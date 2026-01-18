Приостановлена работы волгоградского аэропорта
Введены временные ограничения на работу аэропорта Волгограда, приостановлены прием и отправка рейсов.
Как писал "Кавказский узел", 17 января над Волгоградской областью было сбито два беспилотника.
Сегодня примерно в 00.40 мск введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, сообщает телеграм-канал "Говорит Росавиация".
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
На онлайн-табло волгоградского аэропорта данных о задержках рейсов ни на вылет, ни на прилет нет. Указано, что завершена регистрация на рейс до Шарм-эль-Шейха, который вылетает по расписанию в 06.55, ближайший же самолет прилетит в аэропорт из Москвы в 09.45.
Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина - 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.
