Возобновлена подача электричества в дома дагестанских сельчан

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Специалисты устранили последствия аварий, после которых остались без света жители сёл в нескольких районах Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", вечером 8 ноября остались без электричества жители 12 сёл четырех районов Дагестана. МЧС назвало причиной отключений замыкания и обрывы ЛЭП. К утру 9 ноября без света оставались уже 89 населенных пунктов в девяти районах: Буйнакском, Гунибском, Кайтагском, Курахском, Сулейман-Стальском, Табасаранском, Хивском, Хунзахском и Чародинском.

Энергоснабжение последних обесточенных сёл восстановлено сегодня

Сегодня днем восстановлена подача электроэнергии в Кайтагский район - последний из районов Дагестана, попавших в зону аварийного отключения, сообщило на своем сайте республиканское управление МЧС.

В сводке, опубликованной сегодня в 06.00 мск, ведомство сообщало, что проводятся "аварийно-восстановительные работы по электроснабжению" в трех населенных пунктах одного муниципального района. Названия этих сёл в публикации не приведены.

Вечером 10 ноября, согласно другому сообщению ведомства, без электричества оставались жители четырех населенных пунктов Кайтагского района.

Сутками ранее, в 19.00 мск 9 ноября, без электроэнергии оставались 37 населенных пунктов в четырех районах (Буйнакском, Дербентском, Кайтагском и Хивском).

"Предварительная причина - замыкание и обрывы ЛЭП. Отопление в данных районах индивидуальное на природном газе и твердом топливе. Для проведения аварийно-восстановительных работ задействованы 12 бригад электросетей, в составе 43 человек и 12 единиц техники", - отчиталось в тот день региональное управление МЧС.

Перебои с подачей света наблюдаются в Дагестане регулярно

Напомним, жители Дагестана регулярно сталкиваются с отключениями электричества. Так, 29 октября произошло аварийное отключение электроснабжения в 15 населенных пунктах шести муниципалитетов. Была прекращена подача электричества в 7,4 тысячи домов, в которых живут 30,6 тысячи человек.

Днем ранее, 28 октября, после замыканий в электросетях была прервана подача электричества в 13 населенных пунктов Кизилюртовского, Тарумовского и Хивского районов. Последствия аварии были устранены в тот же день.

При этом 1 октября тариф на электроэнергию в Дагестане вырос на 11,3%. Жители республики отметили, что рост тарифа произошел на фоне регулярных перебоев энергоснабжения.

Еще летом 2025 года глава Дагестана признал, что система энергоснабжения в республике "работает на пределе", и сети "к таким нагрузкам не готовы". При этом чиновник отметил неэффективность и нерасторопность властей.

Нерешенные проблемы в сфере ЖКХ являются фактором роста протестной активности в Дагестане, заявил 19 января руководитель управления МВД по СКФО Сергей Бачурин. Жители республики согласились с его мнением.