечно запулить крылатой ракетой по генштабу грызунов очень хочется, но грызуны только этого и ждут», — писал Навальный в своем блоге 8 августа 2008 года .

Однако когда российские войска вошли на территорию Грузию, Навальный призвал прекратить боевые действия на территории Грузии и вывести оттуда российских солдат. «Властная верхушка РФ должна наконец-то решиться на ответственное и давно назревшее решение. Россия должна незамедлительно признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Мы должны признать их независимость во имя Грузии», — писал Навальный в своем блоге .

Впоследствии критики Навального не раз припоминали ему фразу о грызунах, и политик признавался, что сожалеет, о том, что ее использовал. В 2013 году Навальный писал об этом так: «Да, назвал грузинов „грызунами“ в посте о войне, о чем сожалею. Это некрасиво, и, на самом деле, нивелировало весь пост. Под всем остальным написанным тогда подписываюсь» .

В июне 2017 года в интервью Ксении Собчак на телеканале «Дождь», Навальный подчеркнул, что не считает уместным сопоставление Абхазии и Южной Осетии с Крымом: "[Абхазия и Южная Осетия] изначально, с момента распада Советского Союза, заявили о выходе. Там были кровавые события — и в Цхинвали, и в Сухуми. Там была фактически война... а в Крыму же — ни в 90-е годы, ни в нулевые годы, не было никакого реального насилия, поэтому это не сравнимая ситуация" . В Крыму политик предлагает провести повторный референдум, который признало бы международное сообщество.

11. Визовый режим со странами Южного Кавказа

Алексей Навальный и "Партия прогресса" выступили за «введение визового режима со всеми странами — источниками массовой миграции в Россию» . В их число попали Средняя Азия и страны Закавказья.

В октябре 2013 году Навальный вместе с ФБК запустил сбор подписей под соответствующей инициативой на сайте РОИ. Для прохождения инициативы было необходимо собрать 100 тысяч подписей , но к 27 сентября 2014 года смогли собрать только 74,5 тысячи .

Многие журналисты, блогеры и оппозиционные политики раскритиковали инициативу Навального, обвинив его в непроработанности проекта, а также дешевом популизме и игре на ксенофобских настроениях .

К 2017 году позиция Навального по этому вопросу не изменилась. Во всё том же интервью Ксении Собчак оппозиционер заявил, что по-прежнему считает, что «Россия на 100% нуждается в визовом режиме со Средней Азией и странами Закавказья». И назвал это важнейшим пунктом своей программы .

О том, почему люди на Кавказе и в южных регионах России поддерживают Алексея Навального, какие именно идеи политика привлекают к нему молодежь и как к этому относятся семьи и друзья волонтеров, читайте в статье «Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?».