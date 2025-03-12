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19:12, 12 марта 2025

Блогер Харченко* приговорен к семи годам колонии

Вадим Харченко. Фото: https://protokol.band/2024/01/29/3463/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Геленджике признал блогера Вадима Харченко* виновным в повторной дискредитации армии, клевете, оскорблении чувств верующих и призывах к экстремизму и приговорил его к семи годам колонии.

Как писал "Кавказский узел", блогер Вадима Харченко* обвиняется по девяти эпизодам и четырем статьям УК РФ - о повторной дискредитации армии, клевете, оскорблении религиозных чувств верующих) и призывах к экстремизму. В декабре 2024 года родители Харченко пожаловались, что не знают, что происходит с их сыном, поскольку дело в отношении него засекречено.

Ранее Вадим Харченко* в суде заявил о невиновности. Он считает уголовное преследование местью за гласность и критику коррупционеров.

Геленджикский городской суд огласил приговор  Вадиму Харченко*. Он признан виновным в повторной дискредитации Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 280.3 УК), публичных действиях, совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК), призывах к экстремизму, совершенных в интернете (часть 2 статьи 280 УК), а также в клевете (часть  5 статьи 128.1 УК).

Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Харченко* назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в колонии общего режима, с запретом администрирования ресурсов в интернете на три года, сообщила сегодня Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Вадим Харченко* — достаточно известный активист и блогер. На его YouTube-канале "Личное мнение", на который по данным на конец 2023 года было подписано 399 тысяч человек, он много рассказывал о политических уголовных делах, задержаниях на публичных мероприятиях, о произволе силовиков, проблемах Краснодарского края и других регионов, а также критиковал местные и федеральные власти. Именно гражданская позиция Харченко и популярность его видеороликов могли стать причиной пристального внимания правоохранительных органов к блогеру, указали правозащитники, признав "Харченко политзаключенным.

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Автор: "Кавказский узел"

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