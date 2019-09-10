Прокуратура. Фото © Елена Синеок, Юга.ру

10 сентября 2019, 19:10

Путин назначил прокурора Кабардино-Балкарии и уволил его коллегу в Северной Осетии

На должность прокурора Кабардино-Балкарии сегодня официально назначен Николай Хабаров, кандидатуру которого ранее одобрили депутаты республиканского парламента. Сегодня же Путин подписал документ об отставке Владимира Векшина с поста прокурора Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 16 апреля прокурор Кабардино-Балкарии Олег Жариков возглавил прокуратуру Карачаево-Черкесии. 26 апреля депутаты Кабардино-Балкарии единогласно одобрили кандидатуру Николая Хабарова, работавшего первым зампрокурора Чечни, на должность главы надзорного ведомства республики.

О том, что президент России Владимир Путин назначил государственного советника юстиции 3-го класса Николая Хабарова прокурором Кабардино-Балкарии, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Генпрокуратуры России. В нем указано, что Хабаров до назначения в Чеченскую Республику работал на различных должностях в прокуратуре Псковской области.

Также на сайте Генпрокуратуры России размещено сообщение о том, что Владимир Векшин освобожден от должности прокурора Северной Осетии. Векшин возглавлял прокуратуру республики с ноября 2009 года, говорится в информации на сайте регионального ведомства.

Напомним, вчера, 9 сентября, стало известно, что Путин назначил новым прокурором Дагестана Алексея Ежова, а также уволил главу дагестанского Следкома Сергея Дубровина и первого заместителя руководителя дагестанского следственного управления Тугая Тугаева.

Примечание:

"Прокурором Карачаево-Черкесии назначен Олег Жариков", "Чайка предложил на пост прокурора Дагестана Алексея Ежова", "Азрет Кадыров возглавил прокуратуру Эльбрусского района".

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