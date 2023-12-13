Энергетики пообещали вернуть свет махачкалинцам после уличных протестов

13 декабря 2023, 23:46

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Жители Сепараторного поселка перекрыли движение по проспекту Акушинского из-за двухдневного отсутствия электричества. Акция прекратилась, когда энергетики пообещали дать свет в дома махачкалинцев в течение нескольких часов.

"Кавказский узел" писал, что начиная с 9 августа, в Махачкале прошли несколько акций протеста против отключений электричества. Вечером 25 августа местные жители перекрывали движение в Семендере, после этого мэрия сообщила о возобновлении подачи электроэнергии. 26 августа жители улицы Гамидова добились восстановления подачи электричества после того, как перекрыли дорогу.

Махачкалинцам следует активнее бороться за свои права с помощью официальных жалоб на перебои в энергоснабжении, заявили дагестанские активисты и разъяснили на встрече с жителями Редукторного поселка порядок подачи жалоб.

Жители Махачкалы перекрыли сегодня проспект Акушинского из-за двухдневного отсутствия электричества, сообщило в своем Telegram-канале издание "Новое дело".

Как следует из видео, опубликованного в telegram-канале "Что там у дагестанцев", машины стояли в пробке и сигналил, на переходе были видны группы людей и сотрудников полиции.

Перекрытие движение подтвердила пресс-секретарь МВД Дагестана Гаяна Гариева в своем Telegram-канале "Криминальная хроника Дагестана". "В домах неимоверно холодно, воды нет, света нет. В некоторых районах уведомили о подаче энергоснабжения, которое фактически не восстановлено. Сотрудники полиции стараются контролировать ситуацию", - написала она.

Спустя час после начала акции мэрия Махачкалы сообщила, что движение по проспекту Акушинского восстановлено. "С жильцами близлежащих домов продолжают беседовать заместитель министра энергетики и тарифов РД Раджаб Набиев и работники мэрии Махачкалы", - написали муниципальные власти в своем Telegram-канале,

Энергоснабжение обесточенных потребителей посёлка Сепараторов и улицы Гамидова будет восстановлено в течение 2-3 часов, пообещало Минэнерго Дагестана. "Продолжительное отключение потребителей, по данным энергетиков, связано с тем, что специалисты долгое время не могли найти место повреждения линии электропередачи. Ситуацию осложняли неблагоприятные погодные условия. В настоящее время энергетики делают всё возможное для оперативного решения проблемы", - сообщило ведомство со ссылкой на компанию "Дагэнерго" в 22.33 мск.

Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале Минэнерго Дагестана, по дороге возобновлено движение, группы людей стоят у дороги.

На пресс-конференции энергетиков и администрации Махачкалы 12 декабря активисты задали вопрос, что сделало правительство, чтобы решить вопрос с отключениями света и поинтересовались, почему не штрафуют "Россети", ведь по закону, если электричество отключают больше, чем на 72 часа, "Россети" должны штрафовать от 600 тысяч до миллиона рублей. на это глава Минэнерго Дагестана Марат Шихалиев ответил, что у них в приоритете улучшение качества услуг, а не штрафы, сообщил сегодня проект "Монитор пациента/ЖКХ". "Мы все же уверены, что именно "порка рублём" лучше всего заставит энергетиков шевелиться", - говорится в сообщении активистов.

Махачкалинцы с 9 августа как минимум десять раз, с учетом сегодняшней акции, перекрывали автотрассы в знак протеста против отключения электричества. Так, в Семендере движение перерывалось 24 и 25 августа. 18 августа движение по проспекту Акушинского заблокировали жители микрорайона "Научный городок" в Махачкале, которые потребовали от властей решить проблему с подачей воды и электричества в дома. 17 августа прошли акции на проспекте Акушинского, вечером 16 августа местные жители перекрыли проспект Гамидова, а 15 августа жители Редукторного поселка попытались перекрыть дорогу. 9 августа махачкалинцы перекрыли улицу Магомеда Гаджиева. 18 августа глава Дагестана Сергей Меликов назвал немыслимым износ электросетей в республике, он обратился за помощью в решении этой проблемы к федеральным властям и призвал жителей республики не перекрывать трассы. Жители Махачкалы рассказали, что проблемы со светом и водой наблюдались и раньше, но в последний год они усугубились.

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