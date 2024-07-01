Подача света в дома каспийчан возобновлена после уличных протестов

01 июля 2024, 14:00

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Рабочие устранили неисправность в электросети после того, как жители Каспийска провели акцию протеста против отключений электричества. Вышедший из строя трансформатор не находится на балансе электросетевой компании, рассказали местные жители.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 30 июня несколько десятков жителей садового товарищества "Урожай" вышли на акцию протеста в Махачкале. Они заявили, что в их домах трое суток нет света, а чиновники не реагируют на просьбы решить проблему.

Жители Махачкалы периодически жалуются на отсутствие электричества в домах и неоднократно проводили акции протеста из-за перебоев с энергоснабжением. В частности, 13 декабря 2023 года жители Сепараторного поселка перекрыли движение по проспекту Акушинского из-за двухдневного отсутствия электричества. Акция прекратилась, когда энергетики пообещали дать свет в дома.

Энергоснабжение СНТ «Урожай» в Каспийске восстановлено, сообщило 30 июня в своем телеграм-канале Минэнерго Дагестана. "Жители садоводческого товарищества продолжительное время оставались без электроэнергии из-за выхода из строя трансформатора", - объяснили причину отключения света в министерстве.

Свет дали около двух часов ночи 30 июня, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель садового товарищества Абдурашид. Он уточнил, что садовое товарищество «Урожай» находится на окраине Каспийска.

У жителей СНТ «Урожай» собственный трансформатор, на который собирали деньги

"У жителей СНТ «Урожай» собственный трансформатор, на который собирали деньги. Энергетики сказали, что его обслуживанием они не должны заниматься, так как он не находится на их балансе, поэтому три дня сидели без света", - рассказал мужчина.

Жители "звонили во все аварийные службы", пожаловалась местная жительница Земфира. "Никакой реакции. Только после перекрытия дороги приехали энергетики и починили неисправность", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В садовом товариществе постоянные проблемы с коммунальной инфраструктурой, посетовал местный житель Мурад. "На обслуживание трансформатора собираем деньги, скидываемся на проведение воды, на ремонт дороги. Власти как будто самоустранились от решения наших проблем", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно Гражданскому кодексу, бремя содержания имущества, например, трансформатора, должен нести собственник, если иное не предусмотрено законом или договором, заметил юрист Рустам Ахмедов. "В данном случае это [собственники трансформатора] члены садового товарищества", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам юриста, члены товарищества могут передать электросетевое хозяйство на баланс сетевой компании при технической возможности и с согласия компании.

Решение проблем с энергоснабжением в Дагестане требует "более активной консолидации мелких территориальных сетевых организаций и легитимизации бесхозных сетей", заявил в сентябре 2023 года министр энергетики России Николай Шульгинов. "Половина сетей Махачкалы формально никому не принадлежат, их еще до конца не передали "Россетям". Нужно все бесхозные сети сделать легитимными. А еще есть мелкие ТСО, там вообще неуправляемость", - привело его слова РИА Новости.

Напомним, в августе 2023 года в Махачкале прошло несколько акций протеста из-за отключений электричества. Так, 25 августа местные жители перекрывали движение в Семендере. 26 августа жители улицы Гамидова добились восстановления подачи электричества после того, как перекрыли дорогу.

Махачкалинцам следует активнее бороться за свои права с помощью официальных жалоб на перебои в энергоснабжении, заявили дагестанские активисты и разъяснили на встрече с жителями Редукторного поселка порядок подачи жалоб.

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