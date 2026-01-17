Два района Ростовской области оказались в зоне воздушной атаки
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Воздушная атака зафиксирована минувшей ночью в Шолоховском и Кашарском районах.
Как писал "Кавказский узел", 14 января в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте в Ростове-на-Дону. Один человек погиб и четыре, в том числе четырехлетний ребенок, были госпитализированы с ранениями. Военные отчитались о 25 беспилотниках, сбитых в регионе.
Минувшей ночью в Ростовской области отражена воздушная атака в двух районах - Шолоховском и Кашарском, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.
"Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал он в 06.11 мск. При этом чиновник не уточнил, с применением беспилотников или других средств велась воздушная атака.
В Ростовской области введен запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора региона.
Напомним, 13 января в Таганроге в результате атаки погибла женщина. Также были повреждены восемь жилых домов, два промышленных объекта и шесть автомобилей. Власти пообещали помощь всем пострадавшим.
Повреждения автомобилей неоднократно фигурировали в сводках о последствиях атак БПЛА в Ростовской области, но до декабря 2025 года компенсации за них не были предусмотрены. Житель Таганрога Сергей Бондаренко, лишившийся автомобиля в результате атаки дрона, задал на прямой линии с губернатором вопрос о компенсациях. Итогом обращения таганрожца стало постановление о порядке выплат компенсаций автовладельцам, чье имущество пострадало в результате атак беспилотников. Документ предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный.
