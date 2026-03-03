Военнослужащий из Урюпинска убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Кукушкин убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1705 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", ко 2 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1704 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит 44-летний младший сержант Сергей Кукушкин, который служил стрелком, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация Урюпинска.

"Сергей Алексеевич родился и жил в Урюпинске. Учился в первой школе (гимназия г. Урюпинск). В 2023 году заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону спецоперации", - говорится в публикации.

В предыдущий раз о смерти участника СВО из Урюпинска стало известно 25 февраля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Сергей Балалаев.

