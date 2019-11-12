Навальный рассказал об элитной недвижимости окружения Дениса Попова

12 ноября 2019, 14:58

Близкие бывшего прокурора Дагестана Дениса Попова, активно участвовавшего в антикоррупционных зачистках в республике, владеют гостиницами и коттеджами в Черногории и Испании, а также базой отдыха в Астраханской области, следует из опубликованного 11 ноября расследования Фонда борьбы с коррупцией.

Как писал "Кавказский узел", Денис Попов возглавил прокуратуру Дагестана в феврале 2018 года. До этого назначения он был прокурором Хакасии. В мае 2019 года генпрокурор Юрий Чайка предложил назначить Попова прокурором Москвы, и 7 сентября президент России одобрил это предложение.

Должность прокурора Дагестана является своеобразным "трамплином" для дальнейшей карьеры, рассказал в июне "Кавказскому узлу" председатель Независимого профсоюза работников правоохранительных органов и прокуратуры Магомед Шамилов.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) 11 ноября опубликовал расследование об иностранной недвижимости, принадлежащей, по версии фонда, компании, зарегистрированной на бывшую жену Дениса Попова Ирину. При этом, по данным ФБК, недвижимостью пользуются как Ирина Попова, так и бывший прокурор Дагестана и их общие дети.

В публикации приводятся сведения о гостинице на побережье из девяти квартир общей площадью 1000 квадратных метров и участке земли рядом с горнолыжным курортом Колашин. Стоимость этой недвижимости, по оценке фонда Навального, - три миллиона евро. В расследовании подчеркивается, что на компанию Ирины Поповой недвижимость была зарегистрирована в 2009-2011 годах, когда супруги состояли в браке.

По версии ФБК, в 2010 году, когда Денис Попов работал прокурором Центрального административного округа Москвы, его жена приобрела квартиру в Испании стоимостью 645 тысяч евро.

Кроме того, как утверждают авторы расследования, на бывшую жену Дениса Попова оформлена рыболовная база в Астраханской области на берегу Волги. "Куча коттеджей, домиков, есть гостиница, ресторан, теннисный корт, бассейн. Все это на полутора гектарах земли. Ну и, конечно же, здесь есть все, что угодно для круглогодичной рыбалки. Любой из вас может здесь остановиться, 2000 рублей - и домик ваш", - говорится в публикации.

На 79-летнюю мать прокурора Москвы в свою очередь зарегистрирована дача на Рублевке, а в числе учредителей фирмы Ирины Поповой в ноябре 2018 года появился "загадочный офшор с Британских Виргинских Островов", отмечается в публикации.

При этом, по данным фонда Навального, в 2009 году Денис Попов задекларировал доход в 678,5 тысячи рублей, а в 2010-м его годовой доход составил 734 тысячи рублей.

Отметим, что расследование фонда Навального опубликовано на фоне судебной тяжбы между Денисом Поповым и ФБК. В октябре прокурор Москвы обратился в суд с требованием взыскать 2,5 миллиона рублей с организаторов протестных акций 27 июля и 3 августа. По словам пресс-секретаря Черёмушкинского суда Москвы, заявленная сумма должна пойти на возмещение ущерба от протестных акций. Ответчиками по этому иску проходят, в частности, Алексей Навальный и сотрудники ФБК, сообщило 8 октября "МБХ Медиа".

Кремль отреагировал на расследование ФБК

Контрольное управление администрации президента, если сочтет нужным, перепроверит декларацию Дениса Попова, прокомментировал публикацию ФБК пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что перед назначением чиновников декларации "абсолютно детально" проверяют.

"Перед таким назначениями проводится очень тщательная проверка всех данных, предоставляются данные, которые подлежат декларированию, в том числе и на предмет имущества, которое находится или в собственности, или во временном пользовании, эти данные, естественно, самым тщательным образом проверяются", - привел 11 ноября слова Пескова "Интерфакс".

Прокуратура Москвы по состоянию на 14.56 мск не прокомментировала на своем сайте публикацию ФБК.

Попов возглавил прокуратуру Дагестана в разгар кадровых чисток Васильева

Напомним, что назначение Попова 1 февраля 2018 года состоялось, когда в Дагестане московскими следователями проводились проверки сведений о коррупции местных чиновников и силовиков. Проверки сопровождались задержаниями и арестами. После того, как депутаты Народного собрания утвердили кандидатуру Попова на должность прокурора Дагестана, Попов сообщил, что способен "принести позитив" в работу дагестанской прокуратуры.

В январе 2019 года глава Дагестана Владимир Васильев похвалил правоохранителей за успехи в борьбе с коррупцией. Его похвала прозвучала на фоне заметного снижения темпов кадровых чисток. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики предположили тогда, что задачей федерального центра является не столько борьба с коррупцией в Дагестане, сколько контроль над регионом.

19 февраля Владимир Васильев заявил, что антикоррупционная кампания в Дагестане не завершена, но "репрессивная работа" больше не является ее основным методом. "Если раньше мы привлекали к ответственности за участие в коррупции, за создание преступных сообществ, то сейчас делаем акцент на устранении причин и условий возникновения коррупциогенного фактора", - пояснил глава республики.

Прокуратура - федеральный орган, в котором практикует кадровая ротация, прокомментировал перевод Попова в Москву юрист Расул Кадиев. "Прокурор субъекта не может находиться на определенной территории долгое время. Это относится также и к другим правоохранительным и следственным органам", - пояснил юрист.

Отметим, что по данным источников "Коммерсанта", в сентябре Президент России произвел кадровые ротации в руководстве Следкома, уволив главу дагестанского управления ведомства Сергея Дубровина и первого замруководителя следственного управления Тугая Тугаева.

Новости о кадровых чистках в Дагестане собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".