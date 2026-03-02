Бывший депутат думы Ставропольского края убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владимир Дорошенко, приговоренный к семи годам строгого режима за легализацию денежных средств в особо крупном размере, убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 916 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 1 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 915 бойцов из Ставропольского края.

31 марта 2022 года следком сообщил о задержании депутата Ставропольской краевой думы Владимира Дорошенко по подозрению в попытке дать миллион рублей за прекращение проверки выдачи денежного гранта его предприятию. В мае суд в Ставропольском крае признал Дорошенко виновным в передаче силовику взятки и приговорил к семи годам строгого режима и штрафу в два миллиона рублей. В июле 2022 года осужденный Владимир Дорошенко стал подозреваемым еще в двух эпизодах легализации денежных средств в особо крупном размере. В мае 2024 года суд приговорил чиновника к 9,5 годам лишения свободы.

Число убитых в СВО бойцов с юга России превысило 8750 Не менее 4297 бойцов из СКФО и 4454 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

О гибели Владимира Дорошенко в зоне боевых действий информировал "Коммерсант" со ссылкой на сообщение в соцсетях отца убитого бывшего депутата Александра Дорошенко.

"Рядовой Дорошенко Владимир Александрович 1994 года рождения погиб в ходе наступательных действий. Погиб 3 сентября 2024 года при выполнении задач в ходе специальной военной операции", - говорится в сообщении Александра Дорошенко.

Владимир Дорошенко был самым молодым депутатом краевой думы. Он неоднократно выражал желание участвовать в СВО. Его просьбу удовлетворили, и он отправился в зону боевых действий, уточнило издание.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 916 бойцов со Ставрополья.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту", - рассказала вдова одного из них.