Наводнение в Дагестане стало "последней каплей" перед решением об отставке Меликова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За время на посту главы Дагестана Меликов не сумел стабилизировать ситуацию, погром в аэропорту Махачкалы, протесты против мобилизации, теракты в Махачкале и Дербенте прогремели на всю страну. Не удалось ему и заслужить доверие жителей республики. Нерасторопность в ликвидации последствий наводнения стала последним фактором, который привел к решению об отставке.

Как писал "Кавказский узел", на встрече с Путиным 30 апреля на пост главы Дагестана была предложена кандидатура главы Верховного суда Республики Федора Щукина, а на должность главы правительства - полпреда в СКФО Магомеда Рамазанова. Сергей Меликов будет исполнять обязанности до выхода указа главы государства об отставке; по словам Путина, он завершает работу в республике и переходит на другую работу.

Политологи проанализировали итоги работы Меликова в Дагестане

Экономист и политолог Сергей Жаворонков в первую очередь назвал причиной отставки Меликова его неумение стабилизировать ситуацию в республике. «Когда он пришел к власти, Дагестан, вместе с Ингушетией, был одним из двух нестабильных регионов на Восточном Кавказе. Сейчас в Дагестане также сохраняются угрозы каких-то выступлений и, вероятно, никому в Кремле не хотелось, чтобы выборы в Госдуму в этом году были омрачены массовыми выступлениями», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Меликов не смог наладить отношения с целым рядом влиятельных в Дагестане людей – прежде всего с миллиардером Сулейманом Керимовым

Жаворонков также отметил, что Меликова подвела масса коррупционных скандалов, связанных с назначенными им чиновниками, в то время как в Чечне или, например, в Карачаево-Черкесии, подобных скандалов не было.

«Были и скандалы, связанные с самим Меликовым и его семьей: демонстрация сверхдорогих часов, которые он явно не мог себе позволить, некая видеозапись из жизни его сына, вызвавшая слухи о причастности того к морально осуждаемому сообществу людей». Кроме того, Меликов не смог наладить отношения с целым рядом влиятельных в

Дагестане людей – прежде всего с миллиардером Сулейманом Керимовым. Наружу это не выходило, поскольку Керимов – непубличный человек, но это было», - заявил он.

Жаворонков также обратил внимание на одновременное назначение нового главы республики и премьер-министра,

что нарушало предшествующую традицию, когда назначенный глава республики позже подбирал кандидатуру премьер-министра, и подчеркнул, что при новой власти возможны гонения на чиновников, назначенных Меликовым. «Нынешняя форма его увольнения – это индульгенция для него одного, но не для членов его семьи или соратников», - заметил эксперт.

В прошлом в Дагестане существовала особая система выборов - национально-территориальные округа, квотирование мест в парламенте. Аварцы традиционно получали пост президента, даргинцы - спикера парламента, а премьер был кумыком, рассказал в апреле 2009 года в интервью "Кавказскому узлу" бывший тогда главой Дагестана Муху Алиев. В 2006 году федеральный центр привел избирательную систему республики в соответствие с общероссийской. Придерживались в республике национального баланса и в правительстве. В феврале 2013 года президент России Владимир Путин особо подчеркнул, что команда, собранная Рамазаном Абдулатиповым, должна быть сбалансирована по всем составляющим, в том числе по этнической.

Кавказовед, говоривший на условиях анонимности, подчеркнул, что разговоры об отставке главы Дагестана ходили давно. «Значит, какая-то информация доходила давно и увольнение – это не чей-то каприз», - заявил он.

По его мнению, был целый комплекс причин для увольнения Меликова, который «провалился во всем», но непосредственной причиной для принятия этого решения была крайне неумелая реакция руководства региона на весеннее наводнение.

Жители Чечни рассказали о сборе документов для выплат в пострадавших от наводнения районах Документы на выплату компенсаций в Чечне собирали без лишних формальностей, зачастую жители ограничивались отправкой снимков пострадавших домов в администрацию. Те, кто лишился домов, живут у родных и знакомых, рассказали жители республики.

«Последней каплей вероятно стало наводнение, когда выяснилось, что соседняя Чечня справилась с последствиями гораздо лучше. Оказалась обнажена вся беспомощность и невозможность что-то предпринимать. За столько времени можно было бы если не решить проблемы, то хотя бы научиться оперативно реагировать и купировать такие ситуации», - заявил он.

При этом недавний отчет Меликова об участии республик в СВО не сыграл никакой роли в его увольнении. «Все

рассматривают в комплексе. СВО это одно дело, а провалы в таком сложном регионе это не перевесит», - заключил он.

Политолог, также говоривший на условиях анонимности, выделил три причины отставки Меликова. «Это неумение выстраивать отношения с дагестанскими кланами (на фоне неумения или нежелания их демонтировать

окончательно - а раз не можешь победить, то договариваться обязан), феномен «башни из слоновой кости», то есть отсутствие нормальной коммуникации с жителями (пример – первые дни после мартовского потопа, когда к пострадавшим вообще никто не ехал) и в принципе слабость в социально-экономических вопросах - сколько было случаев, когда Меликов на каком-то заседании вдруг «узнавал» о неких проблемах", - отметил

он.

За время Меликова у власти произошла череда громких событий

Журналист Владимир Севриновский* отметил, что Меликов был одним из кандидатов-«варягов» из числа силовиков, которых назначали после отмены прямых выборов главы Дагестана в 2013 году. «Первый из них, Владимир Васильев, в прошлом – заместитель министра МВД, выразил стоящую за этим идею так: «К вам пришел не я один, к вам пришла Россия» (заявил Васильев на официальном представлении в Доме Правительства Дагестана 5 октября 2017 года - прим. "Кавказского узла"). Предполагалось, что человек извне будет эффективней бороться с коррупцией, наведет порядок в строительстве жилья и решит другие насущные проблемы. Но этого не произошло. В 2020 году Васильев ушел, ему на смену пришел военный Сергей Меликов – человек с дагестанскими корнями, но в республике не живший», - подчеркнул он.

Севриновский* добавил, что поначалу Меликову были не чужды человеческие жесты. «Например, он лично принял Муртазали Гасангусейнова, сыновей которого силовики убили и попытались выдать за боевиков. Убийцы так и остались безнаказанными, но, по крайней мере, новый глава не игнорировал отца жертв, как поступали два его предшественника», - рассказал он.

Однако с главными проблемами региона, по оценке журналиста, Меликов справлялся едва ли лучше предыдущих глав республики. «Впрочем, и время ему досталось значительно более тяжелое. Дагестанскую вольницу все более ограничивали – запретили митинги, преследовали участников конференций на социальные темы, сажали оппозиционеров, у которых якобы обнаруживались гранаты или другое оружие. И все равно Дагестан постоянно делался источником не самых радостных для власти новостей. Осенью 2022 года республику охватили протесты против мобилизации. В соседних республиках мобилизацию в подобных масштабах проводить даже не пытались, а в Чечне она и вовсе была отменена Рамзаном Кадыровым, заявившим, что республика и так перевыполнила все планы по отправке на фронт", - указал журналист.

25 и 26 сентября 2022 года в Махачкале прошли масштабные акции протеста против мобилизации, они закончились массовыми задержаниями. Силовики задерживали и журналистов, освещавших протесты. Не менее 148 человек были признаны виновными в административных правонарушениях. Против демонстрантов было возбуждено, по меньшей мере, 20 уголовных дел о применении насилия в отношении сотрудников полиции.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы также подорвали доверие к власти в республике, указал журналист.

Свидетели рассказали о нехватке силовиков в аэропорту Махачкалы в первые часы беспорядков В первые часы, когда в аэропорт Махачкалы 29 октября 2023 года начали прибывать участники беспорядков, в нем находилось немногим более сотни силовиков, часть из них без щитов, касок и дубинок. Им не удалось сдержать напор толпы, которая прибыла в аэропорт в поисках израильтян, следует из показаний в суде.

"После обострения палестино-израильского конфликта, толпа взяла штурмом аэропорт Махачкалы в поисках прилетевших из Израиля евреев. Это было явным просчетом властей – об опасности было известно заранее, и ее можно было предотвратить, перекрыв подъезды к аэропорту и разместив там большой отряд омоновцев. Однако это не было сделано. По официальным сообщениям, не меньше 135 человек были осуждены по уголовным статьям, получив от 6,5 до 15 лет колонии общего режима. Многие дагестанцы сочли это наказание чрезмерным или даже показательной расправой, что еще больше подорвало доверие к властям", - подчеркнул он.

Последующие события также не добавили популярности Меликову.

"23 июня 2024 года в республике произошла серия скоординированных террористических атак, в ходе которых были сожжены две синагоги и застрелен священник. Наконец, весной 2026 года в Дагестане случилось разрушительное наводнение, в котором была виновата не только стихия, но и некачественная инфраструктура – была прорвана дамба, рухнул железнодорожный мост, а система канализации не справлялась. Вероятно, эта последняя катастрофа и послужила поводом к смене главы республики, чье правление почти каждый год было отмечено подобными бедствиями – и не самыми эффективными методами борьбы с ними", - указал Севриновский*.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Будущий глава Федор Щукин продолжает тенденцию присланных извне «варягов», отметил журналист.

"Вряд ли с его приходом что-то существенно изменится. Дагестанцы привыкли воспринимать власть как нечто чужеродное, к чему они отношения не имеют, а от надежд, что посланец из федерального центра привнесет в регион закон и порядок, и вовсе ничего не осталось – поскольку этот центр сам в последнее время обращается с законом все более вольно», - заключил Севриновский*.

* внесены в реестр иноагентов.



** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.