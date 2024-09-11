Адвокат Вадима Харченко* заявила о преследовании за профессиональную деятельность

11 сентября 2024, 03:21

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Наталья Федоренко, которая защищает блогера из Геленджика Вадима Харченко*, обвиняется в нарушении частной жизни одной из судей. При рассмотрении дела о самострое она заявила отвод судье в связи с тем, что он лечил свою собачку в ветеринарной клинике, расположенной в этом доме. Федоренко считает, что таким образом ее пытаются лишить статуса адвоката.

10 сентября в мировом участке № 248 города Новороссийск прошло очередное уголовное слушание по делу адвоката из Геленджика Натальи Федоренко.

Адвокат Наталья Федоренко обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 137 УК РФ за нарушение частной жизни одного из судей Геленджикского суда. «Состоялось очередное судебное слушание с опросом свидетелей по делу», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда. Он так же подчеркнул, что дело рассматривается в закрытом режиме и присутствие на нем слушателей запрещено.

Наталья Федоренко рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что расценивает свое уголовное преследование, как попытку силовиков, представителей надзорных органов и судей лишить ее статуса адвоката по надуманному сфальсифицированному делу о нарушении ею частной жизни судьи Геленджикского суда. На заседании этого суда она представляла интересы своего клиента - третьего лица на стороне истца, которым являлась администрация Геленджика по гражданскому делу о сносе самовольной постройки.

Сам судья удовлетворил данный отвод, вероятно, понимая, что данные факты не могут ему позволить вынести справедливое решение

Федоренко напомнила, что является адвокатом блогера Вадима Харченко*. По ее мнению, ее преследование связано напрямую с его защитой. «В уголовное дело Харченко* я вступила 6 февраля 2023 года, когда у блогера проводился обыск. Тогда я впервые выписала ордер и взялась за его дело, потому что защищать Вадима было некому. На меня сразу же стали оказывать давление, однако я настаивала на своем, что буду осуществлять его защиту. А через три месяца возбудили уголовное дело против меня <...> Вадим выбрал меня, потому что мы познакомились за год до возбуждения против него уголовного дела, в 2022 году и знали друг друга с положительной стороны. Когда Харченко* и я еще не находились под уголовными преследованиями, то по моей просьбе он согласился осветить ситуацию с самостроем на улице Пионерская, 62А в городе Геленджике в своем блоге «Личное мнение». После ролика, где он показал, а я рассказала о коррупционных схемах застройки курорта самостроями, администрация города после многочисленных отписок моему доверителю, страдающему от этого самостроя, наконец-то подала иск в суд о сносе самовольной постройки, где в самострое незаконно располагается ветклиника <...>. Смысл моего выступления и фиксация его в блоге Вадима Харченко* сводился к тому, что друзьям местных властей можно все, а вот простым людям - ничего. При этом администрация Геленджика признавала, что строение самовольное, но никаких мер по предотвращению этой незаконной стройки не принимала. Когда после ролика Вадима и моего выступления в его блоге иск о сносе самостроя мэрией Геленджика был подан, то он попал к судье, который обслуживался со своей собачкой в этой клинике. Естественно, судье, который обслуживает свою собачку в незаконно построенной клинике, было невозможно доверить дело по ее сносу, поэтому я решила заявить этому судье отвод на основании собранных доказательств. Все эти доказательства были изложены мной в судебном заседание в мотивированном отводе этому судье. Сам судья удовлетворил данный отвод, вероятно, понимая, что данные факты не могут ему позволить вынести справедливое решение. Дело было передано другому судье. Параллельно этому гражданскому делу, которое осветил в своем блоге Вадим Харченко*, я вела его уголовное дело, глубоко погрузившись в него и обнаружив массу фальсификаций, о чем были поданы заявления на имя Александра Бастрыкина. Однако все эти заявления были спущены вниз тем, на кого я подавала жалобу в защиту Вадима Харченко*. И надо отметить, что «возмездие» за это не заставило себя ждать: уже через три месяца, 5 мая прошлого года после моего вступления в дело Харченко* в отношении меня возбудили уголовное дело по части 1 статьи 237 УК РФ за нарушение частной жизни судьи, которому я заявила отвод и который этот отвод удовлетворил. Следствие сочло частной жизнью этого судьи выявление мной, что у него имеется собачка породы шпиц и ее лечение в самовольно построенной клинике», - рассказала Федоренко.

По ее мнению, ей мешают вести дело Харченко*. «Цель одна - Харченко* оставить без защиты, а меня лишить статуса адвоката и, возможно, изолировать от общества. Мне уже изменили меру пресечения, запретив выезд из Геленджика, при этом суды назначают в Новороссийске. Подсудность мирового участка, где меня судят сейчас, была изменена на другой суд, однако, невзирая на это судья торопится меня осудить. Его предвзятость проявляется в отклонении всех моих доводов и доводов моего защитника», - пояснила Федоренко.

По словам адвоката, ей приходится совмещать работу сначала с вызовами к следователю, теперь в суд и в адвокатскую палату. В доказательство Наталья Федоренко предоставила в распоряжение корреспондента решение совета Адвокатской палаты Краснодарского края, которая 29 февраля 2024 года рассмотрела «представление» председателя Геленджикского суда о лишении ее адвокатского статуса. «Из представления следует, что адвокатом Федоренко Н. при предъявлении в судебном заседании ходатайства об отводе судьи [...] допущено нарушение законодательства при сборе и оглашении информации о личном номере телефона судьи, об автомобиле судьи и посещения судьей мест, не связанных с его профессиональной деятельностью», - говорится в решении.

Коллеги Федоренко, однако, не нашли в ее действиях нарушении закона и решили «прекратить дисциплинарное производство в отношении адвоката Федоренко Натальи Юрьевны вследствие отсутствия в ее действиях нарушения норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката».

По словам Федоренко, она работает в юридической сфере 15 лет. За это время ею было в интересах простых граждан написано и подано более 300 исков только по делам о нарушении градостроительного законодательства чиновниками. «Масса конфликтов из-за несоблюдения градостроительного законодательства», - отметила адвокат.

Защитник Федоренко рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в действиях его подзащитной нет никаких нарушений хотя бы потому, что, во-первых, она огласила свое заявление об отводе только в зале суда, обосновав свою позицию, а во-вторых, когда сбор информации касается общественного интереса, то ничего в этом криминального нет, а наоборот, и, в-третьих, распространенная в зале суда информация о собачке не чувствительна для этого судьи и связана именно с делом, которое он не имел права рассматривать, что сам и признал.

Все действия адвоката Федоренко были направлены на общественный интерес

«Все действия адвоката Федоренко были направлены на общественный интерес (обеспечение объективного судопроизводства). Важно подчеркнуть, что адвокат не пыталась нарушить частную жизнь судьи, а использовала информацию, связанную только с профессиональной деятельностью. В решении Пленума Верховного Суда РФ № 58 говорится в каких случаях о допустимом ограничении частной жизни. Это и был тот самый случай», - подчеркнул защитник.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.