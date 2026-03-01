Житель Сочи подал кассационную жалобу на отказ удовлетворить иск к стоматологической клинике

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сочинец Александр Горовой, который обвиняет частную стоматологическую клинику в том, что из-за некачественной установки зубных имплантов у него диагностировали предраковое заболевание, подал кассационную жалобу на отказ нижестоящих судов рассматривать его иск к клинике.

Как писал "Кавказский узел", житель Сочи Александр Горовой обратился по поводу установки зубных имплантов в частную клинику. Работы, по его словам, были проведены некачественно, врачи выявили у Горового предраковое заболевание. Суд отказался удовлетворить его иск к клинике, затем решение поддержала апелляционная инстанция.

28 февраля житель Сочи Александр Горовой направил жалобу в кассационную инстанцию на решение Центрального районного суда Сочи и Краснодарского краевого суда, которые отказали ему в иске против частной стоматологической клиники. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказал сам Горовой.

Горовой требовал расторгнуть договоры об оказании стоматологических услуг, взыскать 189 500 и 29 300 рублей, уплаченные по договорам, 483 700 рублей на устранение недостатков, 684 000 рублей неустойки, 700 000 рублей компенсации морального вреда, а также судебные и медицинские расходы на сумму свыше 300 000 рублей и штраф в размере 50% от присуждённой суммы.

В подтверждение своей позиции он представил заключение ООО «Межрегиональный центр экспертизы и оценки», согласно которому были выявлены дефекты установки имплантов и установлена прямая связь с заболеванием. Однако судебная экспертиза, проведённая комиссией ФГБОУ ВО «Кубанский ГМУ», пришла к иным выводам. Эксперты указали, что диагноз «лейкоплакия» был зафиксирован у Горового ещё 11 января 2021 года, то есть до начала лечения в клинике, что пациент «неоднократно нарушал режим лечения и не являлся на осмотры», а лечение в частной стоматологической клинике проведено «без нарушений клинических рекомендаций». Нынешнее состояние полости рта, по мнению экспертов, стало «результатом неоконченного лечения по вине пациента».

Суд принял за основу именно судебную экспертизу, указав, что она проведена в рамках процессуального закона, а эксперты предупреждены об уголовной ответственности, рецензия же истца была признана «частным мнением лица, не привлечённого к делу». Апелляционная инстанция согласилась с этими выводами.

Горовой направил кассационную жалобу, настаивая, что выводы судебной экспертизы противоречат представленным им медицинским документам, а суды не дали надлежащей оценки его доводам о травматизации слизистой после установки имплантов.

Параллельно он продолжил обращения в контролирующие органы. 28 февраля Горовой получил ответ из территориального органа Росздравнадзора по Краснодарскому краю на свои жалобы. В письме от 20 февраля ведомство сообщило, что частная стоматологическая клиника осуществляет деятельность на основании лицензии № Л041-01126-23/00333829 от 20.08.2019, и указало, что «на данный момент отсутствуют основания для проведения проверочных мероприятий», поскольку проверки проводятся при наличии «достоверной информации о непосредственной угрозе жизни или причинения тяжкого/среднего вреда здоровью».

В то же время надзорный орган отметил, что в связи с «наличием признаков нарушений в части соблюдения прав граждан» принято решение об объявлении предостережения клинике о недопустимости нарушения обязательных требований.

Отдельно в письме разъясняется порядок получения медицинской документации по статье 22 закона № 323-ФЗ и возможность обращения в прокуратуру при неправомерном отказе в её выдаче.

Я написал уже сто писем, а в ответ одни отписки и укрывательство деятельности клиники

Горовой считает ответ формальным. «Я написал уже сто писем, а в ответ одни отписки и укрывательство деятельности клиники», - заявил он. По его словам, основная проблема заключалась в том, что он долгое время не мог получить на руки полный объём медицинской документации, необходимой для независимой оценки лечения.

Мужчина продолжит добиваться пересмотра дела в кассационной инстанции. «Я считаю, что пациенты должны понимать: нужно хранить все документы, добиваться копий медкарт сразу и не надеяться, что потом будет проще», - заявил он.

Горовой намерен дойти до Верховного суда в поисках справедливости, если кассационная инстанция откажет в удовлетворении жалобы.

Юрист отметила несколько спорных моментов в ответе Росздравнадзора

Независимый адвокат Ольга Видова, ознакомившийся с ответом надзорного органа, обратила внимание на несколько спорных моментов. Во-первых, ведомство указывает на отсутствие оснований для проверки, ссылаясь на закон о государственном контроле, однако одновременно признаёт «признаки нарушений» и выносит предостережение.

Для заявителя это означает, что его доводы по существу не проверены в рамках выездной или документарной проверки

«Предостережение - это самая мягкая мера реагирования, которая не предполагает полноценной проверки фактических обстоятельств. По сути государственный орган фиксирует, что определённые риски есть, но формальных оснований для контрольных мероприятий не усматривает. Для заявителя это означает, что его доводы по существу не проверены в рамках выездной или документарной проверки», - пояснила юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Также она отметила, что ответ фактически перекладывает вопрос получения медицинских документов на самого пациента, предлагая ему при необходимости обращаться в прокуратуру в соответствии со статьей 5.39 КоАП РФ. «Это корректное с точки зрения закона разъяснение, но для гражданина это дополнительный барьер: нужно инициировать ещё одно производство, собирать доказательства отказа, проходить новую процедуру», - отметила адвокат.

Дело Горового иллюстрирует более широкий вопрос - насколько пациент в споре с частной медицинской организацией способен эффективно защитить свои права. В ситуации, когда судебная экспертиза признаётся решающим доказательством, а надзорный орган ограничивается предостережением без проверки, возможности для дальнейшего обжалования существенно сужаются, считает Видова.

Независимый юрист советует гражданам при выборе частной клиники внимательно изучать лицензии, отзывы, условия договоров и фиксировать все обращения письменно. «Не стоит делать обобщающих выводов о всех частных медорганизациях, но пациенту важно понимать: защита прав в медицинских спорах сложна и требует времени, средств и профессиональной поддержки», - подчеркнула она.