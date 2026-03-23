Жители аварийного общежития в Волгограде пожаловались на проволочки с переселением

Общежитие в поселке Веселая балка в Волгограде признано аварийным и подлежащим расселению еще в 2019 году, однако процесс переселения приостановлен. Жители общежития вынуждены жить без отопления и коммунальных услуг, с протекающей крышей и плесенью на стенах.

Жители аварийного общежития, расположенного в Кировском районе Волгограда по адресу: поселок Веселая балка, 1а пожаловались на то, что обещанный еще в 2025 году переезд из ветхого жилья был приостановлен, пишет 22 марта "Высота 102".

По их словам, в общежитии живет несколько семей с детьми, они ожидают расселения, но с января этого года выживают без коммуникаций и отопления. По словам жительницы дома Дарьи, документы на их расселение подали, но им неожиданно заявили, что оно переносится на 2029-2030 годы. "У нас висит объявление, что отопление не работает, потому что батареи украли. Чтобы включить тепло, надо заварить дыры от срезанных труб. УК в нашем доме нет. Крыша течет, и плесень на стенах. Угол фасада обрушен", - перечислила она проблемы.

Большинство семей переехали кто куда, но несколько семей остается в доме. Дом признан аварийным и подлежащим сносу в 2019 году. В прокуратуре Волгоградской области сообщили, что срок расселения - 2028 год. В администрации региона, в свою очередь, заявили, что процесс расселения уже запущен, квартиры в новостройках предоставляются по мере передачи жилья застройщиками. Также заявлено, что после признания жилья аварийным жителям было предложено переселиться в помещения муниципально-маневренного фонда, но не все этим предложением воспользовались. Им предложено обратиться в департамент по жилищным и социальным вопросам администрации Волгограда.

Также местные власти сообщили по поводу оплаты несуществующих коммунальных услуг, что в настоящее время "проводятся мероприятия, необходимые для перерасчета начислений за фактически не предоставленные услуги".

Ранее "Кавказский узел" писал, что жильцы многоквартирного дома №50 по улице Веселая Балка в Волгограде пожаловались главе Следкома Александру Бастрыкину, что чиновники не переселяют их из аварийного дома, состояние которого угрожает их безопасности. Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования по этому делу, отчитался сегодня Следственный комитет.