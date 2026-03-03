Суд конфисковал имущество бывшего замглавы администрации Ставрополя

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура Ставропольского края выявила у бывшего заместителя главы администрации Ставрополя Дениса Кравченко имущество имущество на 20 млн рублей, которое он приобрел, находясь на муниципальной службе.

По требованию прокурора края из собственности бывшего чиновника изъято имущество, законность приобретения которого не подтверждена.

Как установила прокуратура, бывший заместитель главы администрации города Ставрополя Денис Кравченко в период муниципальной службы приобрел три квартиры, три автомобиля иностранного производства, гараж и машино-место, общей стоимостью около 20 млн рублей, сообщила сегодня пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Денис Кравченко накопил активы, превышающие его официальные доходы, и оформил часть имущества на близких родственников, чтобы скрыть владение. Прокуратура провела проверку по антикоррупционному законодательству и установила, что покупки произошли в период службы.

"Решением Ленинского районного суда города Ставрополя требования надзорного ведомства удовлетворены. После вступления судебного акта в силу прокуратура края проконтролирует его исполнение", - говорится в сообщении.

Денис Кравченко занимал должность заместителя главы администрации Ставрополя с сентября 2020 года и был уволен в мае 2024 года по собственному желанию. В декабре 2025 года прокуратура края в судебном порядке добилась увольнения чиновника в связи с утратой доверия.

В надзорном ведомстве уточнили, что 15 декабря 2025 года по иску прокурора Ставрополья была изменена формулировка причины увольнения на "утрата доверия". Поводом для недоверия стало бесплатное предоставление муниципального земельного участка стоимостью свыше 500 тысяч рублей сожительнице бывшего чиновника.

"Кавказский узел" также писал, что Ленинский районный суд Ставрополя отправил под стражу первого заместителя министра культуры Ставропольского края по делу о многомиллионном хищении при организации Всероссийского творческого фестиваля работающей молодежи.