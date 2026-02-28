Пожар на НПЗ на Кубани произошел после атаки беспилотников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за падения обломков БПЛА на нефтеперерабатывающем заводе в станице Новоминской произошло возгорание.

Как писал "Кавказский узел", 24 февраля военные сбили над Краснодарским краем семь беспилотников.

В ночь с 27 на 28 февраля на нефтеперерабатывающем заводе в станице Новоминской Каневского района Кубани произошло возгорание из-за падения обломком беспилотника, сообщил в своем телеграм-канале Оперативный штаб Краснодарского края.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Чуть позже Оперштаб сообщил, что на НПЗ горит один из резервуаров и прилегающая к нему территория на площади в 150 квадратных метров. Пожар тушат 39 человек.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.