×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
17:48, 24 февраля 2026

Двое подростков из Краснодара обвинены в поджоге на железной дороге

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи передали в суд дело двух подростков из Краснодара, обвиненных в совершении теракта после поджога батарейного шкафа на железной дороге. Молодые люди находятся в СИЗО. 

Как писал "Кавказский узел", в регионах юга России после начала военной операции на Украине неоднократно происходили поджоги оборудования на железной дороге. В марте 2025 года силовики сообщили об аресте трех подростков за поджоги релейных и батарейных шкафов на железной дороге под Краснодаром. В конце декабря Краснодарский краевой суд приговорил четырех жителей Кубани к длительным срокам заключения по статье о диверсии также за поджог релейного шкафа. 

Обвиняемые - двое жителей Краснодара в возрасте 15 и 18 лет. По статье о теракте, совершенном группой лиц , им грозит от двенадцати до двадцати лет заключения. 

Согласно версии следствия, молодые люди в июле 2025 года получили от незнакомого пользователя Telegram-предложение заработка. По указанию собеседника, которого следователи называют "куратором", подростки сфотографировали объекты железнодорожной станции Лорис в Карасунском внутригородском округе Краснодара. За пересылку ему фотографий они получили "незначительное денежное вознаграждение путем перевода на карту", говорится в сообщении Следкома России. 

На следующий день после съемки юноши по заданию того же неизвестного собеседника подожгли батарейный шкаф у железнодорожных путей - облили его легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли, сняв процесс поджога и горения на видео. Отправив запись предполагаемому заказчику, они снова получили денежное вознаграждение, утверждают следователи. Суммы этих переводов в официальном сообщении не указаны. 

Обвиняемые задержаны сотрудниками ФСБ и транспортной полиции, содержатся под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, отметили в ведомстве, не уточнив, признали ли молодые люди свою вину. Какой суд будет рассматривать уголовное дело, в публикации также не указано.

Формулировка, что "неустановленные лица" заставляют подростков или молодых людей снимать на видео поджоги и затем отправлять их "заказчику", говорит о том, что следователи нашли простой способ доказывать преступления, указал ранее кандидат юридических наук Роман Мельниченко.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
16:50, 24 февраля 2026
Жительница Дербента попала под следствие после смерти ребенка от голода
12:54, 24 февраля 2026
Пять бойцов из Дагестана убиты в военной операции
07:54, 24 февраля 2026
Комбатант из Волгоградской области убит в боевых действиях
06:55, 24 февраля 2026
Атака БПЛА зафиксирована в двух районах Ростовской области
00:03, 24 февраля 2026
Названо имя убитого на Украине военного из Дагестана
21:38, 23 февраля 2026
Военный из Карачаево-Черкесии убит на Украине
Все события дня
Новости
Людмила Савельева с сыном Алексеем Савельевым. Фото корреспондента "Кавказского узла"
03:08, 23 февраля 2026
Чиновники Сочи отказались перерегистрировать семью Савельевых в очереди для нуждающихся в жилье
05:47, 22 февраля 2026
Прокуратура потребовала обратить в доход государства имущество бывшего главы Лабинского района
01:50, 22 февраля 2026
Кассационный суд отказался удовлетворить жалобу Вадима Харченко* на приговор
05:58, 21 февраля 2026
Андрей Марченко оставлен под стражей
04:00, 21 февраля 2026
Житель Сочи осужден за участие в террористической организации
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Ингушская семья Газдиевых у тела умершей дочери. Казахстан, 1944 год. Фото https://ru.wikipedia.org Депортация чеченцев и ингушей

Последние записи в блогах
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Задержание Юлии Мельниченко. 24 февраля 2026 г. Фото: https://t.me/ovdinfolive/40121 включено в реестр ингантов
24 февраля 2026, 15:52
Пикет Юлии Мельниченко в Москве обернулся задержанием

Сотрудники полиции в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
24 февраля 2026, 11:55
Трое полицейских арестованы по делу об избиении задержанного в Назрани

22-я самодельная табличка на доме Политковской. Фото: SOTAvision* / Telegram
23 февраля 2026, 22:12
Памятная табличка на доме Политковской восстановлена в 22-й раз

Стоп-кадр: "Пробитая цистерна водоснабжения в селе Турумовка Дагестана". Фото: "Черновик" 2.0 / Telegram-канал
23 февраля 2026, 18:43
Жалобы сельчан в Дагестане на некачественное водоснабжение заинтересовали Бастрыкина

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше