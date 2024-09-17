Наталья Федоренко пожаловалась на обвинительный уклон суда

17 сентября 2024, 03:37

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Адвокат блогера Вадима Харченко* Наталья Федоренко, обвиненная в нарушении неприкосновенности частной жизни судьи, требовала отвода судьи из-за допущенных нарушений, но получила отказ. Федоренко пожаловалась, что ее судебный процесс мешает ей защищать Харченко*.

Как писал "Кавказский узел", адвокат Наталья Федоренко, которая защищает блогера из Геленджика Вадима Харченко*, обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни одной из судей. При рассмотрении дела о самострое она заявила отвод судье в связи с тем, что он лечил свою собачку в ветеринарной клинике, расположенной в этом доме. Федоренко считает, что таким образом ее пытаются лишить статуса адвоката.

Адвокат Наталья Федоренко рассказала 16 сентября корреспонденту "Кавказского узла", что ей почти ежедневно приходится ездить из Геленджика в Новороссийск, где рассматривается ее уголовное дело. «Заседание прошло 16 сентября. Судья следующее заседание назначил на два дня вперед - на 19 и 20 сентября. Много времени трачу на дорогу. Выезжаю утром и возвращаюсь поздно вечером. Когда мне работать или писать жалобы по Вадиму Харченко* и другим делам? Все делается для того, чтобы реально выбить меня из обязательного графика работы!» - считает она.

Федоренко рассказала, что ее интересы в суде защищает тот же защитник, который помогает ей на процессе по делу Вадима Харченко*.

Моей подзащитной судом был навязан адвокат, к которому у нее нет доверия

Упомянутый защитник на правах анонимности рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в делах и Харченко*, и Федоренко много процессуальных нарушений. «К примеру 16 сентября я и моя подзащитная Наталья Федоренко заявили отводы судье мирового участка <...> Одной из причин для отвода я указал, что моей подзащитной судом был навязан адвокат, к которому у нее нет доверия. Федоренко был заявлен отказ от услуг защитника по назначению <...> в связи с заключением соглашения с другим защитником, который допущен к участию в уголовном деле постановлением суда на прошлом судебном заседании. Такие обстоятельства исключают возможность участия адвоката по назначению в рассмотрении уголовного дела, а продолжение участия влечет для адвоката дисциплинарное производство. Однако постановлением мирового судьи отказ Федоренко от защитника по назначению в связи с участием защитника по соглашению не принят, защита Федоренко в уголовном деле против ее воли поручена защитнику по назначению. Указанные действия суда являют собой злостное противоречие требованиям Уголовно-процессуального кодекса РФ, конституционных норм и требований», - заявил он.

По его мнению, судья из Новороссийска поддерживает своего коллегу из Геленджика, в нарушении неприкосновенности на частную жизнь которого обвиняется Федоренко. «На одном из процессов судья, обвиняющий Федоренко, зашел в зал суда в качестве потерпевшего, и первым делом судьи обменялись крепким рукопожатием, в то время как не один участник процесса, несмотря на свой статус, руки судьям не жмет. Судья, согласно кодексу чести, должен быть в первую очередь беспристрастным при отправлении правосудия. В случае, если он не может даже скрыть своего отношения к участникам процесса, он должен удовлетворить заявленный ему отвод или взять самоотвод», - пояснил защитник

Он так же отмечает, что в своем постановлении судья на его доводы об отводе не дал аргументированного отказа, а просто написал общие фразы. «Согласно части 2 статьи 61 УПК РФ, лица, указанные в части первой настоящей статьи, не могут участвовать в производстве по уголовному делу также в случаях, если имеются иные обстоятельства, дающие основание полагать, что они лично, прямо или косвенно, заинтересованы в исходе данного уголовного дела. Таких оснований судом не установлено. Отказы в принятии отвода и удовлетворении ходатайств не свидетельствуют о нарушении судом действующего законодательства. Несогласие стороны по делу с принятым судом решением по вопросам, возникающим в ходе разбирательства дела, не является основанием для вывода о предвзятости и необъективности суда», - процитировал защитник решение судьи.

По его словам, единственное, что им удалось приобщить к делу - это решение коллегии адвокатов, которые не нашли в действиях Федоренко нарушений закона и адвокатской этики.

Обвинительный уклон действий судьи налицо

Наталья Федоренко рассказала, что тоже заявила отвод судье, но ей также было отказано. «Он держится за мое дело и явно стремится осудить, как можно скорее. Обвинительный уклон его действий налицо. Впечатление, что он пообещал своему коллеге из Геленджика разобраться со мной. Ведь то, что он судит меня по делу, которое ему неподсудно, доказывается документально, а раз так, то он превышает свои полномочия и злоупотребляет ими», - сказала она.

Она показала корреспонденту постановление Краснодарского краевого суда от 26 сентября 2023 года, которым определена подсудность ее дела. В нем сказано, что "в открытом судебном заседании было удовлетворено ходатайство государственного обвинителя - помощника прокурора г. Геленджика КК Цветкова В.А. об изменении территориальной подсудности рассмотрения уголовного дела в отношении Федоренко Натальи Юрьевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 137 УК РФ".

Суд постановил, так как «преступление совершено на территории г. Геленджика, и поскольку потерпевшим по уголовному делу является судья Геленджикского городского суда Краснодарского края» передать дело в мировой участок № 82 города Новороссийск». «Но, несмотря на это, судья <...> незаконно удерживает дело у себя и рассматривает его, хотя моего дела даже нет в базе суда. Каждый раз, когда идут процессы, то все назначенные законно дела отражаются в электронном виде на сайте суда. Моего дела там нет. Более того, мое дело вписывают просто от руки и вешают на стену, в то время как по плану суда назначены совершенно иные дела. Председатель суда все это поддерживает, поэтому я вынуждена писать жалобы и на него, на что так же тратится масса времени», - рассказала Федоренко.

Вадим Харченко обвиняется по девяти эпизодам и четырем статьям УК РФ: часть 1 статьи 280.3 (повторная дискредитация армии), четырем эпизодам части 5 статьи 128.1 (клевета), части 1 статьи 148 (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) и части 2 статьи 280 (призывы к экстремизму, совершенные в интернете).

Она также рассказала, что 13 сентября в суде Геленджика состоялось заседание суда по делу Вадима Харченко*, на котором блогер заявил о своей невиновности и преследовании за гласность и критику коррупции. «Вадим жаловался мне на транспортировки в автозаках из СИЗО Новороссийска в ИВС Геленджика и обратно, после которых ему становится очень плохо физически. Он переносит эти транспортировки в закрытом душном автозаке, как пытки. От больницы, которая Вадиму необходима с его заболеванием, он был вынужден отказаться, так как в больнице руки приковывают наручниками к кровати. Руки затекают и находиться днями и ночами прикованным к постели - это тоже пытка. Поэтому из двух зол было выбрано меньшее: оставаться в камере без лечения, но не прикованным к кровати круглосуточно», - рассказала Федоренко.

Она также рассказала, что на заседании присутствовали «журналисты и люди, которым он помогал, около 10 человек». Федоренко намерена посетить Харченко* до следующего процесса, который назначен на 26 сентября.

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