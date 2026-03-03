Военнослужащий из Урюпинска убит на Украине
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Сергей Кукушкин убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1705 бойцов из Волгоградской области.
Как писал "Кавказский узел", ко 2 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1704 бойцов из Волгоградской области.
В военной операции убит 44-летний младший сержант Сергей Кукушкин, который служил стрелком, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация Урюпинска.
"Сергей Алексеевич родился и жил в Урюпинске. Учился в первой школе (гимназия г. Урюпинск). В 2023 году заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону спецоперации", - говорится в публикации.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1705 бойцов из Волгоградской области.
В предыдущий раз о смерти участника СВО из Урюпинска стало известно 25 февраля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Сергей Балалаев.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - рассказала, в частности, вдова одного из убитых.
