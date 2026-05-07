04:47, 7 мая 2026

Военнослужащий из Дагестана убит на Украине

Мурадхан Таибов. Фото: администрация Хивского района / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мурадхан Таибов из Хивского района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 1918 убитых там комбатантов из Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел", к 5 мая чиновники и силовики признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 1917 бойцов из Дагестана.

В селении Цинит Хивского района 6 мая похоронили старшего сержанта Мурадхана Таибова, убитого в зоне боев на Украине, сообщила администрация муниципалитета. 

Таибов служил в военной части в городе Камышин Волгоградской области, а с начала специальной военной операции на Украине находился в зоне боевых действий “беспрерывно, более четырех лет”, следует из сообщения чиновников. За это время получил шесть разных медалей. 

Глава района Ярмет Ярметов в своем сообщении с соболезнованиями отметил, что Мурадхан Таибов также участвовал в военной операции в Сирии, за что был награжден двумя медалями.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1918 военнослужащих из Дагестана.

Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9050

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В конце февраля администрация Хивского района Дагестана сообщила, что на Украине убит уроженец села Ашага-Ярак Махач Муталибов. Военнослужащие из Дагестана периодически записывают видеообращения к властям республики с просьбой решить различные социально-бытовые вопросы. Так, в январе бывшие участники СВО заявили в обращении к главе Дагестана, что жителям села Ашага-Ярак Хивского района в результате продажи земель отгонного животноводства негде пасти скот.

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

