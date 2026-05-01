07:29, 1 мая 2026

32 азербайджанские семьи возвращены в Ходжавенд

Кадр 135 членов азербайджанских семей возвратились в село Ходжавенд Ходжавендского района. Фото: Report / https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/v-selo-hodzhavend-pereselyayutsya-eshe-32-semi#gallery_a6a4511717ca52adb098599740b78057-4

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В село Ходжавенд Ходжавендского района вернулись 135 членов азербайджанских семей, уехавших оттуда во время карабахского конфликта.

Как писал "Кавказский узел", азербайджанцы из населенных пунктов Карабаха вынужденно покинули свои дома после начала первой карабахской войны. Возвращение азербайджанских переселенцев началось после того, как Азербайджан взял под контроль эти территории. К 11 марта 2026 года в 41 населённый пункт в бывшей зоне карабахского конфликта была возвращена 7541 семья (30 261 человек).

Ходжавендский район (армянское название Ходжавенда - Мартуни) с 1993 года контролировался властями непризнанной Нагорно-Карабахской республики. 20 февраля 2026 года в город Ходжавенд и одноименное село вернулись первые группы бывших вынужденных переселенцев.

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в село Ходжавенд Ходжавендского района. На данном этапе обеспечено возвращение в село 32 семей (135 человек). Таким образом, число семей, переселившихся в село Ходжавенд, достигло 66 (277 человек), сообщает издание Report.

Эти семьи ранее были временно расселены в различных районах страны - в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях. Прибывшие в село семьи разместились в домах, отвечающих современным требованиям, информирует Азертадж.

Вынужденные переселенцы, проживавшие в общежитии лицея в Баку, жаловались на бытовые условия. B здании было расселено более 30 семей из Зангеланского и Джебраильского районов. На "Кавказском узле" опубликован фоторепортаж Азиза Каримова "Общежитие для вынужденных переселенцев из зоны карабахского конфликта в Баку".

После встречи переселенных семей сотрудники Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) подробно проинформировали их об опасностях, которые представляют мины и неразорвавшиеся боеприпасы. Семьям было рекомендовано держаться подальше от неизвестных предметов, а в случае обнаружения таковых - сообщать в соответствующие органы.

Ранее азербайджанские переселенцы пожаловались на сложности возвращения в Карабах. В частности, они отметили, что в Физули не хватает рабочих мест. Люди ищут возможности вернуться в родные места, но на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, пока не урегулированы вопросы собственности, отметили переселенцы.

Опрошенные "Кавказский узлом" азербайджанские аналитики указали, что просто дать жилье вернувшимся в свои города вынужденным переселенцам недостаточно. Власти должны создать рабочие места и построить инфраструктуру, подчеркнули они.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

+49 157 72317856
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
