Васильев Владимир Абдуалиевич

19 июня 2019, 16:09

Российский государственный деятель, политик. Глава республики Дагестан. Депутат Госдумы (2003 — 2017), заместитель председателя Госдумы (2012 — 2017), бывший замглавы МВД. Работал в главном управлении по борьбе с организованной преступностью. Занимал пост заместителя секретаря Совбеза России в период вторжения боевиков в Дагестан и начала Второй чеченской войны. Генерал-полковник милиции в отставке (2001), заслуженный юрист Российской Федерации (2006).

Госпитализация

С 28 мая 2018 года и по настоящее время Владимир Васильев является старейшим по возрасту руководителем субъекта России.

17 июня 2019 года глава Дагестана был экстренно госпитализирован в Москве с диагнозом «воспаление легких» . На время болезни исполнять его обязанности назначен председатель правительства республики Артем Здунов.

В тот же день глава комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов сообщил, что Васильев идет на поправку, причин для беспокойства нет .

Опрошенные "Кавказским узлом" политологи поставили под сомнение возможность отставки Васильева на фоне болезни.

Глава Дагестана

3 октября 2017 года президент России провел встречу с Владимиром Васильевым, назначив его временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан . Одновременно Путин подписал указ о досрочном прекращении прежнего руководителя региона - Рамазана Абдулатипова .

В ходе встречи с Васильевым президент назвал его "политическим тяжеловесом, который сейчас нужен республике” и попросил исполнять обязанности главы Дагестана до сентября 2018 года. “Я вас хочу просить исполнять обязанности руководителя республики до сентября следующего года, а дальше многое будет зависеть от вас и от того, что произойдет за этот почти год. Потому что в конечном итоге решать должны представители народа Дагестана, а Дагестан – это многонациональная республика, в лице депутатов госсовета”, - сказал Путин.

Судя по стенограмме на сайте Кремля, сам Васильев заявил о том, что в своей работе в Дагестане он будет “опираться на местные кадры”. “Когда-то я там работал, в непростые времена”, - заявил Васильев.

17 августа президент России внес на рассмотрение Народного собрания республики кандидатуры временно исполняющего обязанности главы республики Владимира Васильева, а также заместителей председателя Народного собрания Дагестана Камила Давдиева и Махмуда Махмудова.

За кандидатуру Владимира Васильева проголосовали 77 из 86 депутатов.

Политическая карьера

В 2003 году Владимир Васильев стал депутатом Государственной думы от партии "Единая Россия", работая в Федеральном Собрании четвертого – седьмого созывов, где возглавлял комитет по безопасности, был членом комитета по безопасности и противодействию коррупции .

Возглавляемый Васильевым комитет по безопасности разработал ряд поправок в закон о противодействии терроризму, впервые ввел понятие "террористической опасности" .

В конце 2005 года бывшие заложники Театрального центра на Дубровке выразили недовольство тем, что именно Васильев был назначен главой думского комитета по безопасности. Представители общественной организации "Норд-Ост" обратились к Путину с открытым письмом, критикующим власти за это назначение .

В мае 2006 года Васильев поддержал предложение генпрокурора Владимира Устинова о внесении поправок в законодательство по борьбе с экстремизмом в России. В частности, он предложил запретить публичные акции, если они финансируются "организациями экстремистской или террористической направленности", и митинги, "на которые людей собирают по национальному признаку". Также Васильев выступал за восстановление конфискаций (отменены в 2004 году с принятием поправок в Уголовный кодекс РФ) и против того, чтобы общественное мнение оказывало влияние на работу судов .

Член бюро Высшего совета Всероссийской политической партии «Единая Россия». Председатель постоянной комиссии Парламентской ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности.

Биография

Владимир Васильев родился 11 августа 1949 года в городе Клин Московской области .

Отец, Асанбаев Али Асанбаевич (казах по национальности) был педагогом, мать, Надежда Ивановна Васильева, работала воспитателем в детском саду .

Окончив в 1967 году школу, Васильев пошел работать в московский НИИ точного приборостроения . В 1968 - 1970 годах прошел срочную службу в рядах Советской армии. В 1972 году закончил Московскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР.

Владимир Васильев более десяти лет проработал следователем, инспектором, заместителем начальника отдела, а затем начальником отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС) Бауманского РУВД города Москвы .

В 1978 году закончил Всесоюзный юридический заочный институт, а в 1991 году – Академию МВД СССР .

В 1983 – 1987 годах продолжал работу в управлении БХСС ГУВД Москвы. В 1990-е годы он возглавлял инспекцию Службы организации управления МВД РСФСР, стал главным инспектором главной инспекции штаба МВД Российской Федерации, а позже - начальником оперативного управления и заместителем начальника штаба МВД. В 1995 году занял должность первого заместителя начальника ГУВД Москвы .

В 1997 году перешел в главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД России и всего за год возглавил его, став первым заместителем министра внутренних дел РФ .

После назначения на пост министра внутренних дел Владимира Рушайло Васильев ушел из МВД. Причиной отставки Васильева ряд СМИ называл его плохие отношения с Рушайло. Сам Васильев никогда прямо не подтверждал этой версии .

В 1999 - 2001 годах, в период вторжения боевиков в Дагестан и начала Второй чеченской войны, являлся заместителем секретаря Совета безопасности России.

В марте 2001 года вернулся в МВД, где был назначен заместителем главы МВД России. В октябре 2002 года он руководил милицейским штабом во время захвата террористами Театрального центра на Дубровке. Именно он рассказывал тележурналистам о положении заложников и действиях властей .

Семья

Женат, имеет дочь и внучку.

Звания и награды

Васильев имеет звание генерал-полковника милиции. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Мужества, орденом Почета, а также многими медалями .

В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Криминологическое исследование убийств и обеспечение безопасности жизни граждан".

По результатам анализа диссертации Васильева, представленного сообществом "Диссернет", почти 60 процентов ее объема составляют приведенные без ссылок заимствования. Основной их источник - докторская диссертация Сергея Абельцева, бывшего депутата Госдумы от ЛДПР. Научным руководителем обеих работ выступил профессор Юридического института МВД России Геннадий Аванесов .

Примечания