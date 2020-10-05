Сергей Меликов. Фото http://www.riadagestan.ru/

05 октября 2020, 16:20

Меликов Сергей Алимович

Военный и политический деятель, генерал-полковник, бывший полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. 5 октября 2020 года назначен на пост врио главы Дагестана.

После того, как Рамазан Абдулатипов подал в отставку с поста главы Дагестана, источники, близкие к Кремлю, назвали Меликова наиболее вероятной кандидатурой на должность руководителя республики 1.

Врио главы Дагестана

Президент России 6 октября 2020 года принял отставку Владимира Васильева с поста главы Дагестана, сообщила пресс-служба Кремля. На пост врио главы республики Путин назначил члена Совета Федерации РФ от Ставропольского края Сергея Меликова.

Семья и образование

Родился в 1965 году в Московской области. Отец Сергея Меликова — Алим Нур-Магамедович Меликов — полковник в отставке. Брат – Михаил Меликов — командир Новочеркасской дивизии оперативного назначения, генерал-майор.

В 1982 году поступил в Саратовское высшее военное командное Краснознаменное училище внутренних войск имени Ф.Э. Дзержинского.

С 1991 года учился в Общевойсковой академии им. М.В.Фрунзе 2. Окончил факультет пограничных и внутренних войск.

Служба в вооруженных силах

В 1986 году Сергей Меликов получил распределение в управление внутренних войск МВД СССР по Украине и Молдавии. Проходил службу в Львове и Одессе в конвойных войсках.

По окончании учебы в академии им. М.В. Фрунзе Сергей Меликов был направлен в распоряжение командующего войсками Северо-Кавказского округа ВВ МВД России, где был назначен на должность старшего помощника начальника штаба одной из частей оперативного назначения.

Сергей Меликов. Фото: страница ВДВ:. НИКТО, КРОМЕ НАС... http://vk.com/vdv_v_rossiiСергей Меликов служил в разведотделе Северо-Кавказского округа внутренних войск МВД России. Прошел командные должности в одной из частей, дислоцированных в Новочеркасске, позже — во втором полку Отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России 3. Участвовал в боевых действиях первой Чеченской кампании (1994-1996 гг.).

В марте 2001 года Сергей Меликов назначен заместителем командира Отдельной орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменной дивизии оперативного назначения (ОДОН, больше известна как дивизия имени Ф.Э. Дзержинского), в июне 2002 года назначен командиром дивизии. Занимал должность командира дивизии до апреля 2008 года 4.

В сентябре 2011 года указом президента Сергей Меликов назначен командующим объединенной группировкой войск по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ – первым заместителем командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России 5.

Сергею Меликову присвоено воинское звание генерал-полковник.

В 2014 - 2016 годах Сергей Меликов был полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) 6.

28 июля 2016 года Меликов был назначен первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии 7.

Семейное положение

Сергей Меликов женат, его сын учится в Юридическом институте МВД в Москве.

Приемный сын Сергея Меликова, ребенок жены от первого брака - Дмитрий Серков - командир штурмовой группы первого взвода первой группы первого Краснознаменного отряда специального назначения "Витязь". Погиб в Дагестане 2 августа 2007 года в ходе боевых действий в лесу под Карабудахкентом. Ему присвоено посмертно звание Героя России 8.

Примечания

  1. Замглавы Росгвардии стал основным кандидатом на пост главы Дагестана // РБК, 27.09.2017.
  2. Особая дивизия оперативного назначения // Красная звезда, 17.06.2004.
  3. "Двигаться только вперед" // Журнал подразделений специального назначения "БРАТИШКА", июнь 2004.
  4. Командиры дивизии Дзержинского - ОМСДОН - ОДОН // Сайт Отдельной дивизии оперативного назначения им. Дзержинского.
  5. Путин назначил нового полпреда в СКФО // ФедералПресс, 12.05.2014.
  6. Полпредом президента России на Северном Кавказе назначен Сергей Меликов // РБК, 12.05.2014; Сергей Меликов освобождён от должности полпреда Президента в Северо-Кавказском федеральном округе // Официальный сайт президента России, 28.07.2016.
  7. Сергей Меликов назначен первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии // Официальный сайт президента России, 28.07.2016.
  8. Укрепили Кавказ генерал-губернатором // Русская планета, 13.05.2014.

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