Четыре аэропорта на юге России закрыты для самолетов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах Грозного, Магаса, Владикавказа и Волгограда, режим беспилотной опасности действует также в Кабардино-Балкарии, Дагестане и на Ставрополье. Жители Волгограда и Волжского сообщили о серии взрывов.

Как писал "Кавказский узел", работа аэропорта Волгограда приостанавливалась ночью 18 января из-за угрозы безопасности полетов.

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина - 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

Работа четырех аэропортов в регионах ЮФО и СКФО ограничена с вечера 21 января. С 22.16 мск не принимают и не отправляют рейсы аэропорты Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса, а с 23.24 мск для самолетов закрыт также аэропорт Волгограда.

“Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала “Говорит Росавиация”.

Сообщение о беспилотной опасности на территории Волгоградской области жителям региона поступило в 22.50 мск, отмечает Telegram-канал "Новости Волгограда". Согласно онлайн-табло аэропорта Волгограда, задерживается рейс в Дубай, вылет которого по расписанию был запланирован на 23.20 мск, на прилет задержанных рейсов нет.

Около 1.45 жители Волгограда и окрестностей слышали серию взрывов. По словам местных, 3-5 взрывов прогремели в восточной и северной части Волгограда, также “громкие звуки” были слышны в Волжском, информирует SHOT.

Угроза БПЛА объявлена в шести регионах СКФО

В расписаниях аэропортов Владикавказа и Магаса в период с 20.00 до 10.00 мск рейсов не запланировано, а на официальном сайте аэропорта Грозного статус рейсов не обозначен. Согласно данным табло, в 23.00 мск в Грозном приземлился запланированный на это время рейс из Москвы, хотя на тот момент Росавиация уже закрыла аэропорт. Сервис “Яндекс Расписания” при этом указывает, что из столицы этот рейс вылетел на час позже расписания, но для аэропорта прилета “нет данных”.

Режим беспилотной опасности в Чечне был объявлен около 20.59 мск 21 января, сообщил со ссылкой на сообщение единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ТАСС-Кавказ.

Атаки БПЛА на территорию Чечни участились с начала декабре 2025 года были зафиксированы уже четыре атаки беспилотников. 2 декабря четыре беспилотника были сбиты над территорией Чечни. Как утверждают оппозиционные чеченские Telegram-каналы, в ту ночь дроны поразили военные объекты в Гудермесе и Ачхой-Мартане, но официальные власти этого не признавали. 5 декабря несколько этажей одной из башен в деловом центре "Грозный-Сити" были повреждены в результате взрыва, этот факт Рамзан Кадыров признал. Подробнее об объектах, подвергшихся атаке, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Атаки беспилотников на Чечню".

В 20.40 мск об угрозе атак дронов сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, отметив, что в республике “местами возможно замедление мобильного интернета”. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло предупредил о беспилотной опасности на территории республики в 20.34 мск, а в 21.11 мск сообщил, что в аэропорту Владикавказа “объявлен план “Ковер”.

Также с 20.30 мск режим беспилотной опасности действует на территории Дагестана. “Возможны перебои мобильного интернета”, - сообщило в своем Telegram-канале республиканское управление МЧС.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров объявил о беспилотной опасности на территории края еще в 19.49 мск 21 января. По состоянию на 2.20 мск сегодня об отмене режима беспилотной угрозы в перечисленных регионах СКФО не сообщалось.