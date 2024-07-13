Жители Махачкалы провели акцию протеста против отключений электричества

13 июля 2024, 16:50

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Жители Редукторного поселка в Махачкале провели стихийную акцию протеста из-за отключения электричества. Энергоснабжение домов в поселке восстановлено, отчиталось "Дагэнерго".

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 30 июня в Махачкале прошла акция протеста, в которой приняли участие несколько десятков жителей садового товарищества "Урожай", расположенного в Каспийске. Они заявили, что в их домах трое суток нет света, а чиновники не реагируют на просьбы решить проблему. После акции протеста неисправность в электросети была устранена.

Жители Махачкалы также регулярно жалуются на отсутствие электричества в домах и неоднократно проводили акции протеста из-за перебоев с энергоснабжением. Так, 13 декабря 2023 года жители Сепараторного поселка перекрыли движение по проспекту Акушинского из-за двухдневного отсутствия электричества. Акция прекратилась, когда энергетики пообещали дать свет в дома. В августе того же года в Махачкале прошло несколько акций протеста из-за отключений электричества. В частности, жители перекрывали движение в поселке Семендер и Редукторном поселке.

Минувшей ночью в Махачкале прошла акция протеста из-за отсутствия электричества, сообщает RusNews. "Жители микрорайона Редукторный поселок в Махачкале этой ночью в очередной раз были вынуждены протестовать на улице из-за отключения электричества", - говорится в публикации.

38-секундное видео с места акции протеста опубликовано в ночь на 13 июля в телеграм-канале "Спросите у Расула". "Жители Редукторного вышли на улицу, протестуя против отсутствия электричества", - говорится в пояснении к ролику.

На кадрах видео, снятого в темное время суток, видны около двух десятков мужчин и женщин разного возраста, собравшихся на тротуаре городской улицы. Они эмоционально переговариваются, но слова неразборчивы.

Происходящее комментирует за кадром женщина, снимающая видео. "Опять света нет, опять собрались люди на Редукторном", - говорит она.

Компания "Дагэнерго" в своем телеграм-канале не прокомментировала претензии жителей, но подтвердила, что в Редукторном поселке не было электричества. "Специалисты «Дагэнерго» завершили работы по восстановлению электроснабжения небольшой части жителей Редукторного посёлка. Всем потребителям подано напряжение", - говорится в публикации, размещенной в 22.40 мск 12 июля.

Махачкалинцам следует активнее бороться за свои права с помощью официальных жалоб на перебои в энергоснабжении, заявили в августе 2023 года дагестанские активисты и разъяснили на встрече с жителями Редукторного поселка порядок подачи жалоб.

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