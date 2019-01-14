Васильев похвалил успехи антикоррупционной кампании на фоне ее ослабления

14 января 2019, 21:41

Число коррупционных преступлений в высших эшелонах власти, выявленное дагестанскими правоохранителями, превышает среднероссийские показатели, заявил глава республики Владимир Васильев на расширенной коллегии МВД. Антикоррупционная кампания в Дагестане постепенно сворачивается, считает политолог Эдуард Уразаев.

В 2018 году правоохранительные органы Дагестана выявили 279 преступлений коррупционной направленности, заявил замминистра внутренних дел республики, начальник полиции Дмитрий Гутыря.

«В этой части результаты улучшены почти на 19%. На 37,1% больше выявлено преступлений данного вида, отнесенных к тяжким и особо тяжким, и на 31,5% - совершенных в крупном и особо крупном размерах», - приводит слова доклада замглавы МВД пресс-служба руководителя республики.

На протяжении всего 2018 года наиболее обсуждаемыми событиями в Дагестане были масштабные "зачистки" чиновничьего аппарата. "2018 год стал самым насыщенным годом по количеству громких уголовных дел против чиновников за весь постсоветский период. До этого в республику тоже приезжали различные десанты силовиков, но это все заканчивалось только громкими заявлениями и фразами, до реальных дел не доходило", - заявил "Кавказскому узлу" главный редактор газеты "Новое дело" Гаджимурад Сагитов.

Сам Владимир Васильев похвалил работу по борьбе с коррупцией. Он констатировал, что своевременная работа силовых структур позволила предотвратить нецелевое использование бюджетных средств.

«По количеству коррупционных преступлений в высших эшелонах власти наши правоохранительные органы, прокуратура, спецслужбы дали результаты, сопоставимые и даже превосходящие результаты в целом по России», - приводятся слова главы Дагестана в сообщении на его сайте.

Политолог заявил об ослаблении антикоррупционной кампании

Владимир Васильев не стал кардинально менять чиновничий аппарат - в ноябре 2018 года, когда был представлен новый состав республиканского правительства, жители Дагестана с недоумением обнаружили в нем множество чиновников из команды бывшего главы Рамазана Абдулатипова. В декабре бывших руководителей администрации главы и правительства Дагестана Рамазана Алиева и Исмаила Эфендиева отпустили под домашний арест, а с бывшего главы правительства Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова сняли обвинение в организации преступного сообщества, указывает политолог Эдуард Уразаев.

Все эти события говорят о том, что "широко разрекламированная антикоррупционная кампания пошла если не на убыль, то на ослабление точно", пишет Уразаев в своей статье, опубликованной сегодня РИА "Дербент".

Политолог также указывает, что 20 декабря 2018 года Путин назначил бывшего главу Дагестана Рамазана Абдулатипова постпредом России при Организации Исламского сотрудничества. Всего за полторы недели до этого назначения Абдулатипов заявил, что "в республике нет и не было ни одного вора и бандита, у которого нет куратора в Москве". "Все эти факты породили волну сомнений в искренности федерального центра [...] Понятно, что в случае сохранения сложившейся тенденции доверие к новому руководству республики и федеральным властям продолжит падение", - пишет Эдуард Уразаев.

11 декабря Рамазан Абдулатипов в интервью РБК назвал одной из причин своей отставки усилия "московских покровителей" дагестанских коррупционеров и высказался в поддержку арестованных членов своей команды. Позднее пресс-служба Абдулатипова заявила об искажении его слов, указав, что "отдельные слова и фамилии" были вырваны из контекста. Абдулатипов пытается воздействовать на влиятельных федеральных чиновников, стремясь избежать преследования и облегчить судьбу арестованного брата, предположили опрошенные "Кавказским узлом" главреды дагестанских изданий и политолог Эдуард Уразаев.

О том, что волна "зачисток" к концу 2018 года начала спадать, заявлял и главред РИА "Дербент" Милрад Фатуллаев. "Это видно по тому, какие конечные обвинения предъявляются подозреваемым в коррупции и мошенничестве, по тому, как смягчаются обвинения и мера пресечения уже задержанным чиновникам. Республика переходит в уравновешенное управленческое состояние", - заявил он "Кавказскому узлу" в декабре.

На "Кавказском узле" опубликованы биографии Рамазана Абдулатипова и Владимира Васильева. Ситуацию с кадровыми чистками в республике "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".