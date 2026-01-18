Приостановлена работы волгоградского аэропорта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Введены временные ограничения на работу аэропорта Волгограда, приостановлены прием и отправка рейсов.

Как писал "Кавказский узел", 17 января над Волгоградской областью было сбито два беспилотника.

Сегодня примерно в 00.40 мск введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, сообщает телеграм-канал "Говорит Росавиация".

Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

На онлайн-табло волгоградского аэропорта данных о задержках рейсов ни на вылет, ни на прилет нет. Указано, что завершена регистрация на рейс до Шарм-эль-Шейха, который вылетает по расписанию в 06.55, ближайший же самолет прилетит в аэропорт из Москвы в 09.45.

