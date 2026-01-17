Военные сбили 10 дронов на юге России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минобороны отчиталось о семи дронах, сбитых сегодня в Астраханской области, двух в Волгоградской и одном в Ростовской.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью были сбиты четыре БПЛА в Ростовской области и четыре в Астраханской. Еще 47 дронов уничтожены над акваторией Черного моря, один - над акваторией Азовского моря.

В Ростовской области воздушная атака произошла ночью в двух районах - Шолоховском и Кашарском. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Сегодня с 8.00 до 12.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 10 украинских беспилотников, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, все дроны сбиты в ЮФО: семь – в Астраханской области, два в Волгоградской и один в Ростовской.

По данным Юрия Слюсаря, воздушная атака произошла сегодня утром в двух районах Ростовской области - Верхнедонском и Шолоховском. "Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, данные уточняются. На 11.07 отбой беспилотной опасности по Ростовской области", - написал он.

Администрация Волгоградской области и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, по состоянию на 13.02 мск, не сообщили в своих телеграм-каналах об атаках дронов.

Оповещения об угрозе атаки дронов в Волгоградской области стали ежедневными, но фактическое появление БПЛА не всегда предваряется предупреждением, заявили в 2025 году опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Напомним, 14 января в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте в Ростове-на-Дону. Один человек погиб и четыре, в том числе четырехлетний ребенок, были госпитализированы с ранениями. Военные в тот день отчитались о 25 беспилотниках, сбитых в регионе.

13 января в Таганроге в результате атаки погибла женщина. Также были повреждены восемь жилых домов, два промышленных объекта и шесть автомобилей. Власти пообещали помощь всем пострадавшим.

Повреждения автомобилей неоднократно фигурировали в сводках о последствиях атак БПЛА в Ростовской области, но до декабря 2025 года компенсации за них не были предусмотрены. Лишь после того, как житель Таганрога, лишившийся автомобиля, задал на прямой линии с губернатором вопрос о выплатах, власти определили порядок компенсаций автовладельцам. Документ предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный.