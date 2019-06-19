19 июня 2019, 16:09
Васильев Владимир Абдуалиевич
Российский государственный деятель, политик. Глава республики Дагестан. Депутат Госдумы (2003 — 2017), заместитель председателя Госдумы (2012 — 2017), бывший замглавы МВД. Работал в главном управлении по борьбе с организованной преступностью. Занимал пост заместителя секретаря Совбеза России в период вторжения боевиков в Дагестан и начала Второй чеченской войны. Генерал-полковник милиции в отставке (2001), заслуженный юрист Российской Федерации (2006).
Госпитализация
С 28 мая 2018 года и по настоящее время Владимир Васильев является старейшим по возрасту руководителем субъекта России.
17 июня 2019 года глава Дагестана был экстренно госпитализирован в Москве с диагнозом «воспаление легких» 1. На время болезни исполнять его обязанности назначен председатель правительства республики Артем Здунов.
В тот же день глава комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов сообщил, что Васильев идет на поправку, причин для беспокойства нет 2.
Опрошенные "Кавказским узлом" политологи поставили под сомнение возможность отставки Васильева на фоне болезни.
Глава Дагестана
3 октября 2017 года президент России провел встречу с Владимиром Васильевым, назначив его временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан 3. Одновременно Путин подписал указ о досрочном прекращении прежнего руководителя региона - Рамазана Абдулатипова 4.
В ходе встречи с Васильевым президент назвал его "политическим тяжеловесом, который сейчас нужен республике” и попросил исполнять обязанности главы Дагестана до сентября 2018 года. “Я вас хочу просить исполнять обязанности руководителя республики до сентября следующего года, а дальше многое будет зависеть от вас и от того, что произойдет за этот почти год. Потому что в конечном итоге решать должны представители народа Дагестана, а Дагестан – это многонациональная республика, в лице депутатов госсовета”, - сказал Путин.
Судя по стенограмме на сайте Кремля, сам Васильев заявил о том, что в своей работе в Дагестане он будет “опираться на местные кадры”. “Когда-то я там работал, в непростые времена”, - заявил Васильев.
17 августа президент России внес на рассмотрение Народного собрания республики кандидатуры временно исполняющего обязанности главы республики Владимира Васильева, а также заместителей председателя Народного собрания Дагестана Камила Давдиева и Махмуда Махмудова.
За кандидатуру Владимира Васильева проголосовали 77 из 86 депутатов.
Политическая карьера
В 2003 году Владимир Васильев стал депутатом Государственной думы от партии "Единая Россия", работая в Федеральном Собрании четвертого – седьмого созывов, где возглавлял комитет по безопасности, был членом комитета по безопасности и противодействию коррупции 5.
Возглавляемый Васильевым комитет по безопасности разработал ряд поправок в закон о противодействии терроризму, впервые ввел понятие "террористической опасности" 6.
В конце 2005 года бывшие заложники Театрального центра на Дубровке выразили недовольство тем, что именно Васильев был назначен главой думского комитета по безопасности. Представители общественной организации "Норд-Ост" обратились к Путину с открытым письмом, критикующим власти за это назначение 7.
В мае 2006 года Васильев поддержал предложение генпрокурора Владимира Устинова о внесении поправок в законодательство по борьбе с экстремизмом в России. В частности, он предложил запретить публичные акции, если они финансируются "организациями экстремистской или террористической направленности", и митинги, "на которые людей собирают по национальному признаку". Также Васильев выступал за восстановление конфискаций (отменены в 2004 году с принятием поправок в Уголовный кодекс РФ) и против того, чтобы общественное мнение оказывало влияние на работу судов 8.
Член бюро Высшего совета Всероссийской политической партии «Единая Россия». Председатель постоянной комиссии Парламентской ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности.
Биография
Владимир Васильев родился 11 августа 1949 года в городе Клин Московской области 9.
Отец, Асанбаев Али Асанбаевич (казах по национальности) был педагогом, мать, Надежда Ивановна Васильева, работала воспитателем в детском саду 10.
Окончив в 1967 году школу, Васильев пошел работать в московский НИИ точного приборостроения 11. В 1968 - 1970 годах прошел срочную службу в рядах Советской армии. В 1972 году закончил Московскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР.
Владимир Васильев более десяти лет проработал следователем, инспектором, заместителем начальника отдела, а затем начальником отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности (ОБХСС) Бауманского РУВД города Москвы 12.
В 1978 году закончил Всесоюзный юридический заочный институт, а в 1991 году – Академию МВД СССР 13.
В 1983 – 1987 годах продолжал работу в управлении БХСС ГУВД Москвы. В 1990-е годы он возглавлял инспекцию Службы организации управления МВД РСФСР, стал главным инспектором главной инспекции штаба МВД Российской Федерации, а позже - начальником оперативного управления и заместителем начальника штаба МВД. В 1995 году занял должность первого заместителя начальника ГУВД Москвы 14.
В 1997 году перешел в главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД России и всего за год возглавил его, став первым заместителем министра внутренних дел РФ 15.
После назначения на пост министра внутренних дел Владимира Рушайло Васильев ушел из МВД. Причиной отставки Васильева ряд СМИ называл его плохие отношения с Рушайло. Сам Васильев никогда прямо не подтверждал этой версии 16.
В 1999 - 2001 годах, в период вторжения боевиков в Дагестан и начала Второй чеченской войны, являлся заместителем секретаря Совета безопасности России.
В марте 2001 года вернулся в МВД, где был назначен заместителем главы МВД России. В октябре 2002 года он руководил милицейским штабом во время захвата террористами Театрального центра на Дубровке. Именно он рассказывал тележурналистам о положении заложников и действиях властей 17.
Семья
Женат, имеет дочь и внучку.
Звания и награды
Васильев имеет звание генерал-полковника милиции. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Мужества, орденом Почета, а также многими медалями 18.
В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Криминологическое исследование убийств и обеспечение безопасности жизни граждан".
По результатам анализа диссертации Васильева, представленного сообществом "Диссернет", почти 60 процентов ее объема составляют приведенные без ссылок заимствования. Основной их источник - докторская диссертация Сергея Абельцева, бывшего депутата Госдумы от ЛДПР. Научным руководителем обеих работ выступил профессор Юридического института МВД России Геннадий Аванесов 19.
Примечания
- По другим данным, он отправился в Москву на «плановое лечение» и был госпитализирован по настоянию врачей - https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/336769/
- Депутат рассказал о состоянии главы Дагестана // РИА Новости, 17.06.2019
- Встреча с Владимиром Васильевым // Официальный сайт президента России, 03.10.2017.
- Владимир Васильев назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана // Официальный сайт президента России, 03.10.2017.
- Васильев Владимир Абдуалиевич // Официальный сайт партии «Единая Россия»; Васильев Владимир Абдуалиевич // Официальный сайт Государственной Думы России.
- Васильев, Владимир Абдуалиевич. Справка // Лента.ру, 2012.
- Васильев, Владимир Абдуалиевич. Справка // Лента.ру, 2012.
- Васильев, Владимир Абдуалиевич. Справка // Лента.ру, 2012.
- Васильев Владимир Абдуалиевич // Официальный сайт заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Васильева В.А.
- Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева // ТАСС, 03.10.2017.
- Биография Владимира Абдуалиевича Васильева // РИА Новости, 17.11.2012.
- Васильев Владимир Абдуалиевич // Официальный сайт заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Васильева В.А.
- Васильев Владимир Абдуалиевич // Официальный сайт Государственной Думы России.
- Васильев Владимир Абдуалиевич // Официальный сайт заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Васильева В.А.
- Васильев Владимир Абдуалиевич // Официальный сайт заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Васильева В.А.
- Биография Владимира Абдуалиевича Васильева // РИА Новости, 17.11.2012.
- Васильев, Владимир Абдуалиевич. Справка // Лента.ру, 2012.
- Васильев Владимир Абдуалиевич // Официальный сайт заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Васильева В.А.
- Молочные братья / Сергей Пархоменко; Диссернет // Эхо Москвы, 07.06.2013.