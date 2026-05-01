Боец из Дагестана убит на Украине

Гаджи Рамазанов из Магарамкентского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми в ней не менее 1909 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 1 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1908 бойцов из Дагестана.

30 апреля в администрации Магарамкентского района состоялось вручение государственной награды. Глава района Нариман Эфендиев вручил орден Мужества (посмертно) родителям убитого участника СВО - Гаджи Рамазанова, сообщила администрация района в Telegram-канале.

Рамазанов - уроженец села Магарамкент, год назад был убит в зоне СВО. Другие детали биографии бойца и его гибели в сообщении не приведены.

Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9050 Не менее 4460 бойцов из СКФО и 4590 - из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1909 комбатантов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ранее о смерти военного в СВО из Магарамкентского района стало известно 11 марта. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Геннадий Мысин.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.

"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - сказал Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.