Кассационный суд отказался удовлетворить жалобу Вадима Харченко* на приговор

Жалоба блогера из Геленджика Вадима Харченко* на приговор оставлена кассационным судом без удовлетворения, защита готовит жалобу в Верховный суд.

Как писал "Кавказский узел", Вадим Харченко* был осужден 12 марта 2025 года Геленджикским городским судом Краснодарского края и приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным в повторной дискредитации вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 280.3 УК), в оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК), призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК) и клевете (часть 5 статьи 128.1 УК). 9 октября стало известно, что в суд поступило второе дело против Харченко*, которое, как утверждает защита, построено на тех же уликах, что и предыдущее. Однако на первом же заседании по этому делу судья взяла самоотвод.

Сам Вадим Харченко* в суде заявил о невиновности. Он считает уголовное преследование местью за гласность и критику коррупционеров.

Защита блогера из Геленджика Вадима Харченко* готовит жалобу в Верховный суд России после того, как кассационная инстанция оставила без удовлетворения жалобу на приговор, рассказали 21 февраля корреспонденту «Кавказского узла» родители осужденного Наталья и Михаил Харченко.

17 февраля состоялось заседание кассационного суда, на котором рассматривалась жалоба на приговор от 12 марта 2025 года. «Там присутствовали защитники Вадима Наталья Федоренко и Алексей Возбранный, а также, с их слов, якобы потерпевший Ярослав Краснощенков. Решение кассации оставлено без удовлетворения. Мы надеялись, что после кассации сына выпустят. Защитники давали нам надежду. Теперь верим и надеемся на Верховный суд, куда готовится жалоба», - рассказала Наталья Харченко.

В карточке дела на сайте Четвертого кассационного суда общей юрисдикции указано, что жалоба оставлена без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения - без изменения. При этом на сайте суда не указаны фамилии подсудимого и потерпевшего, а приведен лишь перечень статей УК РФ, по которым вынесен приговор.

По словам родителей, апелляция ранее также не принесла результата. «Никакой реакции на наше обращение к президенту не поступило», - отметили они, напомнив, что ранее публично обращались к главе государства.

Родители также заявили, что процесс по делу проходит в закрытом режиме. «Все заседания судов сделали закрытыми. Что там вообще происходит - мы не знаем. О ходе следствия и судов никакой информации от адвокатов по соглашению не получаем. С чем это связано - большой вопрос», - сказал Михаил Харченко.

Наталья Харченко сообщила о трудностях в общении с сыном. «По поводу свидания с сыном мы связывались через адвоката. Она передала, что Вадим не готов с нами встречаться. Причина? Чтобы нас не расстраивать - так пояснила адвокат. Мы не виделись с сыном три года и не понимаем вообще, что происходит. В письме к нам, которое проходит через цензуру, он написал, что чувствует себя нормально - и все. Даже если он чувствует себя ненормально, он никогда не скажет и жаловаться не будет в силу своего характера», - сказала она. Однако, по словам родителей, позиция сына об отказе видеть их, чтобы якобы не расстраивать, вызывает недоумение и тревогу.

