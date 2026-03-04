Два бойца со Ставрополья убиты в военной операции

Роман Колодко и Сергей Милютин из Георгиевского округа убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 918 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", ко 2 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 916 бойцов из Ставропольского края.

В школе №15 станицы Лысогорской открыли "парты героев", посвящённые убитым в военной операции Роману Колодко и Сергею Милютину, сообщил 3 марта в своем телеграм-канале глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.

Роман Колодко участвовал в СВО в должности стрелка-помощника гранатометчика, отметил глава округа. Подробностей биографии другого убитого он не привел.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 918 бойцов со Ставрополья.

Ранее о смерти участников СВО из Георгиевского округа стало известно 28 февраля. Тогда глава округа сообщил, что в военной операции убиты Денис Марченко и Андрей Рябинин.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту", - рассказала вдова одного из них.