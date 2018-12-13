Дагестанские журналисты назвали блефом заявления Абдулатипова

13 декабря 2018, 03:26

Словами о московских покровителях коррупционеров в Дагестане Рамазан Абдулатипов пытается воздействовать на влиятельных федеральных чиновников, стремясь избежать преследования и облегчить судьбу арестованного брата, предположили опрошенные "Кавказским узлом" главреды дагестанских изданий и политолог Эдуард Уразаев.

Как писал «Кавказский узел», 11 декабря Рамазан Абдулатипов в интервью РБК назвал одной из причин своей отставки усилия "московских покровителей" дагестанских коррупционеров и высказался в поддержку арестованных членов своей команды. Позднее пресс-служба Абдулатипова заявила об искажении его слов, указав, что "отдельные слова и фамилии" были вырваны из контекста.

3 октября 2017 года президент России принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил на эту должность Владимира Васильева. Во время официального представления нового главы Дагестана Абдулатипов пожаловался на окружение Путина, работу в "кризисном регионе" и констатировал, что "его уход объединяет Дагестан". 19 октября 2017 года Владимир Путин назначил Абдулатипова своим представителем по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона.

Журналисты напомнили о кадровой политике Абдулатипова

Утверждения Абдулатипова о том, что "в республике нет и не было ни одного вора и бандита, у которого нет куратора в Москве", вполне обоснованны, считает политический обозреватель газеты «Черновик» Магомед Магомедов.

«Если посмотреть, как в Дагестан приходят федеральные средства, через какие каналы они проходят, можно предположить, что провернуть серьезные коррупционные преступления без покровителей в центральных органах власти просто невозможно. И то, что Абдулатипов это озвучил в интервью, можно понимать как некий намек федеральному центру, что он готов в принципе огласить имена этих кураторов», - сказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

При этом журналист назвал неуместной попытку Абдулатипова представить себя в качестве ярого борца с коррупцией.

«Он говорит, что снял четырех министров и 22 глав муниципалитетов за коррупцию, но если разобраться, то большинство из тех, кого он снял с должностей, были затем аккуратно переведены в другие ведомства. Тогда он это объяснял тем, что «хорошего человека нельзя лишать должности, его обязательно надо пристроить», и этот лозунг он повторял неоднократно. Иногда получалось так, что муниципальный чиновник, лишившись руководящего поста в городе или районе, обретал более [значимую должность, например министерское] кресло», - указал он.

"Люди самоотверженно работали в команде — это были старые кадры, я не мог там найти новых людей. И заставил их работать. Это люди, которые круглые сутки самоотверженно выводили республику из кризисного состояния. Их надо не только преследовать, но и благодарить", - заявил Абдулатипов в интервью.

Ссылка Абдулатипова на врагов, которых он лишил «неправедных доходов», является блефом, предполагает Магомедов.

«Рамазан Абдулатипов рассказывает как заступался за арестованного бывшего премьера Абдусамада Гамидова. Это можно рассматривать как прямой упрек в адрес действующего главы Дагестана Владимира Васильева и как обиду за тех, с кем, опять-таки по его же словам, он вместе наводил порядок в республике на первоначальном этапе», - отмечает политический обозреватель «Черновика».

В Дагестане, вопреки утверждениям Абдулатипова, не осталось влиятельных фигур, которые способны повлиять через московское лобби на Владимира Васильева, уверен Магомедов.

«Таких сил в республике нет, но если даже предположить, что они есть, они не намерены вступать в открытую конфронтацию с главой Дагестана. Самый главный принцип любого влиятельной политической фигуры Дагестана – это жить в дружбе и мире. Они прекрасно понимают, что силовой блок, который подчиняется Васильеву или же действует параллельно с ним, может также легко смести и их, как это произошло с Гамидовым и другими персонами», - заключил журналист.

В Дагестане не наблюдается ностальгии по временам правления Рамазана Абдулатипова и никто в республике не выступил публично в поддержку бывшего главы, указал блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi. "Интересно, а почему Рамазан Абдулатипов начал делать публичные признания и рубить правду-матку лишь после своей отставки и усиления в Дагестане, новой власти во главе с "варягом" Васильевым? [...] И, мне кажется, есть в большом интервью Абдулатипова нотки очень обиженного, отодвинутого одним махом, потерпевшего поражение, некогда сильного, чиновника. Может, обида-обидой, но причина и в том, что те, кто говорил о высочайшей коррупции в республике и беспределе чиновников, - правы?" - написал блогер в своем посте 11 декабря.

Заявления Абдулатипова о чиновниках, которых он снимал с должностей за коррупцию, не вполне соответствуют действительности, считает главный редактор газеты «Новое дело» Гаджимурад Сагитов.

«Конкретных объяснений, какими мотивами руководствовался Рамазан Абдулатипов, перемещая чиновников с одной должности на другую, нашей редакции, несмотря на неоднократные попытки, добиться от него тогда не удавалось. Все отправленные в отставку чиновники, за редким исключением, оставались в команде бывшего главы, некоторые из них переходили в статус советников главы. Возникают сомнения в его утверждениях о борьбе с коррупцией, так как он оставлял при себе людей, которые, по его же словам, были замечены в коррупционных схемах», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Слова Абдулатипова о врагах, отомстивших ему после лишения "неправедных доходов", также не согласуются с действительностью, указал главред "Нового дела". «Если эти люди были такими могущественными, то как Абдулатипов смог так просто лишить их должности? Это очень сомнительно. Абдулатипов говорил, что пользуется доверием президента страны Владимира Путина, но не смог [переубедить его, когда Путин решил] снять Абдулатипова с поста главы республики», - сказал Сагитов.

Те чиновники, которых отстранил от должностей Владимир Васильев, способны создать главе Дагестана "определенные проблемы", если объединят свои ресурсы, полагает журналист. «Финансовые ресурсы у этих отстраненных чиновников действительно большие. Деньги в современных российских реалиях - мощная сила, способная решить многое. Такое объединение, если и не приведет к отставке Васильева, но при определенных обстоятельствах создаст проблемы в самой республике», - отметил он.

При назначении главой Дагестана в 2013 году Рамазан Абдулатипов получил не меньшие полномочия, чем Владимир Васильев, однако распорядиться этими полномочиями в интересах республики бывший глава Дагестана не смог, считает Сагитов. «Политический вес Васильева в Москве намного больше, чем вес Абдулатипова, это совсем разные весовые категории. Хотя в интервью РБК Абдулатипов пытался представить себя масштабной политической фигурой», - отметил он.

Главред "Нового дела" также обратил внимание на слова Абдулатипова о том, что «поставил своего брата в парламент депутатом». «Депутат - это выборная должность, и любая попытка «поставить» на это место определенного человека должна расцениваться как прямое вмешательство в выборный процесс и нарушение российского законодательства», - подчеркнул он.

"Я поставил брата в парламент депутатом и председателем комитета парламента республики, чтобы у него не было никакой материальной ответственности. Меня уговаривали поставить его на пенсионный фонд, уговаривали поставить его вице-премьером", - рассказал Рамазан Абдулатипов в интервью.

Политолог: Абдулатипов отчаянно пытается спасти ситуацию



Высказывания Абдулатипова в интервью РБК похожи на шантаж федерального руководства с целью избежать уголовного преследования для себя и повлиять на судьбу брата, считает политолог Эдуард Уразаев.

«Привычная логика Абдулатипова: все позитивное приписывает себе, а весь негатив валит на его личных врагов и врагов государства. Враги, с его слов, сидят в Москве и в Дагестане. Теперь он уже утверждает, что большинство людей в окружении Владимира Путина думают лишь о своих корыстных интересах, а его хотят выдавить из близкого круга президента. Это своего рода попытка шантажа руководства страны», - сказал политолог корреспонденту "Кавказского узла".

Бывший глава Дагестана пытается напугать руководство страны социальным взрывом, отметил Уразаев.

Брат Рамазана Абдулатипова Раджаб, возглавлявший в парламенте Дагестана комитет по образованию, науке и культуре, был задержан 26 сентября в своем рабочем кабинете. Депутат задержан по статье об участии в преступном сообществе в связи с делом руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы Магомеда Махачева, пояснили следователи.

«Связывая местных коррупционеров с московскими чиновниками и увязывая свою упавшую репутацию с авторитетом Путина, Абдулатипов одновременно блефует и шантажирует. Более того, он пугает [Путина] социальным взрывом в регионе. Сейчас в Дагестане нет политических фигур, [которые могли бы] влиять через московские связи на судьбу Васильева и Абдулатипова. Есть лишь жулики, которые наживаются на обещаниях «решить вопрос», - заявил он.

Слова в оправдание Гамидова со стороны бывшего главы Дагестана Уразаев считает очевидным упреком Васильеву. «Это говорит о шаткости его положения и отчаянных попытках спасти ситуацию», - заключил он.

Пресс-служба Рамазана Абдулатипова решила отказаться от анонсированной публикации полной версии интервью. Об этом корреспонденту «Кавказского узла» сообщил источник, близкий к бывшему главе Дагестана. «Решено ограничиться только заявлением Рамазана Абдулатипова, которое уже было опубликовано в средствах массовой информации», - сообщил источник.

На "Кавказском узле" опубликованы биографии Рамазана Абдулатипова и Владимира Васильева. Ситуацию с кадровыми чистками в республике "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане". Со списком чиновников Дагестана, обвиненных в разного рода преступлениях в годы правления Рамазана Абдулатипова, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Очищение власти по-абдулатиповски".

