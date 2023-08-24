Власти Махачкалы отреагировали на протест жителей Семендера

24 августа 2023, 17:37

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители поселка Семендер из-за проблем с электричеством заблокировали дорогу. Движение транспорта восстановлено, участникам акции разъяснили, что отключения вызваны ремонтными работами, сообщила мэрия Махачкалы.

Как информировал "Кавказский узел", махачкалинцы с 9 августа как минимум пять раз перекрывали автотрассы в знак протеста против отключения электричества. Так, 17 августа прошли акции на проспекте Акушинского, вечером 16 августа местные жители перекрыли проспект Гамидова, а 15 августа жители Редукторного поселка попытались перекрыть дорогу. 9 августа махачкалинцы перекрыли улицу Магомеда Гаджиева. 18 августа глава Дагестана Сергей Меликов назвал немыслимым износ электросетей в республике, он обратился за помощью в решении этой проблемы к федеральным властям и призвал жителей республики не перекрывать трассы. 18 августа движение по проспекту Акушинского заблокировали жители микрорайона "Научный городок" в Махачкале, которые потребовали от властей решить проблему с подачей воды и электричества в дома. Жители Махачкалы рассказали, что проблемы со светом и водой наблюдались и раньше, но в последний год они усугубились.

Махачкалинцам следует активнее бороться за свои права с помощью официальных жалоб на перебои в энергоснабжении, заявили дагестанские активисты и разъяснили на встрече с жителями Редукторного поселка порядок подачи жалоб.

О блокировке дороги жителями поселка Семендер сообщил сегодня в 13.50 мск Telegram-канал "Утро Дагестана", опубликовав видео стоящих в пробке автомобилей. "Семендер перекрыл дорогу. Из-за света", - говорится в сообщении.

Администрация Махачкалы в 14.11 мск отчиталась, что движение транспорта по улице Казбекова посёлка Семендер восстановлено"Жителям разъяснили, что отключения электроэнергии связаны с ремонтными работами, направленными на решение проблем с энергоснабжением посёлка", - говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале мэрии. К нему приложено видео, на котором видна группа людей около 30 человек на обочине трассы, на месте также присутствуют сотрудники полиции и полицейские машины. По трассе двигаются автомобили, следует из видео.

23 августа власти города сообщили, что в Семендере на улице Седова продолжаются работы, "направленные на обеспечение устойчивым энергоснабжением жителей посёлка", в них, помимо сотрудников "Дагэнерго" принимают участие аварийные бригады Ставропольского края и Ингушетия.

Блогер Булач Чанкалаев на видео, опубликованном в его Telegram-канале "Просто Булач", возмутился действиями властей. "Продолжаются до сих пор перебои, отключения электроэнергии в городе Махачкала. Вот сейчас в поселке Семендер перекрыли дорогу. Едем пообщаться, объяснить людям, хотя это все должны объяснять не мы, а руководители "Россетей", также зампреды правительства Дагестана. Почему вы до людей не доводите, по какой причине отключают, почему вы людям не объясняете,когда все это закончится", - отметил он на видео, которое было размещено в его Telegram-канале.

Напомним, 28 июня президент России Владимир Путин побывал в Дербенте, и на встрече с ним Сергей Меликов назвал инфраструктуру главной проблемой Дагестана.

"Кавказский узел" также писал, что 23 декабря 2021 года во время пресс-конференции Путина в Москве к нему обратился главред РИА "Дагестан" Магомед Магомедов. Он попросил президента содействовать в решении проблемы в Дагестане с водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением. Путин тогда дал обещание тщательно рассмотреть его обращение. В тот же день на жалобу журналиста президенту отреагировал Сергей Меликов, он заверил, что в Дагестане в ближайшее время начнется масштабный ремонт электросетей, водопроводов и газопроводов. Жители региона восприняли это обещание Меликова скептически.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.