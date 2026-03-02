×

Кавказский узел

Лента новостей
18:04, 2 марта 2026

Жители Апшеронска пожаловались на резкий рост тарифов на тепло

Стоп-кадр видеообращения жителей Апшеронска. 2 марта 2026 г. Скриншот видео https://t.me/UtrennijYug/43868

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители Апшеронска направили коллективное обращение в адрес председателя Госдумы, главы Следственного комитета, прокуратуры и депутатов Кубани с просьбой проверить ситуацию в сфере теплоснабжения города.

Видеообращение опубликовал сегодня Telegram-канал "Утренний Юг", насчитывающий более четырех тысяч подписчиков. К 18.00 мск публикация набрала более 150 просмотров.

В обращении говорится о резком росте тарифов на тепловую энергию и возможных нарушениях при передаче муниципальных котельных в аренду и концессию ООО "ТеплоТрансРемонт". По данным заявителей, за период с января 2024 года по январь 2026 года тариф для населения вырос с 2 978,71 рубля за Гкал до 3 891,68 рубля, а к октябрю 2026 года должен увеличиться до 4 452,08 рубля. Общий рост за три года, по подсчетам жителей, составит почти 50%.

"Мы, жители многоквартирных домов Апшеронска, получили в конце января 2026 года квитанции об оплате тепла в наших квартирах, которые ужаснули нас. Лично я выступаю от имени жильцов многоквартирного дома на улице Клубная, 15. В соответствии с квитанциями, которые я получила, сумма оплаты за декабрь 2025 года была 4089 рублей, а за январь уже 8700 рублей. Считаю данное повышение несоразмерным и не соответствующим нашему законодательству", - говорит местная жительница в видеообращении.

Также горожане указали, что договор аренды теплосетевого имущества был заключён без проведения конкурсных процедур, а затем дважды продлевался. При этом долгосрочный тариф был утверждён на несколько лет вперёд методом индексации, несмотря на краткосрочный характер аренды, информирует издание "Утренний Юг".

Отдельные вопросы у жителей вызывает выделение бюджетных средств на ремонт котельных - при условии, что в тариф уже включены инвестиционные расходы. Также заявители просят проверить действия аффилированных компаний, обслуживающих узлы учёта тепла, и законность начислений по нормативу вместо фактических показаний.

В обращении содержится требование провести проверку в отношении руководства теплоснабжающей организации и должностных лиц регионального департамента тарифного регулирования, дать правовую оценку заключённым соглашениям и рассмотреть возможность изменения тарифа и возврата теплосетевого комплекса под государственное управление.

Жители рассказали, что уже не раз обращались за решением проблемы в различные инстанции, в том числе к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Глава региона, по их словам, обещал разобраться в ситуации, но после этих слов ничего не изменилось.

"Приезжала комиссия, мы записывали обращение к губернатору. Губернатор по каналу "Кубань 24" обещал разобраться и решить этот вопрос. Наша проблема освещалась также федеральным радиоканалом, но воз и ныне там. Это пахнет "серой" коррупционной схемой, такая непробиваемая стена, о которую мы разбиваемся", - пожаловались местные жители.

Апшеронцы считают себя "заложниками непонятной схемы" и просят федеральные и краевые органы вмешаться в ситуацию. В реготделении КПРФ заявили, что подключатся к решению проблемы и сделают необходимые запросы от депутатов-коммунистов в законодательном собрании Краснодарского края и Госдумы в контролирующие инстанции, уточнило издание.

"Кавказский узел" также писал, что жалоба жильцов многоквартирного дома в Сочи на управляющую компанию прошла несколько инстанций, но в результате надзорные органы посоветовали собственникам жилья обращаться в суд. Жильцы сочли реакцию ведомств недостаточной.

Автор: "Кавказский узел"

