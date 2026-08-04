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11:49, 4 августа 2026

Жильцы ветхого общежития в Волгограде два года добиваются расселения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители общежития на улице Таращанцев в Волгограде в течение двух лет добиваются от чиновников признания здания аварийным. Газ в доме отключен, часть помещений лишена отопления, а предписание прокуратуры об устранении нарушений исполняется, пожаловались жильцы.

Видеообращение жителей общежития семейного типа в доме № 32 на улице Таращанцев в Волгограде было опубликовано в телеграм-канале Ксении Собчак "Кровавая барыня".

По словам жильцов, здание было построено в 1950-х годах. Последние 15 лет его состояние постоянно ухудшается: стены и потолки разрушаются, помещения покрыты плесенью, подвал затоплен, а в доме появились клопы, комары, крысы и тараканы. Душевые и туалеты частично не работают.

"Мы обращались во многие инстанции, где нам только дают отписки", – сказала одна из жительниц на кадрах видеоролика. По ее словам, юристы оценили свои услуги в 350 тыс. рублей, а проведение независимой экспертизы, необходимой для признания здания аварийным, – еще в 180 тыс. рублей.

Газ в общежитии отключили 11 февраля из-за аварийного состояния плит. Управляющую компанию "Волжский край" обязали заменить их, однако работы до сих пор не проведены.

Отключение газа значительно увеличило расходы жильцов на электричество, добавила жительница общежития. "Люди готовят дома на электроплитках. Платим мы за электричество бешеные деньги. Газа нет и не обещают", – рассказала она.

Зимой в здании прорвало трубы отопления. Без тепла остались подъезд, помещения общего пользования и четыре квартиры. На видео жильцы показали поврежденные батареи, осыпающиеся стены и потолки, плесень, неисправную сантехнику и затопленный подвал.

По словам авторов обращения, из трех кранов на общей кухне работает только один, душевые не функционируют, а туалетами сложно пользоваться пожилым людям. В общежитии живут семьи с детьми и пожилые люди, в том числе 92-летняя женщина.

В апреле 2026 года прокуратура после очередного обращения жильцов провела проверку и потребовала от управляющей компании устранить нарушения до 1 июля. Однако предписание не выполнено, рассказала на видео другая жительница общежития.

Жильцы потребовали признать общежитие аварийным и предоставить им другое жилье либо выплатить компенсацию. "Кому некуда идти, мы просим предоставить жилье", – подчеркнула она.

"Кавказский узел" также писал, что жители аварийных и ветхих домов в Волгограде и Волгоградской области неоднократно жаловались на затягивание расселения и тяжелые бытовые условия. Так, в марте 2026 года жильцы общежития в поселке Веселая Балка, признанного аварийным еще в 2019 году, сообщили, что обещанное на 2025 год переселение приостановлено. Оставшиеся в здании семьи с детьми жили без отопления и коммунальных услуг, с протекающей крышей и плесенью на стенах.

В марте 2023 года жильцы дома № 61 на улице Кузнецова, который дважды признавался аварийным, пожаловались на обрушение части фасада и отсутствие реакции властей на просьбы провести ремонт. В здании с плесенью, сыростью и неисправным отоплением жили более 200 человек, в том числе около 30 малолетних детей. Прокуратура потребовала от мэрии ускорить переселение 146 зарегистрированных в доме жителей.

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Автор: "Кавказский узел"

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