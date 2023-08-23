Махачкалинцы заявили об усугублении коммунальных проблем

23 августа 2023, 00:58

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Проблемы со светом и водой и раньше наблюдались в Махачкале, но в последний год они усугубились, рассказали местные жители. По их словам, для нормальной жизни приходится покупать генераторы и емкости для хранения воды, но они спасают не всегда.

Как информировал "Кавказский узел", махачкалинцы с 9 августа как минимум четыре раза перекрывали автотрассы в знак протеста против отключения электричества. Так, 17 августа прошли акции на проспекте Акушинского, вечером 16 августа местные жители перекрыли проспект Гамидова, а 15 августа жители Редукторного поселка попытались перекрыть дорогу. 9 августа махачкалинцы перекрыли улицу Магомеда Гаджиева. 18 августа глава Дагестана Сергей Меликов назвал немыслимым износ электросетей в республике, он обратился за помощью в решении этой проблемы к федеральным властям и призвал жителей республики не перекрывать трассы. 18 августа движение по проспекту Акушинского заблокировали жители микрорайона "Научный городок" в Махачкале, которые потребовали от властей решить проблему с подачей воды и электричества в дома.

Махачкалинцам следует активнее бороться за свои права с помощью официальных жалоб на перебои в энергоснабжении, заявили дагестанские активисты и разъяснили на встрече с жителями Редукторного поселка порядок подачи жалоб.

Житель Махачкалы Иса живет на улице Ажурная в микрорайоне «Учхоз». Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла" 22 августа, что воду у них отключают очень редко, а свет - время от времени. При длительном отключении воды приходится делать запасы, однако до того, как эти запасы израсходуются, воду включают, добавил он.

При этом он отметил, что в этом году проблемы с энергоснабжением усугубились. Последнюю неделю отключений не было, но до этого отключали часто, рассказал он. «Последние десять дней отключений не было, а до этого бывало практически через день. Отключали на полдня, а потом свет восстанавливали», - добавил Иса.

Житель Махачкалы Мурад живет в микрорайоне «Научный городок» по улице Шабанова. По его словам, ответственные службы с началом аномальной жары заявили, что намерены отключать электричество с 12.00 до 14.00 мск, но отключают на более длительные периоды. «Первые два дня отключали с 12 часов до 2 часов, потом начали отключать с утра до вечера или с обеда до вечера постоянно», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Во время отсутствия электричества у Мурада нет и воды, так как не работает насосная станция. «Поэтому с водой тоже у нас проблемы, связанные с электроснабжением», - сказал махачкалинец.

По словам Мурада, особенно вопрос отключения света обострился с началом аномальной жары. «Было такое, что двое сутки не было света. Не знаю, когда это все закончится. Мы устали, нам это все надоело. Такое ощущение, что конца и края нет», - отметил местный житель.

В течение нескольких лет проблем с электричеством у них не было, однако за последний месяц отключение электричества, а за ним и воды, стали частыми, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Гази, проживающий по проспекту Акушинского.

По его словам, обычно электричество отключали не чаще двух раз в год, но отключения электричества за последний месяц стали регулярными. «Два дня назад почти сутки не было воды и света», - рассказал Гази. Когда длительное время отсутствует вода, приходится покупать воду, а при отсутствии электричества приходится ходить к родственникам. «Когда долго отключали свет, ходили к родственникам, у которых были генераторы или свет в это время, чтобы постирать одежду и зарядить телефоны», - рассказал горожанин. По его словам, проблема с электричеством и водой усугубилась только в этом году

Гази в курсе того, что жители проспекта перекрывали улицу. По его словам, в момент перекрытия света не было, а через полчаса после начала акции подача электричества возобновилась. Сам же Гази в акции не участвовал, но стоял в пробке, где и прочитал о ней. «Думаю, они разошлись, как включили свет. Думали, больше не будут отключать, но на следующий день опять отключили», - предположил он.

Аналогичные проблемы у жителей поселка Семендер, где отключения бывают практически ежедневно, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель поселка Гасан. «Бывает, что электричества нет один час, а бывает, что пропадает на полдня», - рассказал мужчина, который живет на улице Космонавтов.

Однако, по его словам, не менее острой является проблема с нестабильным напряжением, из-за чего портится техника. «Напряжение нестабильное. Вся техника летит (портится) от нестабильности напряжения», - рассказал Гасан. Он также сообщил, что во время отсутствия света его семья иногда уходит к родственникам, а иногда сидит дома при свечах.

Гасан слышал о перекрытии дороги горожанами. По его словам, у вышедших на акцию на тот момент не было света практически сутки.

Он также рассказал, что на их улицу был выделен трансформатор взамен старого. Однако, как выяснилось, поставили другой трансформатор, который находится практически в таком же состоянии. «Нам поставили взамен старого такой же хлам, только чуть лучше», - рассказал Гасан.

Житель района «Учхоз» Магомед рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что проблем с водоснабжением у них нет, однако качество воды вызывает вопросы. «Основная магистраль сгнившая уже, вода мутная. Фильтра хватает на две недели максимум, а через две недели под замену», - рассказал житель микрорайона.

По его словам, основная труба водоснабжающей магистрали сгнила настолько, что «ткнув пальцев, можно ее пробить». Полного отсутствия воды у них на улице не бывает, однако напор воды летом бывает минимальный по причине того, что практически все жители микрорайона поливают свои сады и огороды. «Летом очень медленно вода течет, поэтому выручает емкость. За ночь она набирается, а в течении дня мы ее расходуем», - рассказал житель микрорайона.

Что касается отключений электричества, то они, по словам Магомеда, происходят лишь тогда, когда аналогичные отключения бывают и в остальных частях города. Раньше проблем с отключением электричества было больше и проблем, связанных с высоковольтными проводами, также было больше, отметил местный житель.

Позднее Магомед с соседями купили и протянули высоковольтные линии за свой счет. В период частых отключений, которые также происходили в зимний период, Магомед приобрел генератор.

Житель пригородного поселка Семендер Курбан вместе с семьей проживает в частном доме по улице Западная поселка Семендер. Из-за низкого давления воды в трубе Курбан был вынужден купить насос, однако и он не справляется, иногда вода полностью пропадает. Для таких экстренных ситуаций Курбан держит определенный запас воды.

По его словам, в день несколько раз отключают электричество на несколько часов, а 21 августа электричество отключали три раза на несколько часов. «Каждый день по нескольку раз отключается и на несколько часов», - рассказал Курбан корреспонденту "Кавказского узла".

Рамазан живет в частном доме по улице Грушевая рядом с улицей Хуршилова. По его словам, проблем с электричеством у них нет, отключения бывают крайне редко, однако есть проблемы с водоснабжением. Все коммуникации проведены, однако вода «до них не доходит», так как «на нижних улицах» воду сливают на улицы и огороды, отметил Рамазан.

Житель Махачкалы отметил, что из-за отсутствия воды вынужден покупать воду водовозами и наполнять резервуар, которого хватает на пару недель. «Махачкалаводоканал» никак не реагирует на проблему. Ответ один: на вашей улице все водные объекты функционируют нормально», - рассказал махачкалинец.

Напомним, 28 июня президент России Владимир Путин побывал в Дербенте, и на встрече с ним Сергей Меликов назвал инфраструктуру главной проблемой Дагестана.

"Кавказский узел" также писал, что 23 декабря 2021 года во время пресс-конференции Путина в Москве к нему обратился главред РИА "Дагестан" Магомед Магомедов. Он попросил президента содействовать в решении проблемы в Дагестане с водоснабжением, электроснабжением и газоснабжением. Путин тогда дал обещание тщательно рассмотреть его обращение. В тот же день на жалобу журналиста президенту отреагировал Сергей Меликов, он заверил, что в Дагестане в ближайшее время начнется масштабный ремонт электросетей, водопроводов и газопроводов. Жители региона восприняли это обещание Меликова скептически.

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