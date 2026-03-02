Число пострадавших при атаке дронов в Новороссийске выросло до семи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Количество пострадавших в результате ночной атаки беспилотников в Новороссийске возросло до семи человек, пятеро из них госпитализированы.

Как писал "Кавказский узел", ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в Новороссийске ранены пять человек. Кроме того, повреждены 17 жилых домов: восемь многоквартирных и девять частных. В городе введен режим ЧС, который дает властям расширенные полномочия для ликвидации последствий происшествия.

"По уточненным данным, в результате атаки БПЛА в Новороссийске пострадали семь человек. По информации краевого министерства здравоохранения, двум из них медицинскую помощь оказали на месте без госпитализации, еще пять человек с травмами средней и легкой степени тяжести доставили в больницу. Медицинская помощь им оказывается в полном объеме", - говорится в сообщении оперативного штаба края.

По данным Минобороны, с 23.00 мск 1 марта до 7.00 мск дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 66 беспилотников в Краснодарском крае, 67 над акваторией Черного моря и восемь – над акваторией Азовского моря.

О том, что ночью в результате атаки дронов произошел пожар на топливном терминале в Новороссийске, краевой оперштаб сообщил лишь в 11.25 мск. К этому времени, согласно сообщению, пожар был уже локализован.

"Возгорание на наливном причале терминала локализовали на площади 120 кв. метров. К ликвидации ЧС привлекли 25 человек и 9 единиц техники, в том числе сотрудников ГУ МЧС России по Краснодарскому краю", - говорится в публикации.

Напомним, Новороссийск и ранее подвергался массированным атакам. Так, 24 сентября 2025 года после атаки БПЛА и безэкипажных катеров на Новороссийск и Туапсе два человека погибли, еще 14 получили травмы. В тот день в Новороссийске, Туапсе, Геленджике и Сочи людям было предписано покинуть пляжи, однако в Сочи часть отдыхающих вернулась к морю. Пользователи соцсети назвали такое поведение беспечным.

Мирные жители в прибрежных зонах курортов Кубани рискуют стать случайными жертвами при атаках, поэтому эвакуация отдыхающих с пляжей была оправданной мерой, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.