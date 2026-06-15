Житель Новороссийска приговорен к длительному сроку за госизмену
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Краснодарский краевой суд признал жителя Новороссийска виновным в государственной измене и приговорил его к 18 годам строгого режима.
По версии суда, подсудимый был противником государственной власти РФ и проводимой специальной военной операции. В мае 2023 года он присоединился к открытому чату в одном из мессенджеров, чтобы оказывать содействие ВСУ.
Подсудимый делился информацией, полученной им во время военной службы в Новороссийске. Он разместил в чате фотографии и сведения, представляющие ценность для спецслужб Украины в деятельности, направленной против безопасности РФ, сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.
Обвиняемый признан виновным в государственной измене . "Судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Ему также запрещено пользоваться интернетом на срок 2 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении суда.
"Кавказский узел" также писал, что Южный окружной военный суд рассмотрит дело молодой жительницы Новороссийска, обвиненной в диверсии и государственной измене.
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