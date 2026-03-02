Выросло число поврежденных при атаке БПЛА домов в Новороссийске

В Новороссийске общее число поврежденных при атаке беспилотников домов превысило 10, из них шесть - многоквартирные. В двух домах начались пожары.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта после атаки БПЛА в Новороссийске были повреждены два дома и линия электропередачи. Вечером того же дня во время атаки БПЛА были повреждены четыре многоквартирных дома, ранен один человек.

В Новороссийске беспилотники сегодня ночью повредили еще два многоквартирных дома и пять частных домов, сообщил в своем телеграм-канале глава города Андрей Кравченко.

По его словам, в зданиях повреждены окна и крыши, по двум адресам пожарные тушат возгорания, пострадавших, по предварительным данным, нет.

Для жителей Восточного внутригородского района развернут еще один пункт временного размещения на базе школы №32. Туда направлены жильцы частных домовладений.

Пользователи телеграм-канала "Блокнот Новороссийск" в комментариях к информации об атаке на город поделились переживаниями по поводу ситуации. "Они сегодня весь свой арсенал вытащили, что ли", - недоумевает Светлана. "Конкретно куда-то прилетело. Сейчас было очень громко", - отметила p_margo03.

"У нас сейчас дом подпрыгнул", - переживает Елена. "У меня двери закрыт межкомнатные, и они затряслись аж", - поделилась p_margo03.

Мирные жители в прибрежных зонах курортов Кубани рискуют стать случайными жертвами при атаках, поэтому эвакуация отдыхающих с пляжей была оправданной мерой, подтвердили опрошенные "Кавказским узлом" специалисты.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.