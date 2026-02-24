Двое подростков из Краснодара обвинены в поджоге на железной дороге

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи передали в суд дело двух подростков из Краснодара, обвиненных в совершении теракта после поджога батарейного шкафа на железной дороге. Молодые люди находятся в СИЗО.

Как писал "Кавказский узел", в регионах юга России после начала военной операции на Украине неоднократно происходили поджоги оборудования на железной дороге. В марте 2025 года силовики сообщили об аресте трех подростков за поджоги релейных и батарейных шкафов на железной дороге под Краснодаром. В конце декабря Краснодарский краевой суд приговорил четырех жителей Кубани к длительным срокам заключения по статье о диверсии также за поджог релейного шкафа.

Обвиняемые - двое жителей Краснодара в возрасте 15 и 18 лет. По статье о теракте, совершенном группой лиц 1 , им грозит от двенадцати до двадцати лет заключения.

Согласно версии следствия, молодые люди в июле 2025 года получили от незнакомого пользователя Telegram-предложение заработка. По указанию собеседника, которого следователи называют "куратором", подростки сфотографировали объекты железнодорожной станции Лорис в Карасунском внутригородском округе Краснодара. За пересылку ему фотографий они получили "незначительное денежное вознаграждение путем перевода на карту", говорится в сообщении Следкома России.

На следующий день после съемки юноши по заданию того же неизвестного собеседника подожгли батарейный шкаф у железнодорожных путей - облили его легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли, сняв процесс поджога и горения на видео. Отправив запись предполагаемому заказчику, они снова получили денежное вознаграждение, утверждают следователи. Суммы этих переводов в официальном сообщении не указаны.

Обвиняемые задержаны сотрудниками ФСБ и транспортной полиции, содержатся под стражей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, отметили в ведомстве, не уточнив, признали ли молодые люди свою вину. Какой суд будет рассматривать уголовное дело, в публикации также не указано.

Формулировка, что "неустановленные лица" заставляют подростков или молодых людей снимать на видео поджоги и затем отправлять их "заказчику", говорит о том, что следователи нашли простой способ доказывать преступления, указал ранее кандидат юридических наук Роман Мельниченко.