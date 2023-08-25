Жители Семендера перекрыли трассу из-за отсутствия света

25 августа 2023, 23:58

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Движение транспорта заблокировано в Семендере, следует из видео, опубликованных Telegram-каналами. Власти Махачкалы отчитались об аварийных работах и пообещали в ближайшее время восстановить подачу электричества в дома жителей.

Как писал "Кавказский узел", 24 августа жители поселка Семендер из-за проблем с электричеством заблокировали дорогу. Мэрия Махачкалы спустя короткое время отчиталась, что движение транспорта восстановлено, а участникам акции разъяснили, что отключения вызваны ремонтными работами.

Махачкалинцы с 9 августа как минимум семь раз, с учетом двух акций в Семендере, перекрывали автотрассы в знак протеста против отключения электричества. Так, 18 августа движение по проспекту Акушинского заблокировали жители микрорайона "Научный городок" в Махачкале, которые потребовали от властей решить проблему с подачей воды и электричества в дома. 17 августа прошли акции на проспекте Акушинского, вечером 16 августа местные жители перекрыли проспект Гамидова, а 15 августа жители Редукторного поселка попытались перекрыть дорогу. 9 августа махачкалинцы перекрыли улицу Магомеда Гаджиева. 18 августа глава Дагестана Сергей Меликов назвал немыслимым износ электросетей в республике, он обратился за помощью в решении этой проблемы к федеральным властям и призвал жителей республики не перекрывать трассы. Жители Махачкалы рассказали, что проблемы со светом и водой наблюдались и раньше, но в последний год они усугубились.

Жители Семендера перекрыли сегодня трассу из-за проблем с электричеством. На видео, опубликованном сегодня Telegram-каналом издания "Новое дело", на трассе выстроились пробки, несколько десятков мужчины стоят вдоль пешеходного перехода. "Я опаздываю, брат", - говорит на видео мужчина с телефоном протестующим.

На видео, размещенном сегодня в Telegram-канале "Черновик", число участников акции больше, среди них есть и женщины.

Власти Махачкалы, не упоминая о перекрытии трассы, отчитались в своем Telegram-канале, что в посёлке Семендер проводятся аварийно-восстановительные работы "для возобновления энергоснабжения жителей нескольких микрорайонов". "На месте аварии также городские службы, которые спиливают ветки деревьев на аварийном участке. В течение получаса работы планируется завершить и возобновить энергоснабжение жителей микрорайона", - говорится в сообщении от 22.10 мск.

Махачкалинцам следует активнее бороться за свои права с помощью официальных жалоб на перебои в энергоснабжении, заявили дагестанские активисты и разъяснили на встрече с жителями Редукторного поселка порядок подачи жалоб.

Напомним, 28 июня президент России Владимир Путин побывал в Дербенте, и на встрече с ним Сергей Меликов назвал инфраструктуру главной проблемой Дагестана.

"Кавказский узел" также писал, что 23 декабря 2021 года во время пресс-конференции Путина в Москве к нему обратился главред РИА "Дагестан" Магомед Магомедов. Он попросил президента содействовать в решении проблемы в Дагестане с водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением. Путин тогда дал обещание тщательно рассмотреть его обращение. В тот же день на жалобу журналиста президенту отреагировал Сергей Меликов, он заверил, что в Дагестане в ближайшее время начнется масштабный ремонт электросетей, водопроводов и газопроводов. Жители региона восприняли это обещание Меликова скептически.

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