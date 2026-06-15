×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:30, 15 июня 2026

Житель Новороссийска приговорен к длительному сроку за госизмену

Краснодарский краевой суд. Фото: Елена Синеок, ЮГА.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Краснодарский краевой суд признал жителя Новороссийска виновным в государственной измене и приговорил его к 18 годам строгого режима.

По версии суда, подсудимый был противником государственной власти РФ и проводимой специальной военной операции. В мае 2023 года он присоединился к открытому чату в одном из мессенджеров, чтобы оказывать содействие ВСУ. 

Подсудимый делился информацией, полученной им во время военной службы в Новороссийске. Он разместил в чате фотографии и сведения, представляющие ценность для спецслужб Украины в деятельности, направленной против безопасности РФ, сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram-канале.

Обвиняемый признан виновным в государственной измене . "Судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Ему также запрещено пользоваться интернетом на срок 2 года 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении суда.

"Кавказский узел" также писал, что Южный окружной военный суд рассмотрит дело молодой жительницы Новороссийска, обвиненной в диверсии и государственной измене. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Надписи на заборе и гараже с требованием об отставке губернатора. Скриншот поста https://t.me/rusnews/86311
12:21, 15 июня 2026
Краснодарцы провели акцию с требованием устранить подтопления на улицах
Обломки БПЛА. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:58, 15 июня 2026
БПЛА сбиты над Кубанью и Ростовской областью
Пляж в Туапсе. Скриншот фото из Telegram-канала Романа Пукалова от 14.06.26, https://t.me/Roman_eco/1870.
23:59, 14 июня 2026
Эколог заявил об остаточных пятнах нефтепродуктов в районе Туапсе
Затопленный двор. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20:01, 14 июня 2026
Жители подтопленных домов Краснодара пожаловались на отсутствие помощи
Туристы отдыхают у моря, несмотря на работу техники. Скриншот фото мэрии Анапы от 14.06.26, https://t.me/anapaofficial/37696.
17:01, 14 июня 2026
Состояние пляжей Анапы стало основным вопросом комментаторов
Персоналии
Абдулмумин Гаджиев Фото «Черновик».
14:00, 15 июня 2026
Гаджиев Абдулмумин Хабибович
Роберт Кочарян. Фото: Limegirl https://ru.wikipedia.org/
13:45, 15 июня 2026
Кочарян Роберт
Юрий Слюсарь Фото https://t.me/uac_ru/2262
13:35, 15 июня 2026
Слюсарь Юрий Борисович
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Михаил Вербицкий. Скриншот публикации Alexander Lapshin / Facebook
15 июня 2026, 19:57
Михаил Вербицкий освобожден из-под стражи в Армении

Алихан Раджабли. Фото: https://www.facebook.com/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
15 июня 2026, 14:12
Азербайджанский оппозиционер Раджабли приговорен к 1,5 годам заключения

Парламент Кабардино-Балкарии. Фото: https://parlament.kbr.ru/
15 июня 2026, 13:16
Аналитики оценили последствия исключения из Конституции Кабардино-Балкарии норм о территориальной целостности

Надписи на заборе и гараже с требованием об отставке губернатора. Скриншот поста https://t.me/rusnews/86311
15 июня 2026, 12:21
Краснодарцы провели акцию с требованием устранить подтопления на улицах

Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Показать больше