Число обесточенных из-за аварий сел в Дагестане возросло до 89

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Из-за аварий на линиях электропередачи без подачи электричества остаются 89 сел в девяти районах Дагестана, сообщили в МЧС.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 8 ноября в результате аварий на линиях электропередачи без света остались 3870 домовладений в 12 селах четырех районов Дагестана. Предварительной причиной отключений МЧС назвало замыкания и обрывы ЛЭП. Ранее в тот же день энергетики восстановили электроснабжение пяти сел Тляратинского района, обесточенных в результате другой аварии.

Число населенных пунктов Дагестана, остающихся без электричества из-за аварий на линиях электропередачи (ЛЭП), к утру 9 ноября увеличилось до 89, сообщило республиканское управление МЧС.

"Без электроэнергии остаются 89 населенных пунктов в девяти муниципальных районах – Буйнакском, Гунибском, Кайтагском, Курахском, Сулейман-Стальском, Табасаранском, Хивском, Хунзахском и Чародинском", – сказано в сообщении ведомства, которое привел "Интерфакс".

МЧС при этом не уточнило названия населенных пунктов.

Для восстановления электроснабжения задействованы 12 бригад электриков в составе 43 специалистов и 12 единиц техники. Завершить аварийно-восстановительные работы планируется к 20.00 мск 9 ноября, сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что в Дагестане уже длительное время актуальна проблема изношенности электросетей и регулярных отключений электричества. Ранее глава республики Федор Щукин признал, что более половины линий электропередачи в Дагестане находятся в аварийном состоянии. Он назвал надежность энергоснабжения одной из главных проблем республики.

Длительные отключения электричества неоднократно вынуждали жителей Дагестана выходить на акции протеста, в том числе перекрывать автомобильные дороги. Так, 13 августа жители улицы Ирчи Казака в Махачкале заблокировали дорогу после трехдневного отсутствия электричества. Это была уже третья акция протеста горожан за неделю. Ранее, 6 августа, жители домов на улице Ахмата Кадырова также перекрыли дорогу из-за длительных отключений света. По словам участников акции, электроснабжение их домов было восстановлено только после начала протеста.

Аналогичные акции проходили и в предыдущие годы. Так, 10 мая 2025 года жители улицы Бездорожной в Махачкале провели стихийный сход, потребовав заменить неисправный трансформатор. По их словам, из-за скачков напряжения у них вышла из строя бытовая техника. После распространения видеозаписи акции власти отчитались об установке исправного оборудования. 13 июля 2024 года жители Редукторного поселка в Махачкале вышли на стихийную акцию протеста из-за отключения электричества. В ночь на 30 июня того же года несколько десятков жителей садового товарищества "Урожай" также провели акцию, заявив, что трое суток оставались без света, а чиновники не реагировали на обращения.