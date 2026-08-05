Многодетная семья из Туапсе обжаловала в кассации отказ обеспечить дочь детским питанием

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Многодетные супруги Татьяна Пименова и Сергей Карташов направили кассационную жалобу на решения судов, отказавшихся обязать соцзащиту выдать их дочери положенное питание. Родители также обратились с жалобой к генеральному прокурору.

Как информировал "Кавказский узел", 6 мая Туапсинский районный суд отказал многодетной семье Татьяны Пименовой и Сергея Карташова в иске об обеспечении дочери детским питанием. Суд сослался на то, что к моменту рассмотрения дела девочка уже достигла возраста одного года и четырех месяцев и не относится к категории детей до шести месяцев, которым предоставляется такое питание.

Пименова и Карташов указали на противоречия в решениях судов

5 августа Пименова и Карташов направили кассационную жалобу в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции и обращение на имя генерального прокурора России Александра Гуцана. Копии документов имеются в распоряжении "Кавказского узла".

В кассационной жалобе супруги указали, что судья фактически подменил собой врача-педиатра. "Согласно статье 52 Федерального закона № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", право на питание определяется исключительно заключением врачей. Судья, не имея медицинского образования, единолично "отменил" врачебное назначение", – говорится в жалобе.

Кроме того, родители указали, что мать девочки обратилась в управление соцзащиты 9 января 2025 года. По их утверждению, ведомство требовало предоставления документов по установленным формам и увязывало выдачу питания с переоформлением единого пособия, хотя ранее уведомило супругов о беззаявительном порядке продления этой меры поддержки.

Выводы судов двух инстанций противоречат обстоятельствам дела, считает Татьяна Пименова. "Изучение нами двух судебных актов двух инстанций выявляет крайне противоречивые и спорные выводы представителей судебной власти", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Судья, не имея медицинского образования, единолично "отменил" врачебное назначение

Супруги пожаловались на бездействие прокуратуры

Спор давно вышел за рамки нескольких банок детской смеси и касается отношения чиновников к правам ребенка, заявила Пименова.

"Нам принципиально важно добиться справедливости. На нашем примере отчетливо видна ложная забота чиновников о детях. Система отказывается признать свою вину и компенсировать ущерб, причиненный не нам, взрослым, а ребенку, вернуть ей ресурс, который она не получила из-за халатности и равнодушия к служебным обязанностям. Когда суды покрывают эту систему, они лишь доказывают, что судьбы детей для них ничего не значат. Мы пошли в кассацию и Генпрокуратуру, чтобы проверить, насколько в высших эшелонах власти действительно заботятся о благополучии российских детей", – сказала она.

Госорганы тратят ресурсы на судебную тяжбу вместо того, чтобы предоставить ребенку положенное питание, возмутился Сергей Карташов. "Вместо того чтобы признать ошибку и выдать положенное питание младенцу, государственная машина тратит кучу ресурсов, бумаги и времени судей, чтобы доказать, что грудной ребенок ничего не должен был получать. Это система полного отчуждения и бюрократической черствости", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В обращении к генеральному прокурору Пименова также указала на бездействие местной прокуратуры. По ее утверждению, прокурор в нарушение статьи 45 Гражданского процессуального кодекса не вступил в процесс для защиты прав несовершеннолетнего ребенка и не обжаловал судебные решения.

В обращении также сказано, что нарушения со стороны органов соцзащиты стали предметом проверки Следкома. Поручения о проведении проверки дали заместитель руководителя краевого управления Слекома и руководитель следственного отдела по Туапсе, указано в документе.

Юрист связала позицию судов с опасением создать прецедент

Позиция семьи основана на федеральном и региональном законодательстве, указала юрист Елена Павлова. "Если обязательство государства не было исполнено вовремя по вине органа соцзащиты, достижение ребенком определенного возраста не аннулирует обязанность органа возместить причиненный вред или выдать положенное в натуральной или компенсационной форме", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Оборонительную позицию судов и органов соцзащиты юрист связала с опасением создать прецедент и с особенностями бюрократической отчетности.

"Это не что иное, как прецедентный страх. Признание иска означает признание системного сбоя в работе региональных органов соцзащиты Краснодарского края. Это откроет путь сотням аналогичных исков от других семей", – предположила Павлова.

Ситуация с неполученным питанием ставит вопрос о расходовании выделенных на эту программу бюджетных средств, продолжила юрист.

Признание иска означает признание системного сбоя в работе региональных органов соцзащиты

"Если есть такие программы, то на обеспечение детей питанием ежегодно выделяются конкретные бюджетные средства. Логически можно вычислить алгоритм действий с недополученными банками: если ребенок числился в списках или имел медицинское направление, но питание выдано не было, эти средства либо "экономятся" и возвращаются в бюджет, что часто выдается за "эффективность", либо осваиваются через списание якобы просроченной продукции", – пояснила она.

Для проверки возможных нарушений необходимо изучить документы о закупке, передаче и списании питания, отметила юрист. "Если по документам закупка на ребенка числилась, а фактически товар не выдавался, речь может идти об административных правонарушениях или преступлениях, предусмотренных статьями 285 и 293 УК РФ – злоупотребление должностными полномочиями и халатность", – отметила Павлова.