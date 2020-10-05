Меликов Сергей Алимович

05 октября 2020, 16:20

Военный и политический деятель, генерал-полковник, бывший полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. 5 октября 2020 года назначен на пост врио главы Дагестана.

После того, как Рамазан Абдулатипов подал в отставку с поста главы Дагестана, источники, близкие к Кремлю, назвали Меликова наиболее вероятной кандидатурой на должность руководителя республики.

Врио главы Дагестана

Президент России 6 октября 2020 года принял отставку Владимира Васильева с поста главы Дагестана, сообщила пресс-служба Кремля. На пост врио главы республики Путин назначил члена Совета Федерации РФ от Ставропольского края Сергея Меликова.

Семья и образование

Родился в 1965 году в Московской области. Отец Сергея Меликова — Алим Нур-Магамедович Меликов — полковник в отставке. Брат – Михаил Меликов — командир Новочеркасской дивизии оперативного назначения, генерал-майор.

В 1982 году поступил в Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище внутренних войск имени Ф.Э. Дзержинского.

С 1991 года учился в Общевойсковой академии им. М.В.Фрунзе . Окончил факультет пограничных и внутренних войск.

Служба в вооруженных силах

В 1986 году Сергей Меликов получил распределение в управление внутренних войск МВД СССР по Украине и Молдавии. Проходил службу в Львове и Одессе в конвойных войсках.

По окончании учебы в академии им. М.В. Фрунзе Сергей Меликов был направлен в распоряжение командующего войсками Северо-Кавказского округа ВВ МВД России, где был назначен на должность старшего помощника начальника штаба одной из частей оперативного назначения.

Сергей Меликов служил в разведотделе Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД России. Прошел командные должности в одной из частей, дислоцированных в Новочеркасске, позже — во втором полку Отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России . Участвовал в боевых действиях первой Чеченской кампании (1994-1996 гг.).

В марте 2001 года Сергей Меликов назначен заместителем командира Отдельной орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменной дивизии оперативного назначения (ОДОН, больше известна как дивизия имени Ф.Э. Дзержинского), в июне 2002 года назначен командиром дивизии. Занимал должность командира дивизии до апреля 2008 года .

В сентябре 2011 года указом президента Сергей Меликов назначен командующим объединенной группировкой войск по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ – первым заместителем командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России .

Сергею Меликову присвоено воинское звание генерал-полковник.

В 2014 - 2016 годах Сергей Меликов был полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) .

28 июля 2016 года Меликов был назначен первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии .

Семейное положение

Сергей Меликов женат, его сын учится в Юридическом институте МВД в Москве.

Приемный сын Сергея Меликова, ребенок жены от первого брака - Дмитрий Серков - командир штурмовой группы первого взвода первой группы первого Краснознаменного отряда специального назначения "Витязь". Погиб в Дагестане 2 августа 2007 года в ходе боевых действий в лесу под Карабудахкентом. Ему присвоено посмертно звание Героя России .

Примечания