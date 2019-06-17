Дагестан стал трамплином для прокуроров

17 июня 2019, 04:09

Практика назначения прокуроров в Дагестан из других регионов не всегда оказывалась эффективной, считает главред «Нового дела» Гаджимурад Сагитов. Должность прокурора республики является своеобразным трамплином для дальнейшей карьеры, отметил председатель Независимого профсоюза работников правоохранительных органов и прокуратуры Магомед Шамилов.

Как сообщал "Кавказский узел", в конце мая кандидатура Дениса Попова, возглавлявшего прокуратуру Дагестана, была внесена в Мосгордуму для согласования на пост руководителя столичной прокуратуры. 10 июня стало известно, что вместо Попова рекомендована кандидатура его заместителя Алексея Ежова. Вопрос о назначении Ежова Народное Собрание рассмотрит сегодня, 17 июня.

1 февраля 2018 года депутаты Народного Собрания Дагестана большинством голосов согласовали на должность главы надзорного ведомства республики кандидатуру прокурора Хакасии Дениса Попова. Его предшественник Рамазан Шахнавазов 13 ноября 2017 года написал заявление об отставке, причины которой не уточнялись.

Практика назначения прокуроров в Дагестан из других регионов, которая широко начала применяться в республике с середины 2000-х годов, не всегда оказывалась эффективной, считает главный редактор газеты «Новое дело» Гаджимурад Сагитов.

«Примерно с 2005 года в Дагестане назначались прокуроры, которые не имели отношение к республике. И их работа абсолютно ничем не отличалась. И не всегда они могли разобраться в специфике региона. Поэтому, думаю, назначение специалистов со стороны не всегда значит, что их работа здесь будет успешной», – сказал он 16 июня корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Сагитова, прокурор республики обладает широкими полномочиями и при правильной работе может кардинально изменить ситуацию и с беспределом правоохранительного блока, и с хаотичными стройками.

«Фактически, в руках прокурора сосредоточена половина всей власти в регионе», - считает главред «Нового дела».

По его мнению, никакого сюрприза с согласованием Алексея Ежова дагестанским парламентом ожидать не стоит.

«Думаю, что депутаты не выскажутся против этого назначения. И результат будет ожидаемым. К примеру, при согласовании председателя правительства Артема Здунова многие депутаты в кулуарах высказывали, что не согласны с этим назначением. Но в итоге проголосовали одобрительно. С согласованием прокурора, скорее всего, произойдет так же», - сказал Сагитов.

Прокуроры назначаются в Дагестан и уходят на повышение

Должность прокурора Дагестана является своеобразным трамплином для дальнейшей карьеры, считает председатель Независимого профсоюза работников правоохранительных органов и прокуратуры Магомед Шамилов.

«В Дагестан один за другим назначают прокуроров из других субъектов страны, они в кратчайшие сроки получают очередные звания и аккуратно уходят на повышение. Каждый новый прокурор делает громкие заявления о том, что наведет порядок, но на самом деле ничего не меняется», – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, прокуратура как защитница прав населения, не проявляет себя.

"Прокуратура обладает широкими полномочиями. Это орган, который должен контролировать исполнения всех законов, в том числе и со стороны правоохранительных органов", - напомнил он.

В самом прокурорском сообществе, говорит Шамилов, не рады тому, что руководить назначают людей из других субъектов.

При этом, по его словам, "неважно, откуда пришел новый руководитель, главное, чтобы он соблюдал закон, любил народ и защищал права людей".

По его мнению, в республике есть честные, принципиальные и грамотные работники, которые смогли бы возглавить ведомство, но им не дают повышение.

С приходом Васильева кандидатуру прокурора стали согласовывать в парламенте

Понятие «варяг» в структуре прокуратуры России использовать не совсем корректно, считает юрист Расул Кадиев.

«Прокуратура - это федеральный орган. И говорить, что ведомство возглавляет человек не из местного субъекта, не совсем правильно. Есть такое понятие, как кадровая ротация. Прокурор субъекта не может находиться на определенной территории долгое время. Это относится также и к другим правоохранительным и следственным органам. И именно в порядке ротации перешел в Дагестан на должность первого заместителя прокурора республики прокурор Абакана Алексей Ежов», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Согласование кандидатуры нового прокурора в Народном Собрании республики является формальной процедурой, которая была введена после того, как Дагестан возглавил Владимир Васильев, пояснил он.

«До Владимира Васильева кандидатура прокурора согласовывалась в Дагестане только с главой республики. Хотя на тот момент в некоторых других субъектах перед назначением прокурора его кандидатуру рассматривали в местных парламентах. С приходом Васильева наши депутаты запустили процедуру принятия закона, согласно которому для назначения нового прокурора нужно согласие как главы, так и парламента», - рассказал он.

О деятельности Алексея Ежова в Дагестане пока мало что известно, добавил он, однако отметил, что при желании прокурор может повлиять на ситуацию в регионе.

«Прокуратура - это орган власти, который должен разбираться одновременно и в экономике, и в административном управлении. Она координирует борьбу с преступностью. На ней лежит надзор за статистической отчетность, то есть они могут, мягко говоря, не дать завысить или занизить показатели Следственного управления, ФСБ, МВД и других органов. Кроме того, прокурор имеет огромные полномочия в области законодательства и контроля деятельности государственных органов власти и местного самоуправления. Он вносит протесты и требует внести поправки для соответствия закону. И тут важно заметить, что закон и полномочия - это технические инструменты в руках человека, который руководствуется своими ценностями, принципами, задачами, исходит из личного опыта и уровня образования. Поэтому правоприменительная практика часто меняется после прихода нового прокурора или председателя суда», - говорит Кадиев.