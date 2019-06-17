Владимир Васильев экстренно госпитализирован

17 июня 2019, 03:10

Глава Дагестана госпитализирован в Москве с воспалением легких.

Владимир Васильев находится в одной из больниц Москвы. У него диагностировано воспаление легких, сообщает сегодня "Газета.ру".

На время его отсутствия обязанности главы республики будет временно исполнять председатель правительства Дагестана Артем Здунов, пишет РИА "Новости".

Напомним, что 9 сентября 2018 года Владимир Васильев был избран главой Дагестана сроком на пять лет. За него проголосовали 77 из 86 депутатов Народного собрания Дагестана. До этого назначения с 3 октября 2017 года Васильев исполнял обязанности главы республики. В марте 2019 года распространилась информация, что Васильев попросил освободить его от должности, но в администрации главы Дагестана эти сведения назвали фейком.

Васильев, став врио главы Дагестана, назвал своим приоритетом борьбу с коррупцией. С новостями о кадровых чистках в республике можно ознакомиться на тематической странице "Кавказского узла" "Кадровые зачистки в Дагестане".