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13:59, 12 ноября 2026

Боец из Избербаша убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Магомед Ибрагимов убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 2217 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 8 ноября были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 2216 бойцов из Дагестана.

11 ноября в школе № 2 Избербаша была открыта мемориальная доска выпускнику Магомеду Ибрагимову, убитому в военной операции, сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Магомед Ибрагимов родился 22 мая 1995 года в Избербаше, с мая 2022 года участвовал в боях на Донецком, Луганском и Запорожском направлениях в составе разведывательного батальона.

"11 августа 2024 года он вышел на боевое задание в районе Работино, с которого больше не вернулся. Впоследствии он был признан погибшим", -  говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 2217 бойцов из Дагестана.

Ранее о смерти бойца из Избербаша стало известно в августе. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Ахмедхан Ханакаев.

Российский военный. Кадр видео Минобороны https://t.me/mod_russia/58670
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Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 10 тысяч
Не менее 4969 бойцов из СКФО и 5031 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО и ЮФО по числу убитых в военной операции, чьи имена официально обнародовали власти. В феврале 2022 года Сергей Меликов, который был тогда главой Дагестана, первым из представителей власти сообщил о том, что на Украине убит российский военный - офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь 12 тысяч рублей в месяц", - сказала вдова одного из них.

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Автор: "Кавказский узел"

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